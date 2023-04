'Novembre': cuando la policía entra en acción

Concebida como un ejercicio de memoria catártico, Novembre reconstruye con detalle y agitación las cinco angustiosas jornadas que se iniciaron con los atentados de París del 14 de noviembre de 2015. Unos días en los que los servicios de inteligencia franceses se volcaron en la búsqueda y captura de los terroristas yihadistas, vinculados al Estado Islámico, responsables de la tragedia.

Esta urgente y trascendental empresa policial es relatada en Novembre por el productor, director y guionista francés Cédric Jimenez (Marsella, 1976), que pone al servicio de la causa su buena mano para la factura de thrillers trepidantes.

En el fragor caótico generado por los atentados, Jimenez filma al jefe de la unidad antiterrorista, interpretado con contención y locuacidad por Jean Dujardin, impartiendo directrices a su equipo. Un discurso que se cierra con un requerimiento elogioso: “Y (quiero) que estéis concentrados en vuestra labor como hacéis todos los días”.

['Una bonita mañana', el luminoso drama de Mia Hansen-Love sobre la enfermedad y el amor]

La loa a la profesionalidad es un elemento capital del imaginario de Novembre, lo que lleva a Jimenez a tomar la acertada decisión de centrar toda su atención en el desempeño policial de sus personajes. Tampoco hay espacio en el filme para el innecesario fisgoneo en la vida privada de los agentes.

Sin embargo, esta devoción por la ética laboral –un interés que remite tanto al clasicismo pragmático de Howard Hawks como a la modernidad exuberante de Tony Scott– encuentra su límite cuando una capitana del cuerpo de policía (Anaïs Demoustier) decide extralimitarse en sus funciones para localizar a un terrorista. Incluso cuando rompe su propio código, Novembre no deja de alabar el sentido de la responsabilidad y el compromiso cívico de sus protagonistas.

Los más de dos millones de franceses que acudieron a las salas a ver la película dan cuenta de la eficiencia de un trabajo que sabe jugar sobre seguro. Los héroes de la patria son humanizados por grandes estrellas del cine francés: el oscarizado Dujardin y Demoustier, ganadora del César por Los consejos de Alice (2019).

En el ámbito formal, la película abraza sin ambages las coordenadas del thriller post-11S, con la cámara inquieta, el montaje vertiginoso y la narrativa deslocalizada que pusieron en boga la serie 24 y la saga de Jason Bourne, aunque el referente más directo de Novembre sería La noche más oscura (2012), en la que Kathryn Bigelow diseccionó las luces y sombras de la caza de Osama Bin Laden.

Anaïs Demoustier en 'Novembre'

Por último, cabe destacar la habilidad con la que Jimenez inmuniza su filme contra el espectro de la xenofobia, dando un peso crucial en la trama a los aliados que la unidad antiterrorista halla en el mundo musulmán.

['El imperio de la luz': una excelente Olivia Colman al servicio de un cinéfilo e inconformista Sam Mendes]

Sobre la premisa de no permitir que el tempo del relato decaiga en ningún momento –la acción solo se interrumpe durante un minuto de silencio en homenaje a las víctimas–, Novembre organiza un particular réquiem por la inocencia perdida de la nación francesa. Una misa fúnebre en la que, en todo caso, no hay lugar para la constricción.

La cultura audiovisual del siglo XXI, junto a la vocación popular del filme, acaban imponiendo un paroxismo del cine de acción como tratamiento para la superación del trauma.

Sigue los temas que te interesan