Trapiello, Aramburu y Savater, contra la proyección del documental de Josu Ternera en San Sebastián

Desde que el Festival de San Sebastián anunciara, hace solo unas semanas, que el documental del periodista Jordi Évole sobre el exdirigente etarra Josu Ternera formaba parte de su programación, la polémica no ha hecho más que crecer exponencialmente. Este lunes se conoció que más de 500 ciudadanos, entre los que se encuentran importantes nombres de la cultura, la política y los medios de comunicación, así como algúnas víctimas de ETA, han firmado una carta en la que solicitan al festival de cine donostiarra que no proyecte el trabajo que dirige Évole junto a Màrius Sánchez, un encuentro con el ex de ETA.

Entre los firmantes figuran los escritores Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Juan Gracia Armendáriz, Francisco Sosa Wagner y Fernando Aramburu, el filósofo Fernando Savater, el poeta y crítico de El Cultural Francisco Javier Irazoki, los profesores Carlos Martínez Gorriarán y Carlos Fernández de Casadevante y los periodistas Miguel Ángel Idígoras y Santiago González, entre otros.

También han suscrito esta carta personas víctimas del terrorismo como Ana Iribar, Mari Mar Blanco, Rubén Múgica, Cristina Cuesta, Ana Velasco y Maite Pagazaurtundua, así como personas vinculadas con la política como Carmelo Barrio, Rosa Díez y Carlos García Adanero, entre otros.

En la carta, que adelantó este lunes El Diario Vasco, los firmantes piden al Zinemaldia que "excluya por completo" el documental de Netflix No me llames Ternera, en el que Jordi Évole incluye una extensa entrevista con Jose Antonio Urrutikoetxea, nombre real del exdirigente etarra, al considerar que este filme "blanquea" el terrorismo.

"Ese documental forma parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes", reza el texto de la carta. Y es que, según su criterio, "nadie admite hoy un relato similar aplicado a la apología ni justificación de otras formas de violencia, sea étnica, sexual o social. Tampoco puede admitirse para el terrorismo".

La misma carta rechaza "la pretensión de que Josu Ternera haya tenido motivos para ordenar docenas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de niños por el crimen de ser hijos de guardias civiles" al mismo tiempo que niega que "tales motivos deban ser expuestos y aplaudidos en un evento cultural del máximo nivel, como si se tratara de un testimonio de vida admirable y de una emocionante historia de acción".

"Hacerlo —continúa— es blanquear el terrorismo y banalizar crímenes gravísimos por los que Josu Ternera, aún prófugo de la justicia, afronta una petición fiscal de 2.354 años de cárcel", sostienen los 514 firmantes, que de este modo se unen al reclamo de la asociación Dignidad y Justicia, que primero pidió la retirada del documental y, a continuación, que la Fiscalía lo visionara antes de su proyección para determinar si incurre en algún delito.

Contra la impunidad y el olvido

En el documento aseguran ser conscientes de que el Festival de Cine de San Sebastián "no comparte en absoluto ni los motivos ni los fines de Josu Ternera ni de la banda ETA" y que "rechaza el blanqueamiento del terrorismo por activa o pasiva". También admite que el Zinemaldia "se adhiere a los principios y defensa de los Derechos Humanos" y "se opone a la impunidad y olvido de crímenes de lesa humanidad como los perpetrados por Josu Ternera, apoyando a las víctimas y la verdad de la historia". Por lo mismo, solicitan "que excluya por completo de su programación ese documental y cualquier otro análogo que puedan producir en el futuro".

El pasado viernes, el director del Festival de Cine, José Luis Rebordinos, aseguró, respecto a esta polémica, que mientras él dirija el certamen donostiarra, "jamás blanqueará el terrorismo y los asesinatos de ETA". Y añadió que "la película no es eso". El director aseguró que antes de criticarla es necesario verla, defendió que muchas obras de no ficción han entrevistado a asesinos anteriormente sin justificarlos y no dudó en calificar a ETA como un "grupo fascista y asesino".

