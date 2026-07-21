La llegada de Andy Burnham al Gobierno británico reaviva el debate sobre la devolución de las esculturas del Partenón

Visitantes del Museo Británico en la sala de los mármoles del Partenón. Museo Británico

Reino Unido podría empezar a lavar su imagen de "gran ladrón" de arte del mundo. La llegada de Andy Burnham como nuevo primer ministro del Reino Unido ha traído de nuevo sobre la mesa la cuestión de la devolución de las esculturas del Partenón a Grecia.

El nombramiento del nuevo mandatario ha reavivado un debate histórico debido a su extenso y continuado historial de declaraciones a favor de la restitución de estas piezas, conservadas en el Museo Británico desde hace dos siglos.

El posicionamiento de Burnham sobre este asunto se remonta a octubre de 2001, apenas cuatro meses después de obtener su escaño como diputado por la circunscripción de Leigh. En esa fecha, firmó una moción parlamentaria (Early Day Motion) en la que solicitaba al gobierno de Tony Blair el inicio de conversaciones formales con Atenas para trasladar los mármoles al Museo de la Acrópolis.

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pronuncia un discurso frente al número 10 de Downing Street, en Londres, el 20 de julio de 2026. EFE / Andy Rain

Posteriormente, en febrero de 2002, impulsó un proyecto de ley de iniciativa privada (Private Member’s Bill) con el objetivo de enmendar la Ley del Museo Británico de 1963, el texto legal que impide a la institución realizar transferencias permanentes de sus colecciones. Aunque la iniciativa no prosperó, Burnham respaldó otras mociones similares en los meses siguientes y un nuevo proyecto legislativo en julio de 2003.

Su trayectoria pública en años posteriores mantuvo esta misma línea. Durante su gestión como ministro de Cultura bajo el gobierno de Gordon Brown, entre enero de 2008 y junio de 2009, representantes del gobierno griego señalaron su disposición a colaborar para encontrar una solución bilateral, proceso que quedó suspendido tras su reubicación en el Ministerio de Sanidad.

Años más tarde, en marzo de 2020, en su calidad de alcalde de Mánchester, manifestó en redes sociales que el nuevo escenario geopolítico del país tras el Brexit hacía oportuno el retorno de las piezas.

En febrero de 2023, durante la reapertura del Museo de Mánchester, reiteró su postura de forma directa señalando que las esculturas debían ser devueltas a Grecia, añadiendo posteriormente que la transferencia debía realizarse sin condiciones previas para reforzar la imagen cultural del país en el exterior.

Esta postura difiere no solo de las posiciones de anteriores líderes británicos, sino también de las propuestas del propio gobierno griego.

El primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, ha planteado públicamente la posibilidad de organizar exposiciones temporales de antigüedades griegas en Londres dentro de un acuerdo marco de colaboración cultural. La propuesta formulada por Burnham, en cambio, prescindía de cualquier tipo de intercambio o contraprestación por parte de Atenas.

La postura del nuevo jefe de gobierno contrasta con los antecedentes de otros líderes políticos del Reino Unido. Boris Johnson defendió la devolución de las obras durante su etapa universitaria en 1986, aunque posteriormente, durante su mandato como alcalde de Londres y como primer ministro, sostuvo que las piezas debían permanecer en el Museo Británico.

Por su parte, Jeremy Corbyn se mostró a favor del retorno en 2018, pero no llegó a ejercer el gobierno. En el caso de Keir Starmer, no se registraron pronunciamientos públicos definitivos sobre la materia durante su gobierno.

En Grecia, medios de comunicación como el diario Ta Nea han calificado el nombramiento de Burnham como un posible punto de inflexión en las relaciones bilaterales respecto al patrimonio cultural.

Las conversaciones entre ambas partes se encuentran paralizadas desde el otoño pasado. George Osborne, presidente del Museo Británico, ha mantenido reuniones con representantes griegos desde noviembre de 2021 para negociar un acuerdo de depósito o préstamo rotatorio que incluiría aproximadamente el 20 % de la colección.

El gobierno griego rechazó esta opción, manteniendo su exigencia de una restitución permanente y completa del conjunto custodiado en Londres, compuesto por 15 metopas, 17 figuras de los frontones y 75 metros del friso original.

Representantes de organizaciones como el Parthenon Project (una organización del Reino Unido que abandera la reunificación permanente), y expertos académicos en cultura clásica han expresado su expectativa de que la nueva administración británica impulse cambios en la postura oficial.

Stephen Fry, quien forma parte del consejo asesor del Parthenon Project, celebró la inminente llegada de Burnham a Downing Street.

"Durante muchos años, ha hablado con una coherencia y convicción admirables sobre los Mármoles del Partenón. Espero de todo corazón que bajo su liderazgo podamos ser testigos de la voluntad política que tantas veces ha sido el único ingrediente que faltaba", declaró Fry a Ta Nea.

No obstante, el marco legal vigente sigue otorgando la decisión final sobre los fondos al patronato del Museo Británico y a la legislación de 1963, por lo que la eventual traslación de la postura personal de Burnham a la política estatal dependerá de los futuros pasos del nuevo Ejecutivo.