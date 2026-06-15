Teresa Lanceta hilvana sus tapices con los de la cultura íbera en el Museo Arqueológico Nacional

En el camino hacia el feminismo por venir, que va mucho más allá de la vetusta pero aún incumplida exigencia de igualdad, la arqueología viene marcando el paso desde hace unas décadas.

Teresa Lanceta. Fueron tejidos Museo Arqueológico Nacional. Madrid. Comisarias: Selina Blasco, Teresa Lanceta y Patricia Molins. Hasta el 15 de noviembre

Hoy no solo sabemos que ellas también cazaban y pintaban en las cavernas, las hipótesis sobre arcaicos matriarcados recobran fuerza y gana eco la teoría propuesta por Ursula K. Le Guin, quien afirmó que la primera herramienta humana para la supervivencia fue una bolsa para recolectar, no un arma.

Buena prueba de que ese feminismo empeñado en demoler el patriarcado desde sus cimientos toma vuelo es esta muestra, donde se pretende reconstruir lo inexistente.

Pues a partir del estudio de la escultura en piedra, emergen los materiales, las técnicas y los patrones de los tejidos originales imitados.

Y quién mejor para esta investigación que la artista Teresa Lanceta (Barcelona, 1951), Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, que durante toda su trayectoria se ha volcado en dialogar con la tradición textil en España y en el norte de África.

'Pliegues', 2026. Foto: Teresa Lanceta, VEGAP 2026 / Irene Juanes Gil

Al parecer, fue la propia artista quien propuso centrarse en la cultura íbera, auténtico corazón del MAN que, empero, no conserva ningún textil de aquella época (siglos VI-I a.C.).

Se trata de un proyecto primoroso que ha dado lugar a una pequeña pero muy incisiva intervención.

Comienza en el gran patio ibérico de la primera planta, junto al Monumento de Pozo Moro, donde en un panel se muestran diversos tapices de lana y lino y otras piezas con el colorido rojo, azul, negro y tierra de los que aún quedan rastros en algunas esculturas y cerámicas.

Pero el auténtico festín se halla en la sala 12, protagonizada por la imponente Dama de Baza (s. IV a.C.), descubierta en 1971, hallazgo que “demuestra la importancia del papel desempeñado por la mujer en las sociedades ibéricas como transmisora de los linajes aristocráticos”, reza la cartela.

'Tapiz', 2026. Foto: Teresa Lanceta, VEGAP 2026 / Irene Juanes Gil

Como puntada a puntada, todo se va deletreando, los materiales orgánicos para fibras y tintes y en otra vitrina, los procesos, donde tan importantes son las tramas constructivas de las cenefas decorativas en cuadrados, triángulos y rombos como los pliegues de las tres túnicas y el manto, a partir de los que Lanceta ha lanzado una bellísima inferencia hacia la orografía del paisaje.

Imprescindible escuchar de viva voz a la propia Lanceta a través de sendos QR. Desde la prehistoria, el código binario de trama y urdimbre, así como las formas geométricas simples plasmadas en los tejidos se evidencian como vías de conocimiento y de experiencia estética imprescindibles para la supervivencia pero también para dar forma a la dimensión simbólica.

Una cuña más en este ejemplar ciclo Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención, comisariado por Selina Blasco y Patricia Molins para la Red de Museos Nacionales, que demuestra con intervenciones feministas la importancia de abordar el arte desde la historia cotidiana, sin mayúsculas, propiciando la muy fértil colaboración entre artistas y técnicas del museo. Toda una revolución.