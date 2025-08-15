'Mafia: The Old Country', un portento audiovisual que nos traslada a la Sicilia de 1904

Detrás de cada ficción que gire en torno al inframundo del crimen organizado encontramos un pertinente hilo conductor: la polémica sobre la posible romantización de un estilo de vida violento con gravísimas repercusiones en la historia moderna de muchos países. El caso de las mafias italianas en el cine es quizá paradigmático.

Nadie puede desdeñar la posición que las dos primeras partes de la trilogía de Francis Ford Coppola ocupan entre las obras cumbres del séptimo arte. Sin embargo, parece que, más allá de la forma, las historias se deban someter a un criterio ético para justificar su propia existencia o su posible mérito artístico. Más allá de las reservas que pueda provocar este acercamiento, el debate puede ser pertinente siempre y cuando se analice su grado de honestidad, no si pasa o no un supuesto examen de moralina trasnochada.

Cuando trasladamos la cuestión al medio de los videojuegos, todo se vuelve incluso más peliagudo al adoptar un papel más participativo, con estímulos lúdicos de por medio, y considerando el aspecto fantasioso inherente a la interpretación más superficial del medio. ¿Tiene Mafia: The Old Country algo que decir o se queda en una mera caricatura del crimen organizado de raíces sicilianas para el entretenimiento vacuo de las masas?

Enzo Favara es un joven carusu vendido por su padre a un capataz despótico en las insalubres minas de azufre de la Sicilia de 1904. Después de un accidente que acaba con la vida de su mejor amigo, roba un caballo y emprende la huida, no sin antes intercambiar unos navajazos con el capataz que los puso en peligro.

Sus pasos le llevan hasta los viñedos de Don Torrisi, el líder un clan rival que decide tomarlo bajo su ala y ponerle a trabajar. Enzo, henchido de ambición ante lo que ve como la oportunidad de su vida, aprovecha cada situación para destacar y ganarse el favor del Don, afianzando la relación con sus camaradas y disfrutando de ciertas comodidades por primera vez en su vida.

Al mismo tiempo, cae rendido ante los encantos de Isabela, la hija rebelde de Don Torrisi que pugna por escapar de los planes de matrimonio que su padre ha dispuesto para ella con el objetivo de cimentar su alianza con el conde Fontanella. Con el paso de los años, las actividades del clan les llevan a entrar en conflicto con los Spadaro, gerentes de la mina que guardan una inquina especial hacia el carusu que los humilló.

Después del remake de la primera parte de la saga que lanzaron en 2020, Hangar 13 ha optado por una precuela que no solo retrocede en el tiempo, sino que por primera vez sitúa la acción principal lejos de las urbes americanas para abrazar los entornos rurales de la Europa más meridional.

Esto ya hace que el juego luzca un aspecto formal muy diferente, con extensos viñedos, amplios sotobosques, montañas en la lejanía y en general una tonalidad mucho más cálida y agreste. Las construcciones son mucho más antiguas, con edificaciones de piedra, tejas de arcilla, fachadas de estuco, detalles florales por doquier, campanarios imponentes y bucólicas calles adoquinadas.

Es un portento audiovisual, cortesía de Unreal Engine 5, capaz de generar unas panorámicas de gran belleza que funcionan como el mejor reclamo turístico para la isla mediterránea. Incluso cuando la trama nos lleva a escenarios menos pintorescos, como una lonja de atún o una cantera, la dirección de arte consigue imponerse con rotundidad.

Fotograma de 'Mafia: The Old Country'.

Desde el punto de vista jugable, la máxima parece haber sido la de no entorpecer el desarrollo cinematográfico de la trama, el principal atractivo de un juego de estas características. Enzo puede montar a caballo, conducir coches primitivos, utilizar el sigilo para pasar desapercibido y, cuando la tensión llega a punto de ebullición, enfrascarse en tiroteos espectaculares.

Una de las principales novedades son los duelos a navajazos, unos choques dramáticos que el juego reserva para los momentos más álgidos y los trata como enfrentamientos contra jefes. El sistema no termina de funcionar con la naturalidad que probablemente buscaban, con algunas transiciones entre animaciones bastante burdas y artificiales, pero cuando las piezas encajan, el resultado es encomiable y permite a los personajes intercambiar pareceres de la manera más visceral posible.

La historia de Mafia: The Old Country no hace experimentos ni con la forma ni con el género. Más allá de un punto de partida muy interesante y con muchísimas posibilidades, la trama se desarrolla por los derroteros habituales de este tipo de historias.

El establecimiento de la familia vicaria, la fascinación por la riqueza sobrevenida, el ascenso paulatino por los escalafones, el deseo por el fruto prohibido, etc. Si funciona es porque los personajes están bien planteados y escritos con mucha solvencia, con la única excepción de Isabela, el único personaje femenino en un guion que chorrea testosterona en cada página y que se queda muy desdibujado.

Fotograma de 'Mafia: The Old Country'.

Cuando la tragedia termina de erupcionar, lo hace con una violencia desatada, lanzando elementos piroclásticos y asolando todo lo que encuentra a su paso. Cada acto de ambición desmedida y perdición moral encuentra su contestación, castigando con rigor bíblico y disipando cualquier atisbo de romantización temprana en un pathos singular.

Como nota final, destacar que en Hangar 13 se han preocupado de incluir un doblaje en siciliano. La sincronización labial no está ajustada perfectamente, pero el resultado es encomiable, mucho más auténtico que la actuación en inglés salpicada de acentos estereotipados y tópicos excesivos.

Es un juego que tiene muy claro lo que quiere ser: una miniserie de mafiosos de lujosa factura con algunas secuencias interactivas que no distraen de su prioridad narrativa. Ni más ni menos. Una experiencia concisa, sin nada superfluo, narrada con pulso y con un gusto exquisito que se agrega al ya extensísimo canon que compone el género tanto en cine como en otras artes.