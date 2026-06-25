'The Adventures of Elliot', un homenaje a los Zelda primigenios timorato pero estéticamente sobresaliente

Dentro del gigante de rol japonés Square Enix, el Team Asano lleva casi una década obsequiándonos títulos bajo el paraguas registrado del 2DHD, es decir, gráficos en dos dimensiones en alta resolución. Este término coge el pixel art de la generación de los 16 bits (1990-1996) y le aplica todo tipo de efectos y técnicas de iluminación modernas para sacarle el máximo esplendor. De hecho, no es ni siquiera propiamente 2D, sino un 3D camuflado que sirve para agitar los flecos de la nostalgia.

Team Asano ha producido un puñado de títulos RPG por turnos, casi todos muy bien recibidos dentro de sus respectivos nichos. Con el farragoso e interminable título The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, en esta ocasión han basculado hacia una acción más directa para capturar las sensaciones de aventura de los Zelda más añejos. ¿Tienen algo que aportar a la fórmula o se limitan a reproducir los éxitos ajenos de hace tres décadas?

Elliot es un intrépido aventurero del reino de Huther, con alma de boy scout y una pericia prodigiosa para explorar ruinas abandonadas. Cuando Kaifried, el consejero del rey, tras concluir que es incapaz de influir en el monarca para adoptar una posición más agresiva en la búsqueda del poder, roba un misterioso artefacto y cruza un portal al pasado, sigue sus pasos para confrontarlo.

Sin embargo, investido de un poder descomunal, la contienda se salda con un Kaifried enloquecido empalando a Elliot, que muere de manera inmediata. La rauda intervención de un hada de nombre Fae, consigue resucitarle y le permite regresar a su tiempo para elaborar un plan con más opciones de éxito.

Con la habilidad de viajar en el tiempo y visitar diferentes eras del reino, Elliot recopila una serie de armas y artefactos con los que lidiar con el poder sobrevenido del consejero, mientras un milenio de historia del reino se despliega ante sus ojos.

De los tres pilares en los que se apoya el juego, dos muestran una solidez incontestable y el tercero hace aguas por todos los lados. Elliot es un título que entra por los ojos. No es ninguna sorpresa a estas alturas y habiendo visto los trabajos anteriores del estudio, pero sigue siendo un motivo de celebración la forma en que han conseguido insuflar nueva vida a un estilo intrínsecamente videolúdico, el pixel art, que en ocasiones, por pura ubicuidad, puede parecer trillado.

El uso inteligente de la luz, los colores vivos, las expresivas animaciones, el esplendor de los retratos durante los diálogos, la evocadora música… Todo el apartado audiovisual es de sobresaliente, un portento indiscutible y un reclamo impepinable.

En segundo lugar tenemos la jugabilidad, sin grandes experimentos, pero resuelta con una profesionalidad indiscutible, muy sorprendente si tenemos en cuenta que es el primer intento del estudio en adoptar un formato de acción puro y duro.

Elliot se mueve con una agilidad envidiable. Su numeroso arsenal se desbloquea con muchísima rapidez, ofreciendo una versatilidad encomiable desde los primeros compases de la aventura. Hay todo un sistema de modificadores que permiten personalizar las armas de mil maneras diferentes, enhebrando diferentes efectos y mejoras estadísticas.

Una escena de combate del videojuego 'The Adventures of Elliot'

Nuestra acompañante feérica también se puede controlar de manera independiente y también cuenta con habilidades muy útiles como el uso del fuego, un vórtice de succión o la teleportación. Y a pesar de todo, el juego permanece accesible y fácil de entender en todo momento.

Donde realmente fracasa el juego con estrépito es en su timorata faceta narrativa, que malgasta la premisa y decide apostarlo todo a un tono infantiloide muy desacertado, con un diálogo repleto hasta las trancas de frases almibaradas, explicaciones insultantes por excesivas, personajes planos y una cursilería general absolutamente estomagante. Es obvio que sus creadores han tomado cada decisión buscando exacerbar el concepto japonés kawaii de cada escena, pero ciertamente se han pasado de frenada.

Es legítimo diseñar un juego con un público infantil en mente, pero no hay que hacerlo con tantísimo desdén. La trama, a pesar de los saltos temporales, es extremadamente sencilla, pero la confianza en la audiencia es inexistente, lo que lleva al juego a adoptar una verbosidad insultante. A esto se le suma también el rol insufrible de Fae, el hada, con un tono tan agudo que resulta insoportable. De hecho, los desarrolladores son conscientes de esto porque hay una opción para que hable menos, pero ni aun así es suficiente para que resulte tolerable.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales nos presenta a Team Asano flexionando sus músculos creativos y abriéndose a otros géneros. El esquema a seguir es evidente, los Zelda de la primera época, remozados con todo tipo de mejoras modernas y una presentación audiovisual majestuosa.

Las mazmorras están muy bien diseñadas (buenos puzles, buena duración) y los combates contra los jefes sin duda son un punto álgido de la experiencia. Por lo tanto, es una pena mayúscula que no hayan conseguido afinar el tono de la historia, refrenando una cursilería desbocada que puede llegar a incomodar a más de uno con su hiperglucemia. Personajes más profundos, con más matices, y una trama más elaborada podrían haber elevado este juego por encima de sus congéneres y situarlo como una referencia moderna del estilo.