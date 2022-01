'El buen patrón' triunfa en los Feroz, pero no arrasa

No arrasó El buen patrón, pero se llevó tres premios en los Feroz, actor para Javier Bardem, guion para Fernando León de Aranoa y mejor comedia y, por eso, sigue con las opciones intactas de cara a los Goya, a donde llega con sus 20 nominaciones, récord absoluto. Sin embargo, compartió el protagonismo de la noche con Maixabel, que se hizo con el premio a la mejor película dramática y, sobre todo, con Venga Juan, la serie de Diego San José que conquistó el premio a mejor comedia, mejor actriz de reparto para María Pujalte y mejor actor para Javier Cámara.

Los Premios Feroz, que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), se siguen consolidando en el panorama cinematográfico español con una apuesta más desenfadada y festiva que la de los encorsetados Goya. Este año la gala se ha celebrado en el auditorio de Zaragoza y, más allá de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, no ha faltado a la cita casi ninguno de los grandes nominados. El cineasta Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa han ejercido de maestros de ceremonia y han seguido con la tradición de lanzar algún que otro dardo a los presentes, algo que conecta a estos premios con los Globos de Oro a los que siempre han querido parecerse, incluso copiando la disposición de los invitados en mesas redondas. Eso sí, no había unanimidad a la hora del uso de la mascarilla, algunos lo llevaban y otros no, lo que resultaba extraño.

Comenzó la gala por las series, con el premio al mejor actor de reparto, que se llevó Enric Auquer por Vida perfecta, el segundo que logra de manera consecutiva por el mismo personaje, y aprovechó para desear suerte a Rigoberta Bandini, que a la misma hora se jugaba el pase a Eurovisión con Ay mamá en el Benidorm Fest, quedando claro en varios momentos que era la favorita de los presentes (buen chasco se llevaron con la victoria de Chanel). Como este año en las categorías interpretativas el ganador de un premio era el encargado de entregar el siguiente, fue el propio Auquer el que dio el galardón a Urko Olazábal a mejor actor secundario en cine por Maixabel. A continuación, Miguel Ángel Trudu recibió el premio al mejor tráiler por La abuela, la película de Paco Plaza.

Tras un divertido monólogo feminista de las actrices Elena Irureta y Ana Gabaraín, protagonistas de la serie Patria, llegaron dos de las categorías más interesantes de la noche, los Arrebatos, destinados a destacar las películas más arriesgadas del año, producidas en muchos casos desde los márgenes de la industria. El de no ficción se lo llevó contra pronóstico Adrián Silvestre por Sedimentos, dejando a Jonás Trueba sin trofeo por su maravilloso documental sobre la adolescencia Quién lo impide. En el de ficción no hubo sorpresa: fue para Chema García Ibarra por Espíritu Sagrado, película que también aparecía nominada a mejor drama. El director hizo un alegato en defensa del inconformismo dentro de la industria.

María Pujalte, que estaba de camino al Auditorio tras acabar una función de teatro, consiguió el premio a la mejor actriz de reparto en series por Venga Juan, y fue su pareja quien tuvo que subir a recogerlo -dejando con su espontaneidad uno de los momentos más cómicos de la noche-. Además, entregó el premio a la mejor actriz secundaria en cine, que se llevó Aitana Sánchez-Gijón, aunque tampoco había acudido a la gala por compromisos escénicos. El premio al mejor cartel fue también para Madres paralelas.

La periodista María Guerra, presidenta de AICE, aprovechó su discurso para hacer una reivindicación del periodismo cinematográfico. “No nos gusta ser una tuerca en el engranaje de la promoción”, dijo, y se quejó también de que las entrevistas por Zoom se hayan hecho habituales, de que algunas veces se cronometren y de que la gente del cine vaya a programas donde no han visto su trabajo. “La buena comunicación entre la prensa y el cine es un gesto de respeto hacia la ciudadanía porque elevamos vuestro trabajo y vuestro arte”, le espetó a los presentes.

Honores a Cecilia Bartolomé

Las directoras Júlia de Paz Solvas, Ainhoa Rodríguez, Leticia Dolera, Neus Ballús, Pilar Palomero y Paula Ortiz entregaron el Premio Feroz de Honor 2022 a Cecilia Bartolomé, una de las mujeres cineastas más transgresoras de nuestro cine, que fue pionera a la hora de abordar temas como el aborto o el divorcio y cuya voz fue acallada por la censura franquista. “Todas seguimos luchando”, dijo Bartolomé muy emocionada. “Me parece maravilloso el plantel de mujeres que me rodea. El premio Feroz tiene para mí una historia, porque un largometraje mío, Margarita y el lobo, se iba a llamar Margarita y el lobo feroz, y en la Escuela Oficial de Cine me dijeron que quitara feroz porque podía dar mala suerte. Ahora me gustaría darles con este premio en la cabeza”.

Ana Rujas se llevó el premio a la mejor actriz de serie por Cardo, y lo celebró a lo grande, comparando la experiencia con cuando se tiró de un avión y dedicándoselo a los “bichos raros”. Después le tocó entregar a Javier Bardem el premio al mejor actor de cine por El buen patrón, uno de los cantados de la noche. Bardem agradeció a Fernando León de Aranoa “la historia tan bien escrita, al personaje de Blanco y su amistad”, y también tuvo palabras para sus compañeros de reparto y para sus contrincantes en la categoría. Curiosamente, fue él quien a continuación le dio el Feroz al mejor guion al propio León de Aranoa. Calificó la escritura cinematográfica como “la parte más preciosa del oficio”.

