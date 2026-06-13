Miquel Mont: "El mundo del arte da asco. No entiendo cómo la directora del MACBA se va a Abu Dabi"

Toda una vida lleva Miquel Mont (Barcelona, 1963) transgrediendo los límites de la pintura, escudriñando sus convenciones, expandiéndola por los muros de los museos.

En París, donde vive desde 1988, declina poesía, fotografía, y dibujo en composiciones equilibradas y exquisitas de, casi siempre, grandes formatos.

En Valladolid presenta lo más representativo de su trayectoria que ha sido fiel a una gramática de color, imagen y materiales que compone en diversos sedimentos o capas.

Pregunta. ¿Qué podremos ver en la exposición?

Respuesta. Es un recorrido transversal por 30 años de trabajo. No es una retrospectiva, sino una selección de obras. La pieza más antigua es del año 92. Una idea que subyace es mostrar obra que se haya visto poco o no se conozca en España.

P. ¿Cómo surge el proyecto?

R. Javier Hontoria [director del Museo Patio Herreriano y comisario de la muestra] me invitó y me propuso hacer una exposición a gran escala, como no había hecho nunca. Me daba tres salas y, además, me pidió que hiciera una propuesta para la colección.

'Tesla V', 2023. Foto: Anne-Marie Cornu

P. Supongo que se reencuentra con su trabajo antiguo.

R. Sí, y me apetece mucho enseñarlo. Hacer una retrospectiva es mirar hacia atrás con todo lo que conlleva. Te das cuenta de lo que has olvidado, de lo que la memoria ha seleccionado. Es una mirada nueva que rejuvenece cosas ya vistas y las presenta por primera vez.

P. Su obra se encuentra entre la pintura y la escultura, ¿con cuál se identifica más?

R. Con la pintura, aunque para mí no existe diferencia entre ambas; son parte de lo mismo. Pero admiro a otros pintores como Berta Cáccamo, de la que era muy amigo. Me fascina la potencia que tenía con la expresión más sencilla. Yo tengo un imaginario de pintor, para mí la pintura es una máquina de pensar. Mi metodología está muy ligada al collage; soy muy híbrido, voy poniendo cosas juntas y, en ese diálogo, voy haciendo mi cuadro mental. Soy pintor, aunque tengo mucha sensibilidad para con la arquitectura.

P. ¿Cómo ha sido trabajar en ese espacio monumental que es Patio Herreriano?

R. He hecho poca intervención en la pared porque me gusta adaptarme a lo que me llega. El Patio es un espacio lo suficientemente diverso como para permitir una gran adaptabilidad. He procurado crear un diálogo ligado al recorrido.

RETOUCH, 2020. Foto: Anne-Marie Cornu

P. ¿Qué cualidades destacaría de su trabajo?

R. El silencio, la ética y el deseo de justicia son mis leitmotiv; siempre han marcado mi obra. Personalmente, no puedo separar lo formal de la intención. Siempre he considerado mi trabajo desde un punto de vista muy político. Las formas nacen de la posición que adoptas sobre lo que quieres decir y eso está ligado a tu ética.

P. ¿Cómo empezó en esto?

R. No sé si tenía claro que quería ser artista. En Barcelona, mi adolescencia estuvo marcada por la música, la cultura underground y las drogas. Desconfiaba mucho del arte, aunque me fascinaba el diseño gráfico de las portadas de los discos, por ejemplo. Joy Division, New Order… Entré en Bellas Artes con la intención de estudiar diseño. Pero a mi alrededor todo el mundo se puso a pintar.

P. Y se va a París...

R. Eso fue en el 88. Obtuve una beca y yo me quería ir de Barcelona porque era una ciudad a la que llegaban muy pocas cosas. Tenía sed de ver cosas y fue por Berta Cáccamo, cuyo primo, Darío Basso, vivía en París. Además, tenía mucha relación con la cultura francesa: cine, cómic, filosofía… tampoco me apetecía vivir en el mundo anglosajón; los ingleses son muy xenófobos y se come fatal.

Gondola II . Foto: Anne-Marie Cornu

P. ¿Cómo es su proceso de trabajo? ¿Es un artista de taller?

R. Sí, soy de taller y tengo una metodología muy intuitiva. Al principio busco a tientas, tengo como un deseo. Soy un pintor muy matérico, muy mediterráneo; necesito tocar, como Santo Tomás. Al principio trabajaba como Donald Judd, buscaba la belleza y la proporción áurea. Luego comencé a trabajar una negación de la pintura: quería implicar de una manera activa al espectador.

P. ¿Qué aporta el collage a su obra?

R. Para mí son un diario de pensamiento, lecturas que me acompañan, que tienes en la cabeza y que necesitan un proceso de sedimentación. Al cabo de un tiempo vuelvo sobre ellas, las escribo al ordenador y luego las imprimo sobre un papel transparente, también sobre papeles de periódicos –algo que, con la pantalla digital, ha cambiado esa relación material con el papel y con las fotos–. Siempre incluyo en mis exposiciones dos o tres en cada sala, al principio y al final.

P. ¿Cuándo está terminada una obra?

R. Nunca. Jasper Johns dice una cosa muy bonita: una obra se acaba cuando se termina la energía que has puesto en ella. Yo también soy muy duchampiano y creo que tiene que ser el espectador quien termine la pieza. Siempre estás viéndolas y rehaciéndolas. Un día me moriré y el público continuará interpretándolas.

'Olvidar Borrar, Borrar Despacio', 2020. Foto: Anne-Marie Cornu

P. ¿Qué pasará cuando muera, lo ha pensado?

R. Pues sí, sí que lo he pensado. Hace tres años me diagnosticaron un cáncer. Al principio se presentaba mal y tuve miedo, porque es de vejiga. Luego, por suerte, se arregló. Estoy siguiendo un protocolo de tratamiento. Me van a operar otra vez, pero estoy muy tranquilo. Me veo con energía para luchar. Cuando yo no esté, mis piezas estarán allí; he dejado unos protocolos y será la gente la que decida.

P. ¿Tiene mucha obra?

R. Unas 700 piezas. No he vendido mucho; sí a buenas colecciones, pero tuve un par de años en los que malviví. Hacía talleres para llegar a fin de mes.

P. ¿La pintura ha muerto?

R. No, claro. Lo que muere es una manera de entenderla. Existen marcos para ver las cosas que caducan. La pintura tiene esa capacidad genial de ser algo que trabajas físicamente y es una forma estupenda de expresar pensamiento y afectos. La presencia del cuerpo y de la manualidad es primordial. Es maravilloso acercarse a un cuadro de Velázquez y ver cómo frota la pintura.

P. ¿Se siente heredero de alguna genealogía?

R. Me marcó muchísimo Blinky Palermo. Por la sensualidad del color; al natural es alucinante. También Tàpies y Miró, por su libertad.

P. ¿Por qué seguir pintando?

R. Te respondo: ¿por qué seguir haciendo arte? Por el mundo en que vivimos. El mundo del arte da asco. No entiendo cómo la directora del MACBA se va a Abu Dabi, un país donde no hay democracia y hay esclavos, a hacer greenwashing. El capitalismo lo puede todo y hay que alimentar la máquina.