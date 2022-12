'Alcarràs' se queda fuera de la carrera por los Óscar

Se acabó el sueño para Alcarràs. Su carrera por conseguir el Óscar a la mejor película internacional ha terminado este miércoles, cuando la academia del cine estadounidense ha dejado a la cinta española fuera de las 15 semifinalistas. Tras imponerse a Cinco lobitos (Alauda Ruiz de Azúa) y As bestas (Rodrigo Sorogoyen) en las votaciones de la Academia de Cine para elegir a la representante nacional, la película de Carla Simón no ha logrado salvar el primer escollo importante. En la lista final sí se han colado Argentina 1985, de Santiago Mitre, y Bardo, del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Alcarrás arrancó su trayectoría en la Berlinale, donde conquistó el Oso de Oro, un logro histórico para nuestro cine, que no alcanzaba tal distinción desde que Mario Camus saliera vencedor en el festival en 1983 con La colmena. La película, que se estrenó el 29 de abril y que acumula 2.330.000 euros en taquilla, siendo la octava película española más vista del año, ha acumulado un total de 11 nominaciones a los Goya, incluyendo las de mejor película, dirección y guion original. Además, ha sido elegida como la mejor película de 2022 por los críticos de El Cultural.

Alcarràs es un filme delicado y sincero, que se desarrolla con ritmo preciso y con una gran intuición para captar los gestos relevantes de sus personajes. Aborda la última recogida de la cosecha del melocotón de una familia de agricultores de Lleida antes de que las tierras les sean arrebatadas para poner placas solares. Es abrumadora la verdad que desprende cada una de las actuaciones de los intérpretes no profesionales, que la directora reclutó en la zona, conformando cuatro generaciones de un ficticio clan Solé al que cuesta no tomar por auténtico.

Los filmes de Mitre e Iñárritu lucharán por llegar a las nominaciones definitivas, que se darán a conocer el 24 de enero, contra películas como: Corsage (Austria), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur), Joyland (Pakistán), Return to Seoul (Cambodia), Saint Omer (Francia), entre otras.

El paso siguiente tras este anuncio es la selección de las finalistas que llegarán a la gala de los Óscar, y que se anunciarán, junto al resto de nominadas, el 24 de enero. Los filmes ganadores en todas las categorías serán votados por todos los académicos que hayan visto las cinco películas seleccionadas y se darán a conocer el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

