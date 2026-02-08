ES NOTICIA:
Bluper
Una imagen de 'Lo que son mujeres'. Foto: Antonio Martín

Stanislavblog

'Lo que son mujeres', una comedia a medida de Morboria

La noche del estreno dejó una sensación de contento en el público y también en la compañía, que celebra sus 40 años de vida.

Más información: 'Tebanas', una antología trágica descarrilada

Publicada

Lo que son mujeres, de Rojas Zorrilla, es una comedia burlona y extravagante, especialidad que cultiva bien la compañía madrileña Morboria y con la que vuelve a la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), el teatro de la Comedia de Madrid, hasta el 15 de febrero.

La comedia de figurón, tan cercana a la comedia bufa o comedia caricaturesca, es un género que los de Morboria llevan trabajando desde que hace más de tres décadas dieron el salto del teatro de calle al de sala para centrarse en el teatro clásico.

La compañía tiene su punto fuerte en la estética -vestuarios y escenografías coloristas, barrocas, carnavalescas, de gran impacto visual-, que les lleva a inclinarse por el género cómico, preferiblemente enredos de personajes ridículos. Su entusiasmo por Molière ha quedado ampliamente demostrado, han representado varias de sus obras (El avaro, Los enredos de Scapin, El enfermo imaginario…).

Oriol Pla en 'Gula'. Foto:

El verano pasado estrenaron en el Festival de Almagro la obra que ahora nos presentan en Madrid: Lo que son mujeres, muy anterior a las del francés pues Rojas Zorrilla la publicó en 1645, tuvo escaso eco en el siglo XVIII y no fue hasta el XIX cuando despertó el interés por su representación, incluso se llegaron a hacer varias versiones. Según Eva del Palacio, directora de Morboria, hacía 150 años que no subía a las tablas.

El texto sirve bien a los propósitos de Morboria: abundan los personajes caricaturescos a los que el equipo creativo del grupo (Eva del Palacio, Fernando Aguado y Ana del Palacio) viste con mimo y fantasía, con trajes que dentro del deliberado exceso y libertad de su concepción están más cerca del siglo XVIII que del Barroco español, y cuyo enredo se presta al retrato burlón y ridículo de costumbres.

'Lo que son mujeres'. Foto: Antonio Martín

'Lo que son mujeres'. Foto: Antonio Martín

Rojas Zorrilla es considerado por la crítica académica como autor feminista por sus mujeres teatrales enérgicas y rebeldes, que en cuestiones de amor se comportan como los hombres. Aquí nos presenta a dos hermanas huérfanas, la guapa Serafina (interpretada por Virginia Sánchez con soltura y estupenda vis cómica) frente a la fea (Matea, a la que da vida Luna Aguado), que se enfrentan al matrimonio de una forma muy dispar, efecto de sus distintas condiciones físicas. Como eje de la acción, el alcahuete Gibaja, protagonizado por Fernando Aguado.

El juego cómico está concebido como una selección del marido apropiado, presentando a las mujeres como dueñas de su albedrío e, incluso, rebeldes al matrimonio una de ellas –la soberbia Serafina, que solo busca burlarse de los candidatos–, mientras la ardorosa Matea muestra una laxa moralidad, pues “si en la vida ha visto hombre/ que no le parezca bien”, le critica su hermana.

Un momento de 'Los duelistas'

El antagonismo entre hermanas sirve al autor para plantear cuestiones morales y emocionales en torno a los celos y las conveniencias sociales con una libertad que hoy –azotados por el típico puritanismo protestante recién importado- nos parece asombrosa para su época, libertad que en este montaje es potenciada y escenificada como si fuera un retrato de costumbres de las cortesanas madrileñas.

En total, nueve actores en escena para recrear esta fiesta cortesana ambientada musicalmente por Miguel Barón, también presente al clavecín con una selección musical, mezcla de piezas barrocas, clasicistas y románticas y por la que se cuela algún compás popular.

Foto: Antonio Martín

Foto: Antonio Martín

Si en el primero y segundo acto, la obra se mantiene bastante fiel al texto, el último se reserva a un juego metateatral donde Gibaja/Fernando Aguado se reconvierte en Rojas Zorrilla y a un concierto festivo que resuelve el raro desenlace del texto original. La noche del estreno la obra dejó una sensación de contento en el público y también en la compañía, que celebra sus 40 años de vida en un escenario tan simbólico y merecido para ella como el de la CNTC.

Lo que son mujeres

De Francisco Rojas Zorrilla

Teatro de la Comedia, hasta el 15 de febrero

Dirección y adaptación: Eva del Palacio

Intérpretes: Fernando Aguado, Luna Aguado, Vicente Aguado, Miguel Barón, Marina Andina, Paúl Hernández, Trajano del Palacio, Adolfo Pastor, Virginia Sánchez, Ana Belén Serrano.

Diseño de escenografía: Eva del Palacio y Fernando Aguado

Música: Miguel Barón

Diseño de iluminación: Guillermo Erice

Luz y sonido: Javier Botella

Maquillaje y caracterización: Morboria

Diseño de vestuario: Eva del Palacio, Ana del Palacio y Fernando Aguado

Attrezzo: Morboria

