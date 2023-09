El Festival de San Sebastián mantiene el documental de Josu Ternera y lamenta que se critique antes de verlo

Jordi Évole mira a Josu Ternera (de espaldas), durante su entrevista al exdirigente etarra en 'No me llame Ternera'

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha salido al paso de la carta firmada por más de 500 personas —entre ellas, políticos, intelectuales y víctimas de ETA— en la que piden excluir de la programación del festival No me llame Ternera, el polémico documental sobre el exdirigente etarra Josu Ternera dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez.

Rebordinos ha asegurado que ninguna de las personas que pide la retirada del documental lo ha visto y está convencido de que, una vez que se proyecte, la polémica se "desinflará".

"Yo sí he visto la película y es terrible que tengamos que estar todo el rato así. He dicho ya como quince veces en público que para mí ETA es una banda fascista y asesina. Creo que más claro no se puede ser. Obviamente, si pensara que la película blanquea ETA, no la proyectaría", ha dicho Rebordinos al término de la presentación a los medios del plan de sostenibilidad del certamen.

Rebordinos ha insistido en que "no es una película pro-ETA, no apoya a ETA para nada, no tiene nada ilegal. Es que no lo entiendo, sinceramente. Me parece que es de una falta de rigor intelectual brutal". Lejos del sentido de las reclamaciones, se trata de "una película muy interesante por muchas razones: arranca con una víctima y acaba con una víctima", defiende el director.

En este sentido, "creo que es una declaración de principios que la primera palabra y la última se le den a una víctima", ha señalado. Entre los firmantes citados anteriormente, "hay gente a la que tengo aprecio, incluso personal", ha reconocido el director. "Me sorprende mucho cuando se dirigen a nosotros a través de la prensa", ha resaltado.

El director del festival ha dicho que entre quienes han visto el documental en pases privados, gente de "ideologías muy diferentes", no ha saltado "ninguna alarma". Del mismo modo, algunas personas que piden que se retire han rehusado verla cuando se les ha ofrecido esa posibilidad. "No quieren, porque si la ven, ya no tienen argumentos para decir que es una película que blanquea a ETA".

"Todo el mundo va a poder verla con normalidad. Veréis cómo luego gran parte del globo se desinflará, como pasa siempre", ha afirmado Rebordinos, que ha recordado el caso de La pelota vasca, la piel contra la piedra", de Julio Medem, cuya inclusión en la programación del festival hace dos décadas generó una importante polémica antes de su estreno en el certamen donostiarra.

El comunicado del festival

El responsable de la cita donostiarra ha indicado que el festival no ha recibido "directamente" el manifiesto, así que en la tarde de este martes ha emitido un comunicado para los medios de comunicación, "a través de los cuales he tenido conocimiento del texto", ha matizado. "No compartimos su opinión respecto a que se deba retirar [el documental] de la programación por el hecho de que tenga como protagonista a Josu Urrutikoetxea y que éste haya tenido muy altas responsabilidades en la trayectoria de la banda terrorista ETA".

Según Rebordinos, el firmante del comunicado, "el cine es fuente de la historia y se ha ocupado a menudo de llevar a la pantalla a protagonistas y perpetradores de episodios de violencias injustificables". Tras citar ejemplos de películas como Shoah (Claude Lanzmann, 1988) o The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, 2012), ha insistido en que "la no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este festival no proyectaría una película con esas premisas". Y es que "dar la voz no es ni mucho menos dar la razón", ha dicho.

Por último, Rebordinos ha considerado que la película "ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés". Y se ha despedido con una oferta: "Estaríamos dispuestos a realizar una proyección privada previa a un grupo reducido en su representación".

