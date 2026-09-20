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Antonio Molero en la obra teatral 'Se nos fue de las manos'.

Antonio Molero en la obra teatral 'Se nos fue de las manos'. El tío Caracoles Production Company

Stanislavblog

'Se nos fue de las manos', un solo para Antonio Molero

No hay humor y la obra se estira inútilmente, con momentos poco inspirados que no terminan de enganchar.

Molero se luce con una interpretación notable en este monólogo.

Más información: El "oh, capitán, mi capitán" regresa a las aulas: 'El club de los poetas muertos' llega a España en versión teatro

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Tras varios intentos en teatros cortesanos me inclino por una sala comercial como los Teatros Luchana sin otra pretensión que ver a un actor de larga trayectoria como Antonio Molero, curtido en la comedia y con más horas en rodajes que la perrita Lassie. Acaba de estrenar Se nos fue de las manos. Es el tercer monólogo que veo desde que comenzó la temporada.

Me gusta la sobriedad de Molero, es sintético, áspero, ajustado siempre al personaje, lo contrario de esos actores pedantes e intensos del teatro mendicante estatal. Tampoco es el prototipo de cómico gracioso, suelen darle siempre papeles de hombre común, bregado en las pequeñas batallas de un tipo de clase media que va cuesta abajo.

En esta pieza se nos presenta como un productor teatral de medio pelo que quiere poner en pie un espectáculo. Todo ocurre en su despacho –escenografía generosa en maderas que reproduce una de esas oficinas neoyorquinas con el nombre en el cristal de la puerta. Su autor es el puertorriqueño Craig Wright, dramaturgo laureado en Estados Unidos y también conocido por sus guiones de series como Six Feet Under (A dos metros bajo tierra) o Lost.

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Wright imagina la vida de un maduro productor –oficio que bien conoce porque también él lo es– como la de un tipo que se pasa la vida al teléfono coordinando los intereses de unos y otros con los suyos. Así, en el monólogo intuimos muchas voces, todas con las que habla por teléfono el productor Félix Artifex, lo que da agilidad a la obra.

Pero esas conversaciones tienen poco interés, no hay humor y la obra se estira inútilmente, con momentos poco inspirados que no terminan de enganchar, sin llegar a ofrecer algo realmente revelador. Bueno, lo revelador es el final, que es melancólico y da sentido a lo que hemos visto y al personaje al que Molero interpreta de manera notable. Pero hasta el mejor actor lo tiene difícil cuando el texto con el que trabaja se encoge.

Se nos fue de las manos

Teatros Luchana, hasta el 20 de septiembre

Reparto: Antonio Molero
Voz en off: Ana Belén Beas
Producción general: El tío Caracoles Production Company
Productor: Miguel Ángel Chulia
Texto: Craig Wright
Dirección y adaptación: Zenón Recalde
Diseño escenografía: Asier Sancho Senosiain
Diseño vestuario: Silvina Falcón
Diseño de iluminación y sonido: Alba Santiago

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