Muere a los 96 años Lawrence Turman, productor de 'El graduado' y 'La cosa'

El productor Lawrence Turman falleció el pasado sábado a los 96 años en el Motion Picture Home en Woodland Hills, tras protagonizar una importante carrera a lo largo de seis décadas en el cine con títulos como El graduado (Mike Nichols, 1967), La gran esperanza blanca (Howard Sackler, 1970), American History X (Tony Kaye, 1998) o La cosa (John Carpenter, 1982).

Además, desde 1991 hasta su retirada en 2021, dirigió el prestigioso programa de producción Peter Stark de la University of Southern California (USC), experiencia que abordó en su libro So You Want to Be a Producer.

Nacido en Los Ángeles en 1926, Turman se graduó en la Universidad de California (UCLA) y comenzó su carrera representando a intérpretes como Joan Fontaine en la agencia Kurt Frings a finales de los 50. Posteriormente, arrancó su carrera como productor en 1961 junto a Stuart Miller en el drama Vivir es lo que importa (Phil Karlson).

Después vendrían Horas robadas (Daniel Petrie, 1963) y Podría seguir cantando (Ronald Neame, 1963), ultimo filme protagonizado por Judy Garland. En 1964 produjo la aclamada versión del libro de Gore Vidal El mejor hombre (Franklin J. Schaffner), protagonizada por Henry Fonda y Cliff Robertson.

Por aquella época, Turman invirtió 1.000 dólares en los derechos de la novela de Charles Webb El graduado después de leer una temprana reseña muy positiva. Durante dos años trató sin éxito de vendérselos a algún estudio, hasta que logró involucrar al prometedor Mike Nichols como director en el proyecto, logrando finalmente la financiación. Este filme le otorgaría al productor su única nominación al Óscar, mientras que Nichols se llevaría la única de las siete estatuillas a las que optaba la película.

En 1968, Turman produjo el thriller Un maravilloso veneno (Noel Black), que con el protagonismo de Anthony Perkins hoy es considerado un clásico de culto, y la comedia Un fabuloso bribón (Irving Kershner).

En 1974 fundó junto a David Foster la Turman Foster Company, que a lo largo de 20 años desarrolló filmes como Con el agua al cuello (Stuart Rosenberg, 1975), con Paul Newman y Joanne Woodward, La cosa (John Carpenter, 1982), Río salvaje (Curtis Hanson, 1993) con Meryl Streep o Cortocircuito (John Badham, 1986), entre muchos otros.

Además, dirigió dos películas: El matrimonio de un joven corredor de bolsa (1971) y Second Thoughs (1983). A lo largo de su carrera, Turman produjo más de 40 películas.

