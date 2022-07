Víctor Erice vuelve al largometraje después de tres décadas con 'Cerrar los ojos'

Tres décadas después del estreno de El sol del membrillo, su documental sobre el pintor Antonio López, Víctor Erice volverá a ponerse detrás de las cámaras para rodar un largometraje, Cerrar los ojos, producido por Pecado Films, Tándem Films y Nautilus (productora del propio Erice) y que cuenta con el apoyo de Canal Sur. Será un largometraje de ficción, género que Erice no aborda desde El sur (1983).

[Víctor Erice: "El cine está hoy haciendo cola en la televisión"]

La televisión pública andaluza ha desvelado el nuevo proyecto del realizador y apunta los nombres de José Coronado y María León como protagonistas de la cinta, que, si todo va bien, llegará a las salas el próximo año.

Cerrar los ojos, del que no han trascendido más detalles, será el cuarto largometraje de Erice tras El espíritu de la colmena (1973), con el que ganó la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián, El Sur (1983) y El sol del membrillo (1992), que recibió el Premio del Jurado y de la Crítica en Cannes. Posteriormente ha realizado cortometrajes y otro tipo de obras audiovisuales. Ha participado en proyectos conjuntos con realizadores como Wim Wenders, Abbas Kiarostami, Naomi Kawase, Manuel de Oliveira o Werner Herzog y ha colaborado con instituciones como el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Erice trabajó en el guion para la adaptación al cine de la novela de Juan Marsé El embrujo de Shanghai, pero finalmente el productor Andrés Vicente Gómez encomendó el proyecto a Fernando Trueba. "No hacer La promesa de Shanghai supuso para mí una frustración muy grande", comentaba Víctor Erice en una entrevista en El Cultural en 2019. "Trabajé en el proyecto durante tres años. Una lástima porque tenía entre manos uno de los mejores guiones que he escrito en mi vida. Los personajes de la novela de Juan Marsé eran todos extraordinarios. Pudo ser mi película más popular... Pero en mi trato con la industria nunca hubo de por medio una cuestión de fe. Así que no puedo decir que la haya perdido. En cualquier caso, casi todas mis películas, especialmente las últimas, han sido más artesanales que industriales".

La crítica y la enseñanza de cine son otros ámbitos en los que el realizador vasco, que nació en Carranza (Vizcaya) en 1940, ha desarrollado su actividad.

