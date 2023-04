Tarik Saleh: “El Islam suele ser retratado como algo monstruoso”

Graffitero en los años 80, periodista y director de documentales como Sacrificio: Quién traicionó al Che Guevara (2001), Tarik Saleh compagina proyectos personales como El Cairo Confidencial con una carrera paralela en EE.UU., donde ha dirigido series como Westworld o el filme El contratista (2022). Nos da las claves de Conspiración en El Cairo.

Pregunta. ¿Cuál fue el origen del filme?

Respuesta. Una relectura de El nombre de la rosa. Me parece asombrosa la manera en la que Umberto Eco explora la relación entre religión y ficción. Al querer adentrarme en esta zona gris, Al-Azhar me vino de golpe a la cabeza. Desarrollé un argumento y me fui dando cuenta de que estaba pisando un terreno en el que no había entrado previamente ningún cineasta, narrador o artista. Y eso es muy interesante.

P. ¿Por qué recurrió al thriller?

R. Soy un enamorado del género y aquí podía esbozar tanto una película de presiones, con patio y uniformes, como una de espías. Me obsesiona John Le Carré. Sabía que haría un thriller antes incluso de decidir que sería sobre Al-Azhar.

P. Siempre sorprende la veracidad que imprime a sus ficciones...

R. El público occidental tiene un montón de fantasias sobre el Islam, y cuando les presentas una película bien hecha sobre este tema la sienten casi como un documental. Pero esto nos dice más sobre el público que sobre la película. Normalmente, el Islam es retratado como algo monstruoso, como el fantasma que aguarda debajo de la cama. Esto es algo interesante con lo que trabajar desde el thriller, pero en la película el monstruo no es la religión sino el conflicto político entre humanos, y por eso es un filme universal.

P. ¿Cómo quería que la película fuera visualmente?

R. La planteamos como si estuviéramos en un documental que sigue a un chico de un pueblo pesquero y, de repente, el equipo de rodaje tiene la suerte de que este chico recibe una beca para la Universidad y poco a poco van teniendo más y más acceso. Para mí es casi un insulto que la gente me diga que mis películas son bonitas visualmente, porque me da la impresión de que eso significa que no se involucran en la historia. Pero podría llegar a reconocer que este filme es bello visualmente.

P. ¿Cuál cree que es el núcleo de la historia?

R. Decir que aborda la relación entre religión y política sería demasiado vago porque todos los personajes son religiosos. En realidad es sobre la institución religiosa y sobre el Estado y quién debería estar al mando. Ambos, curiosamente, creen tener a Dios de su parte.

