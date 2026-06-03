El 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez frente a la dignidad del Quijote

Fue Camilo José Cela, con su natural y cotidiana cachaza, quien, al ganar el Premio Nobel, puso de moda en todo el país una frase que hizo fortuna hasta hoy mismo: "En España, el que resiste gana".

Nunca estuve muy seguro de que la frase de Cela fuera una verdad absoluta. Tal vez, y por llegar muy lejos, una tendencia. La insistencia, aunque sea en un error, no sólo es propio de gente dura, sino de cabezonería que no siempre gana ni tiene razón.

Sea como fuere, la frase de Cela, que algunos quieren olvidar como si no tuviera genio esencial, me recuerda siempre las anécdotas de William Faulkner cuando ganó (también) el Premio Nobel.

En una rueda de prensa inmediatamente posterior al otorgamiento por los académicos suecos del Nobel de Literatura, el Caballero del Sur contestó así a la pregunta de un periodista sobre qué conclusión sacaba de la vida después de haber ganado el más grande premio literario del planeta (con minúscula): "Que hay que durar", dijo.

A mí me parece más inteligente y mucho más plena la respuesta de Faulkner que la de Cela que, además, se circunscribe sólo a España. Pero durar es cosa de aguante, igual que resistir, de experiencia y de contumacia; en fin, de paciencia, esa maravillosa cualidad que la vox populi ha convertido en la nada de la ciencia, un refrán, en letra y esencia, con el que sí voy a mostrarme una vez más muy de acuerdo.

Hay otra frase, a medio camino entre las dos, pero más cerca de una que otra que, al fin, viene a decir lo mismo que Cela: "Resistir es vencer". Bien, puede ser; es decir, a veces o, si ustedes quieren, casi siempre. O casi siempre la utiliza el que gana en los fastos de esta vida hecha a fuerza de vanidades.

El Manual de resistencia del presidente Pedro Sánchez lo ha hecho él mismo realidad y memoria personal al hacer de su ser sólo eso: resistir, y como decía aquella mentirosa preciosidad de la Revolución Cubana que nos engañó a todos: "¡Hasta la victoria siempre!". Pero, ¿qué hay en la resistencia supuestamente victoriosa si en ella no hay ni sombra de la dignidad ninguna?

La semana pasada, Emiliano García-Page, verdadero y digno resistente dentro de este PSOE que ha desnaturalizado desde sus raíces la resistencia sin dignidad y sin noble grandeza del presidente Sánchez, sacó a bailar al Quijote y su resistencia ante los molinos de viento y los gigantes, ante las desgracias de la vida y las ilusiones de su propia locura.

Vino a decirnos sin ninguna duda el señor Page exactamente lo que digo en estas líneas: la resistencia sin dignidad no vale la pena y es uno de los tantos embustes con el que nos engaña la vanidad de existir.

Apúntese una, señor Page, enhorabuena, para tener sentido común sólo hace falta dignidad personal y un honor como un castillo de grande, como el territorio de La Mancha, que dijo y acuñó Carlos Fuentes, otro personaje quijotesco de nuestra vida literaria.

Me atrevo hoy a preguntar en estas líneas al presidente Sánchez, sin esperanza en la respuesta, aquello que el poeta venezolano Caupolicán Ovalles, el Padre de la Patria de la rebelde República del Este (feliz y exclusivamente literaria), le hizo a su presidente Rómulo Betancourt en un largo poema que daba título a su libro: "¿Duerme usted, señor presidente?".

Ese poema le valió a Ovalles primero la clandestinidad y luego el exilio, para escaparse con bien —como el Quijote— de la encarnizada persecución que el aparato del poder del gobierno venezolano de aquella época puso en marcha contra la resistencia y la dignidad del poeta.

No es lo mismo resistir desde abajo que resistir desde lo más alto; no es lo mismo creerse un semidiós desde las almenas de un castillo sin dignidad alguna que bajar al albero a luchar como un gladiador contra las bestias que el poder envía a cobrar las facturas de los pobres; no es lo mismo el honor de la resistencia que la resistencia sin honor.

Y sí, es cierto: el Quijote es un dechado de honradez, de nobleza, de dignidad y, por lo tanto, es un resistente, lo que viene a diferenciarse de lo que es y ha llegado a demostrarnos el presidente Sánchez: un superviviente capaz de organizar chapuza tras chapuza a la vista de todos con tal de mantenerse en las almenas del castillo del poder.

Es decir, nada más lejos del Quijote, el resistente con dignidad. ¿Y cuál es la diferencia entre un resistente y un superviviente? Salta a la vista. Pero si aún no está claro, otro día cercano hablaremos de eso, siguiendo las enseñanzas del pensador polaco Aleksander Wat en su libro de memorias titulado Mi siglo.