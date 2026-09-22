Cultura propone a M.ª Dolores Jiménez-Blanco como directora del Patronato del Reina Sofía

El Ministerio de Cultura propondrá a la historiadora del Arte María Dolores Jiménez-Blanco como próxima presidenta del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en sustitución de la cineasta y exministra Ángeles González-Sinde.

La propuesta del ministro Ernest Urtasun será planteada al pleno del Patronato, cuya próxima reunión se celebrará el próximo 14 de octubre, ha informado el Ministerio por medio de un comunicado en el que agradece a González-Sinde su labor en Presidencia del Patronato desde 2020.

Doctora en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Jiménez-Blanco ha comisariado la exposición ‘Obras maestras de la colección Banco Santander’ con la que hace unas semanas se ha inaugurado Faro Santander.

A lo largo de los años, ha comisariado exposiciones para la Fundación Mapfre, la Fundación Juan March, el Reina Sofía, Fundación Masaveu y Faro Santander, entre otras instituciones nacionales.

También ha colaborado con la Phillips Collection de Washington DC y con el Museo Guggenheim de Nueva York.

En 1988 obtuvo el Premio extraordinario de Doctorado por la tesis Aportaciones a la historia de los Fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo y posteriormente cursó el máster de Historia del Arte y Museología en la George Washington University, en Washington DC.

Profesora titular de Historia del Arte en la Complutense, ocupó la cátedra de Cultura y Civilización Española en el King Juan Carlos Center de la Universidad de Nueva York y fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado y de su comisión permanente.

Antes había sido editora y autora de la primera guía oficial del Museo del Prado (La Guía del Prado, 2008).

Jiménez-Blanco fue directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte de 2020 a 2021.

Entre sus publicaciones destacan Arte y Estado en la España del siglo XX (Alianza, 1989), Arte Español en Nueva York (Ediciones El Viso, en colaboración con Cindy Mack, 2004), Buscadores de belleza (Ariel, en colaboración con Cindy Mack, primera edición 2007), Una Historia del Museo en nueve conceptos (Cátedra, primera edición 2014), Antes, desde y después del cubismo: Picasso, Gris, Blanchard, Gargallo y González, y vuelta a Picasso (La Balsa de la Medusa, 2017).