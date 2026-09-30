Bartomeu Marí, nuevo director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Bartomeu Marí Ribas (Ibiza, 1966) será el nuevo director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) tras concluir el proceso de selección de candidaturas, al que se presentaron un total de 25 aspirantes y que contó con un comité de evaluación formado por Miguel Zugaza, Beatriz Espejo y José Ignacio Roca.

Su nombramiento será propuesto en próximas fechas al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo.

Ribas llega al CAAC tras la imprevista salida de Jimena Blázquez, que abandonó el cargo por motivos personales en 2025, tras dos años al frente de la institución.

Marí es escritor y curador independiente. Ha ocupado la dirección del Museo de Arte de Lima (MALI) (2019-2020), del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (MMCA) de la República de Corea (2015-2018), del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) (2008-2015) y del centro de arte Witte de With (hoy conocido como Kunstinstituut Melly), en Róterdam (1996-2001). Asimismo, ha estado vinculado a instituciones como Tabakalera (2002-2003), el IVAM (1994-1995) y la Fondation pour l’Architecture (1989-1994).

Entre 2014 y 2016 fue presidente del CIMAM, Comité Internacional de Museos de Arte Moderno y Contemporáneo del ICOM. En 2002 fue comisario de la Bienal de Taipei (Taiwán) y en 2005 comisarió el Pabellón español en la Bienal de Venecia.

Entre sus últimas exposiciones destacan John Baldessari. Parables, Fables and Other Tall Tales (Bozar, Bruselas, 2026), Muntadas. Otros Miedos (MUNA, Pamplona, 2025) y Lejos del Vacío. ZERO y el arte de postguerra en Europa (IVAM, Valencia, 2022-2023).

El proceso de selección, que se ha ajustado a las recomendaciones del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte en España, ha valorado el currículo de los aspirantes y el proyecto artístico planteado para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en Sevilla, y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba. También constaba de una entrevista a los finalistas en torno a las líneas generales de actuación.

El proyecto de Bartomeu Marí para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) tiene como líneas estratégicas la proyección internacional del arte andaluz, el fortalecimiento del trabajo con la comunidad de artistas andaluces, la atención a los retos de la sociedad contemporánea con exposiciones de impacto social e intelectual y las conexiones del arte contemporáneo con otros tipos de patrimonio.