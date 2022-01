Carla Simón e Isaki Lacuesta competirán por el Oso de Oro en la Berlinale

Gran noticia para el cine español. Carla Simón e Isaki Lacuesta participarán en la sección oficial del Festival de Berlín que arranca el próximo jueves 10 de febrero. Desde 2019, cuando Isabel Coixet compitió con Elisa y Marcela, no aparecía en liza ninguno de nuestros directores, que no se han prodigado en exceso en la lucha por el Oso de Oro desde que arrancara el siglo XXI. Tan solo aspiraron al gran premio Ramón Salazar con Piedras en 2002, Manuel Gutiérrez Aragón con La vida que te espera en 2004, Antonio Chavarrías con Dictado en 2012, la peruana Claudia Llosa con la producción española No llores, vuela en 2014, Álex de la Iglesia con El bar en 2017 e Isabel Coixet en tres ocasiones: Mi vida sin mí en 2003, Nadie quiere la noche en 2015 y la ya mencionada Elisa y Marcela en 2019. Desde el año 2000, con You’re the One (Una historia de entonces) de José Luis Garci y El mar de Agustí Villaronga, no aparecían dos nombres españoles en la sección oficial de la Berlinale.

Carla Simón presentará Alcarràs, su segundo filme tras Verano 1993, que precisamente comenzó su exitosa andadura en el festival alemán conquistando el premio de su sección (Generation K-Plus) y el premio a la mejor ópera prima de toda la programación. A partir de ahí, cinco premios en el Festival de Málaga (entre ellos mejor película), representante española a los Óscar en 2018, tres premios Goya, cuatro Feroz, cinco Gaudí e infinidad de reconocimientos por todo el mundo.

Alcarràs es un filme sobre una familia que tiene que abandonar las tierras de Lleida en las que lleva generaciones cultivando la misma tierra después de realizar juntos la recogida de su última cosecha. "Esta es una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar, pero también un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis", ha manifestado la directora, que tuvo que paralizar la producción en 2020 por culpa de la pandemia a pocas semanas de iniciar el rodaje, que finalmente se llevó a cabo durante el verano de 2021.

El reparto de esta película coral está formado por actores no profesionales de la zona de Lleida y trabajadores de la tierra, tras un largo proceso de casting, mientras que la mayor parte del equipo de Verano 1993 repite para trasladar a imágenes un guion de la propia Carla Simón y Arnau Vilaró. El estreno de la película en los cines españoles está previsto para la primavera de 2022.

Por su parte, Isaki Lacuesta presenta Un año, una noche, filme en el que seguimos a dos parejas que deben hacer frente a cuestionamientos éticos, relaciones personales y traumas un año después del trágico atentado de la sala Bataclán. Una emotiva historia de amor y superación, protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart (120 pulsaciones por minuto), Noémie Merlant (Retrato de una mujer en llamas), Quim Gutiérrez y Alba Guilera, y con Natalia de Molina, Enric Auquer y el cantante C. Tangana, que debuta como actor, completando el reparto.

Lacuesta llegará a la Berlinale avalado por el reconocimiento internacional de sus anteriores trabajos en la dirección, que han sido reconocidos con las dos Conchas de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Entre dos aguas, Los pasos dobles) y los premios en el Festival de Cine del Mar del Plata (Entre dos aguas) y Festival de cine de Guadalajara (Los pasos dobles), entre muchos otros. Además, sus películas se han proyectado en festivales de todo el mundo y en centros artísticos como el MOMA de Nueva York, el Lincoln Center, el Anthology Film Archives (Nueva York), o el CCCB.

Un año, una noche cuenta guion de Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta, y está basada en el libro Paz, amor y Death metal, de Ramón González, superviviente del atentado terrorista de la sala de conciertos Bataclán.

Ambos directores pelearán por el Oso de Oro con cineastas de reconocido prestigio como los franceses François Ozon, que abrirá el festival con Peter von Kant, y Claire Denis (Avec amour et echarnement), el canadiense Denis Côte (Un été comme ça), el camboyano Rithy Panh (Everything Will Be Ok), el italiano Paolo Taviani (Leonora addio) -en solitario tras la muerte de su hermano Vittorio-, el austríaco Ulrich Seidl (Rimini) o el coreano Hong Sang-soo (The Novelist's Film).

Por otro lado, en la sección Panorama aparece la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, Cinco lobitos, un drama sobre la maternidad protagonizado por Laia Costa, Susi Sánchez y Ramón Barea. Cierra la participación española Lois Patiño, que compite en la sección oficial de cortometraje de la 72ª edición de la Berlinale con El sembrador de estrellas.