Javier Cámara recibió un merecidísimo reconocimiento por su papel de Juan Carrasco en la serie Venga Juan y aprovechó para invitar a Maria Pujalte a que, ahora sí, diera su discurso de agradecimiento. Ambos le entregaron el premio a la mejor actriz a la veterana Petra Martínez por La vida era eso, en uno de los momentos más emocionantes y divertidos de la noche. Se lo dedicó a su marido, el también actor y director y autor de teatro Juan Margallo, y dijo que lo más importante de su película era haberse masturbado delante de tanta gente e hizo un alegato en favor de la masturbación y del ‘satisfecsion’ (sic). “Lo siento mucho, pero la mejor actriz soy yo”, se despidió Martínez.

Alberto Iglesias recogió el premio a la mejor música por Madres paralelas y la noche se encaminó hacia la recta final. Venga Juan salió como la gran triunfadora en el universo catódico con el premio a la mejor serie de comedia y su creador, Diego San José, agradeció la libertad para crear una producción que con su sátira de la política española ha dejado algunos de los mejores momentos de la creación audiovisual española en los últimos años. Cardo, de Ana Rujas y Claudia Costafreda, consiguió el premio a la mejor serie dramática. “Cardo nace de una necesidad de contar algo de verdad con todo el corazón”, dijo Rujas, acompañada de Los Javis en el escenario, productores de la serie.

La gran sorpresa de la noche fue sin duda el premio al mejor director a Rodrigo Cortés por El amor en su lugar, cuando esta ni siquiera aparecía entre las nominadas a mejor película. “El estado natural de una película es que no exista, así que me siento muy agradecido por todos los que han conseguido que se materialice una improbabilidad estadística”, dijo Cortés. Acto seguido, Maixabel se impuso como mejor película dramática y su directora, Icíar Bollaín, bastante nerviosa, dio las gracias a la prensa y recordó que “cuando hicimos esta película pensábamos que nos iban a dar hostias por tocar un tema tan sensible”. Y en la categoría de mejor comedia, lo esperado: El buen patrón consiguió su premio Feroz.

Mejor película dramática

Espíritu Sagrado

Libertad

Madres Paralelas

Maixabel

Tres

Mejor película de comedia

El buen patrón

Chavalas

El cover

Seis días corrientes

Un efecto óptico

Mejor dirección

Pedro Almodóvar, por Madres Paralelas

Icíar Bollaín, por Maixabel

Rodrigo Cortés, por El amor en su lugar

Fernando León, por El buen patrón

Clara Roquet, por Libertad

Actriz protagonista

Tamara Casellas, por Ama

Penélope Cruz, por Madres Paralelas

Petra Martínez, por La vida era eso

Marta Nieto, por Tres

Blanca Portillo, por Maixabel

Actor protagonista

Roberto Álamo, por Josefina

Javier Bardem, por El buen patrón

Ricardo Gómez, por El sustituto

Eduard Fernández, por Mediterráneo

Luis Tosar, por Maixabel

Actriz de reparto

Almudena Amor, por El buen patrón

Anna Castillo, por La vida era eso

Aitana Sanchez-Gijón, por Madres Paralelas

Milena Smit, por Madres Paralelas

Carolina Yuste, por Chavalas

Actor de reparto

Celso Bugallo, por El buen patrón

Urko Olazabal, por Maixabel

Pere Ponce, por El sustituto

Chechu Salgado, por Las leyes de la frontera

Manolo Solo, por El buen patrón

Guion

El amor en su lugar

El buen patrón

Libertad

Maixabel

Tres

BSO

El amor en su lugar

El buen patrón

La hija

Madres Paralelas

Maixabel

Trailer

La abuela

El buen patrón

Las leyes de la frontera

Madres Paralelas

Maixabel

Cartel

La abuela

Destello bravio

Dos

Libertad

Madres Paralelas

Mejor serie de drama

Cardo (Atresplayer Premium)

La fortuna (Movistar+)

Hierro (Movistar+)

Historias para no dormir (Amazon Prime Video)

El tiempo que te doy (Netflix)

Mejor serie de comedia

Maricón perdido (TNT)

Reyes de la noche (Movistar+)

Venga Juan (HBO Max)

Vida perfecta (Movistar+)

Mejor actor de una serie

Javier Cámara por Venga Juan (HBO Max)

Álvaro Cervantes por El tiempo que te doy (Netflix)

Darío Grandinetti por Hierro (Movistar+)

Daniel Grao por Hit (La 1)

Javier Gutiérrez por Reyes de la noche (Movistar+)

Mejor actriz de una serie

Candela Peña por Hierro (Movistar+)

Nadia de Santiago por El tiempo que te doy (Netflix)

Ana Rujas por Cardo (Atresplayer Premium)

Ana Polvorosa por La fortuna (Movistar+)

Maribel Verdú por Ana Tramel. El juego (La 1)

Mejor actor secundario

Enric Auquer por Vida perfecta (Movistar+)

Karra Elejalde por La fortuna (Movistar+)

Adam Jezierski por Venga Juan (HBO Max)

Miguel Rellán por Maricon perdido (TNT)

Alberto San Juan por Reyes de la noche (Movistar+)

Mejor actriz secundaria

Candela Peña por Maricón perdido (TNT)

Itsaso Arana por Reyes de la noche (Movistar+)

Najwa Nimri por La casa de papel (Netflix)

María Pujalte por Venga Juan (HBO Max)

Yolanda Ramos por Cardo (Atresplayer Premium)

