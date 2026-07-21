Bruselas cancela una ayuda de dos millones a la Bienal de Venecia por no vetar la participación de Rusia

La Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (AEEEC) ha decidido este martes retirar una subvención de dos millones de euros a la Bienal de Venecia, después de que la Comisión Europea reclamara esta medida por la controversia generada en torno a la presencia de Rusia y la negativa de la organización a excluir a ese país del certamen.

“A raíz del dictamen jurídico y la recomendación de la Comisión, la AEEEC ha tomado la decisión de poner fin a la subvención de dos millones de euros que se estaba concediendo a la Fundación de la Bienal de Venecia”, han explicado fuentes de la Comisión Europea, tras la revisión del caso solicitada por Bruselas.

Desde el Ejecutivo comunitario recalcan que los proyectos culturales que se sufragan con fondos públicos europeos “deben salvaguardar los valores democráticos, fomentar el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión, valores que no se respetan en la Rusia actual”.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, había pedido expresamente a la AEEEC que anulara la ayuda, después de que la Bienal se negara a vetar a Rusia en el que está considerado el evento de arte y arquitectura más importante del mundo.

Bruselas ya había advertido semanas atrás de que su aportación económica peligraba si se mantenía la participación rusa. En una nota pública, la Bienal de Venecia se defendió alegando que es “una institución abierta” en la que puede estar presente cualquier Estado reconocido por la República Italiana, y remarcó que “rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte”.

La controversia en torno a Moscú ha tenido también impacto en el jurado de la Bienal, que presentó su dimisión en bloque la semana pasada al negarse a incluir entre los premios de la exposición a Rusia e Israel, alegando que ambos países están dirigidos por mandatarios “acusados de crímenes de lesa humanidad”.

Este cambio en la organización ha llevado a aplazar el anuncio del palmarés, inicialmente fijado para el 9 de mayo, hasta el 22 de noviembre. Solo existe un precedente de una decisión similar en la edición de 2021, condicionada entonces por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.