Muere el actor Marc Gilpin, estrella infantil de 'Tiburón 2', a los 56 años

El actor Marc Gilpin, conocido por interpretar en la película Tiburón 2 (Jeannot Szwarc, 1978) al hijo del jefe de policía Martin Brody (Roy Scheider), murió el pasado sábado en Dallas (Estados Unidos) como consecuencia de un tipo de cáncer cerebral contra el que llevaba un tiempo luchando. La noticia del fallecimiento del intérprete, de 56 años, ha sido confirmada por su hermana, la también actriz Peri Gilpin, la Roz Doyle de la comedia Frasier.

Gilpin, nacido en Austin, Texas, el 26 de septiembre de 1966, había aparecido en anuncios, la serie de la NBC Thunder (1977) o la película Where's Willie? (1978) cuando, con once años, fue seleccionado como parte del reparto de Tiburón 2, la secuela del exitoso blockbuster dirigido por Steven Spielberg tres años antes. De hecho, en el filme original, los hijos del policía Brody, llamados Mike y Sean, habían sido interpretados por otros dos jóvenes actores: Chris Rebello (sustituido por Mark Gruner) y Jay Mello.

Gruner y Gilpin protagonizaron una de las secuencias más memorables de Tiburón 2, en la que los chicos Brody, desobedeciendo las órdenes de sus padres, se unen a sus amigos en una excursión en velero que termina con un aterrador ataque del que salieron ilesos aunque aterrorizados.

Posteriormente, Gilpin participó a finales de los 70 y en la década de los 80 en diversas series de la televisión estadounidense y en películas como el wéstern La leyenda del Llanero Solitario (1981), el thriller License to Kill (1989) o la comedia She's Out of Control (1989). En los 90 se retiró del mundo del espectáculo para trabajar como ingeniero informático.

El año pasado a Gilpin le fue diagnosticado un glioblastoma, un tipo de cáncer que comienza con el desarrollo de células en el cerebro que invaden y destruyen los tejidos sanos. Los médicos descubrieron que tenía dos tumores que no se podían operar y su familia lanzó una campaña para reunir fondos con la que poder sufragar el tratamiento al que debía ser sometido ante los problemas financieros a los que se enfrentaban. Hace unos meses informaron de una pequeña mejora, pero el actor finalmente no ha podido superar la enfermedad.

