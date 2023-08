El Festival de San Sebastián completa su Sección Oficial con los filmes de Kitty Green o Xavier Legrand

A solo un mes del comienzo de su 71ª edición, el Festival de San Sebastián sigue desvelando los nombres de los filmes de su Sección Oficial, que se debutarán por la Concha de Oro.

Seis películas más se suman al listado de aspirantes, entre las que destacan la nueva propuesta de la directora de The Assistant (2021) (Kitty Green), filme que retrató el mundo sobre la cultura de abusos y silencio que explotó con el nacimiento del movimiento #MeToo a finales de 2017. En esta ocasión, la cineasta vuelve a contar con Julia Gardner para un road movie australiano llamado The Royal Hotel.

También estará en el Zinemaldia la cineasta sueca Isabella Eklöf, que debutó con la polémica Holiday (2018) y presentará en San Sebastián Kalak, la historia de un enfermero que, tras irse a trabajar a un pueblo de Groenlandia, intenta conectar con la cultura local a través del sexo.



'The Royal Hotel' de la cineasta Kitty Green.

Así como el director de Custodia compartida (Xavier Legrand, 2018) que regresa al Festival de San Sebastián para presentar The Succesor, la historia de un diseñador que, tras la muerte de su padre, descubre un terrible secreto en la casa familiar, o el japonés Kei Chika-Ura, cuyo primer largometraje Complicity (2018) fue seleccionada en la Berlinale y ganó el premio de la crítica joven en el Festival CinemAsia. En su segunda película, Great Absence, un joven actor retoma el contacto con su padre tras la desaparición de su segunda mujer.

Además, la pareja de cineastas taiwaneses Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang se aproximan al duelo de un hombre lleno de remordimientos tras la muerte de su esposa en su primer largometraje A Journey in Spring.

Por su parte, tras la buena recepción crítica de Apples, que fue seleccionada en Telluride, Toronto y Venecia, el director griego Christos Nikou ha apostado por el inglés en su segunda película, Esto va a doler, un drama romántico que reflexiona sobre una institución que testa si el amor de una pareja es verdadero y que cuenta con un reparto de caras conocidas como Jessie Buckley (protagonista de filmes como Estoy pensando en dejarlo, Ellas hablan o La Hija Oscura), Luke Wilson, Riz Ahmed (Sound of metal) o Jeremy Allen White, el famoso chef de la serie

Jessie Buckley y Jeremy Allen White en 'Esto va a doler' filme de Christos Nikou.

En total 17 filmes, a los que se unen la producción francesa Los buenos profesores, dirigida por Thomas Lilti, que formará parte de las proyecciones especiales de la Sección Oficial.

Estas seis películas se suman a las 11 propuestas que ya se conocían, entre las que sobresalen Un amor, la adaptación de Isabel Coixet de la novela homónima de Sara Mesa y que supone la primera vez que la cineasta catalana aspira al máximo galardón de Zinemaldia; O Corno, de la directora donostiarra Jaione Camborda, la única película rodada en gallego que participará en el certamen, y El sueño de la sultana, de la también donostiarra Isabel Herguera.

Además, fuera de concurso se ha programado la serie La Mesías, de Javier Ambrossi y Javier Calvo; la proyección especial de la nueva película de animación de Fernando Trueba y Javier Mariscal, Dispararon al pianista, el nuevo filme del cineasta japonés Hayao Miyazaki, que inaugurará la 71ª edición con The Boy And The Heron y James Marsh que la clausurará con Dance First.

Sigue los temas que te interesan