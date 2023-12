El videojuego hace historia en todos los frentes

Ha sido un año apoteósico en cuanto a la cantidad y la calidad de los lanzamientos. El atasco provocado por la pandemia en los procesos de desarrollo devino en un calendario cargado de superproducciones que tenían que salir al mercado sí o sí después de voluminosos retrasos.

Esto ha hecho que en algunos casos las ventas se hayan canibalizado y que títulos muy meritorios no hayan encontrado el espacio para respirar entre tanta competencia.

Ha sido una circunstancia especialmente dura para el mundo independiente, cuyas propuestas, mucho más arriesgadas pero sin el apoyo de millonarias campañas de marketing, han quedado en muchos casos sepultadas tanto en los medios como en el discurso crítico.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. Hidemaro Fujibayashi / Nintendo

Sin problemas de abastecimiento, este también ha sido el primer año en el que cualquiera que quería hacerse con una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S lo ha podido hacer, por fin dando de verdad comienzo a una generación que no terminaba de dejar atrás el periodo de transición con la anterior.

Ha sido también un año de videojuegos gigantescos.

Del más de centenar de horas y los dos millones de palabras del guion de Baldur’s Gate 3 a las casi infinitas posibilidades de las mecánicas de construcción de Tears of the Kingdom, pasando por la exploración espacial de Starfield, los apabullantes valores de producción de Marvel’s Spider-man 2 y la ambición colosal de los combates contra Titan o Bahamut en Final Fantasy XVI.

Después de años de desagravios, Cyberpunk 2077 ha completado su arco de redención.

'Star Wars Jedi: Survivor'. Stig Asmussen / Respawn Entertainment

Y también ha sido el año en el que los videojuegos han comandado otros medios audiovisuales, con los triunfos de la serie de HBO The Last of Us y la película de animación The Super Mario Bros Movie.

Ha sido imposible llegar a todo y no parece que el ritmo vaya a bajar en 2024. Quizá por eso resulta más importante que nunca informarse bien ante tan agónicas decisiones.

Los 5 mejores videojuegos del año 1. Baldur’s Gate 3. Swen Vincke / Larian Studios 2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hidemaro Fujibayashi / Nintendo 3. Star Wars Jedi: Survivor. Stig Asmussen / Respawn Entertainment 4. Final Fantasy XVI. Kazutoyo Maehiro / Square Enix CB3 5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Gabriel Amantangelo / CD Projekt Red

