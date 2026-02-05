'Nioh 3', un viaje fantástico al Japón feudal con criaturas lovecraftianas

Esta misma semana se ha anunciado que la segunda temporada de Shogun (2024) ha comenzado su filmación. La serie televisiva de FX se convirtió en un éxito sin precedentes al alzarse con 18 galardones Emmy, un récord absoluto para una temporada. La adaptación de la novela de James Clavell narraba las peripecias de un navegante británico a finales del siglo XVI en las costas de un Japón atravesado por luchas intestinas.

Aunque la ficción cambiaba los nombres de los protagonistas, la historia pertenece al auténtico samurái occidental William Adams, a su vez protagonista del primer Nioh (2017), que encuadraba su papel en un entorno empapado de folclore sintoísta.

Nioh 2 (2020) se volcó en la figura de Toyotomi Hideyoshi, cubriendo un periodo mucho más amplio de su historia. Ahora, con Nioh 3, Team Ninja se deshace de cualquier pretensión historicista para abrazar con descaro el aspecto más fantasioso de la serie, proponiendo viajes en el tiempo a lo largo de dos milenios para presentar la rivalidad épica de los nietos del afamado shogun Tokugawa Ieyasu para sucederle en el trono.

Corre el año 1622 en la nueva capital de Edo. Tokugawa Takechiyo ha sido elegido por el patriarca para ascender al puesto de shogun. Sin embargo, su hermano Kunimatsu, embargado por la envidia y enfermo de ambición, planifica un asalto a la fortaleza con una legión de yokai que desemboca en una masacre de los mentores de ambos.

Takechiyo es salvado de la muerte por su espíritu guardián, Kusanagi, y es enviado atrás en el tiempo, cincuenta años antes, donde se encuentra con su abuelo en plenitud batallando contra las huestes de Takeda Shingen, el Tigre de Kai.

Su sede en el castillo de Hamamatsu ha sido ocupada por una enorme criatura lovecraftiana, un colosal ojo maligno que se abre en el cielo y vuelca su oscuridad sobre el enclave, inundando de yokai la región. Armado con una espada sagrada, Takechiyo es el único capaz de penetrar la oscuridad y cerciorarse de que la historia resiste los embates maquiavélicos de su hermano Kunimatsu.

Team Ninja no ha estado ocioso precisamente. En los seis años transcurridos desde el título anterior, han lanzado al mercado Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (2022), Wo Long: Fallen Dynasty (2023) y Rise of the Ronin (2024), títulos con sensibilidades y ambientaciones muy diferentes por los que corre sin embargo el mismo patrón de combate inspirado en la escuela souls.

Una escena de 'Nioh 3'

Después de expandir sus músculos creativos con estos experimentos, vuelven a la serie que inauguró su segunda juventud con energías renovadas y nuevas ideas en una entrega tremendamente ambiciosa.

Los cambios más sustanciales son los que conciernen a la estructura de los niveles y a la dicotomía entre samurái y ninja. Nioh 3 abandona por completo las misiones lineales de antaño para adoptar un formato de mundo abierto, con la particularidad de que en vez de un entorno gigantesco, existen tres zonas ambientadas en periodos muy dispares de la historia de Japón.

Estas zonas destilan un aroma innegable a Ubisoft (con sus iconos, sus bases enemigas, sus coleccionables y sus sectores delimitados por nivel) en detrimento del acercamiento más orgánico que instauró Elden Ring (2022), pero no se hace farragoso, avanzando la acción a buen ritmo y premiando la exploración del entorno.

La dupla samurái/ninja sí es más compleja de asimilar. Presionando el gatillo derecho podemos alternar entre clases, un samurái más sólido para la colisión frontal y un ninja mucho más liviano y veloz para tender emboscadas y utilizar el ninjutsu y la magia.

'Nioh' siempre ha sido una franquicia escorada al lado más hardcore de los souls, pero lo cierto es que aquí la sensación es más relajada

Cada arma está vinculada a una clase en particular, dependiendo de su enfoque, y aunque lo normal es que los veteranos se sientan más cómodos con el samurái, que es una clase más parecida a la jugabilidad de los títulos pretéritos, lo cierto es que el juego nos arroja situaciones donde la estrategia ganadora implica alternar entre ambas. Las clases tienen una manera muy diferente de gestionar el ki, la barra de energía para ejecutar ataques, y hacerse con los conceptos puede ser complejo, pero las recompensas se hacen evidentes conforme progresamos en la trama.

Sobre la dificultad general. Nioh siempre ha sido una franquicia escorada al lado más hardcore de los souls, con una pléyade de mecánicas y unos jefes que en ocasiones rozaban el límite del reglamento. Pero lo cierto es que aquí la sensación es más relajada, precisamente por el formato de mundo abierto que premia con mejoras sustanciales una exploración más concienzuda y la apabullante versatilidad de su sistema de combate.

Eso sí, no es un juego amable con los neófitos, ni mucho menos. Con cada entrega, Team Ninja ha introducido nuevas mecánicas que se han ido acoplando, y a estas alturas el montante es considerable. Los tutoriales son precisos y bienintencionados, pero la sobrecarga de información es innegable.

Nioh 3 es el resultado de la última década de Team Ninja, el juego donde aúnan todo lo que ha funcionado en el pasado y cosechan los frutos de su ingente volumen de producción. Si han sido capaces de lanzar un puñado de juegos cuando otros estudios se enredan en uno solo es, en gran medida, por su sobriedad tecnológica.

Una escena de combate de 'Nioh 3'

Apenas hay diferencias con el primer Nioh (un juego que ya lucía desfasado en 2017) a pesar del tiempo transcurrido, pero su brillante dirección artística sigue maravillando, sobre todo en el diseño de los yokai. Narrativamente no se prodiga como Rise of the Ronin (donde demostraron que si se lo proponen pueden contar historias más ambiciosas y mejor documentadas que Assassin’s Creed), pero las motivaciones de los personajes son poderosas y el puzle temporal se acaba ensamblando de manera satisfactoria.

En definitiva, un relato fantástico que explora momentos cruciales en la historia milenaria de Japón con un derroche de épica. Sobresaliente en su ejecución, pero solo apto para los más entusiastas.