Las series de abril que no te puedes perder: del esperado regreso de 'Euphoria' a 'La casa de los espíritus'

Más de cuatro años después del cierre de la segunda temporada, regresa Euphoria. Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi o Sydney Sweeney ya no tienen cuerpo de adolescentes y el creador, Sam Levinson, lo sabe.

Pese al secretismo con el que se ha manejado uno de los estrenos más esperados del año, cuya première se celebró esta misma semana en Los Angeles, sabemos que el autor de Nación salvaje (2018) asume el paso de tiempo –además de los problemas derivados de la huelga de guionistas y de la muerte de Angus Cloud, que interpretaba a Fezco- y sitúa a sus protagonistas en la edad adulta.

Solo un número limitadísimo de periodistas ha tenido acceso a los primeros episodios de una serie de la que solo se sabe que Rue Bennett (Zendaya) reaparece en México, Jules Vaughn (Hunter Schafer) se ha inscrito en una escuela de arte y Lexi Howard (Maude Apatow) y Maddy Perez (Alexia Demie) deambulan por los aledaños de Hollywood tratando de salir adelante.

También sabemos que Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi) abren la temporada como pareja, asentados en un aparentemente apacible entorno suburbano, según se deduce del tráiler. Para saberlo todo, solo habrá que esperar hasta el lunes.

Cochinas

Creador: Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo

Intérpretes: Malena Alterio, Álvaro Mel, Celia de Molina

Productora: OLD Media

País: España

Año: 2026

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 24 de abril

De las series de estreno que pasaron por la última edición del Festival de Málaga, la única que despierta cierto interés es Cochinas, creada por Carlos del Hoyo (Señoras del Hampa, Mariliendre) e Irene Bohoyo (Todos los lados de la cama), y cuyos primeros episodios dirige Andrea Jaurrieta (Ana de día, Nina).

Capitanea el show una sublime Malena Alterio que, esta vez, encarna a Nines, una ama de casa a la que una minifalda le parece un exceso y que se verá obligada a cargar con las obligaciones familiares cuando su marido quede en coma. En el Valladolid de 1998 su única opción de supervivencia pasa por reactivar el videoclub que regentaba con perspicacia de vendedor de ‘pollofres’ su ahora impedido esposo. Y, pese a sus reticencias iniciales, Nines descubrirá que la oportunidad para recuperar la clientela perdida pasa por el cine X.

La serie no solo explota las contradicciones entre una moralidad rancia y la contagiosa vitalidad que transmite una cuenta corriente saneada, también jugará con los clichés del llamado cine para adultos. No se trata, sin embargo, de caer en la parodia fácil, sino de poner en tela de juicio determinados tópicos y analizar según qué estereotipos, sin duda culpables de la generación de determinadas actitudes con respecto al sexo.

Estamos ante una comedia que, sin renunciar al costumbrismo, intenta algo diferente. Bienvenida sea.

La casa de los espíritus

Creador: Francisca Alegría & Fernanda Urrejola

Intérpretes: Nicole Wallace, Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Maribel Verdú

Productora: Filmnation Entertainment, Fabula, Amazon MGM Studios, Hyphenate Media Group.

País: Chile

Año: 2026

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 29 de abril

La nueva versión seriada de la popular novela de Isabel Allende, que aquí ejerce también como productora ejecutiva, encaja a la perfección con una de las líneas editoriales que Prime Video mantiene desde que empezase a producir originales en español. Ese segmento de producción pasa por adaptar best sellers sin importar el género, tal y como atestigua la compra de derechos de parte de la obra de Juan Gómez Jurado (Reina Roja) o de César Pérez Gellida (Memento Mori). Si hay una gran base de lectores, parte del negocio está hecho.

Ahora bien, La casa de los espíritus entronca directamente con La templanza, traslación a la pequeña pantalla de la novela de María Dueñas, en tanto en cuanto adopta los modos del melodrama de época reforzado por un suntuoso diseño de producción.

Los miles de lectores que se sintieron traicionados por la versión que Bille August hizo de la novela de Allende en 1993, quizá encuentren consuelo en esta miniserie que, ya solo por su extensión, se ajusta mejor a las dimensiones y a los giros dramáticos del original.

La directora Francisca Alegría y la actriz y guionista Fernanda Urrejola son las responsables de esta superproducción chilena que cuenta con el auspicio, entre otros, de los hermanos Larraín o de Eva Longoria, y que ha armado un reparto repleto de caras conocidas a la búsqueda del beneplácito del ejército de fans que adoran el libro.