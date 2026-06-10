Valentí Roma, despedido del MACBA en 2015, es elegido por unanimidad su nuevo director

Aún recordamos el estruendo que resonó en toda la prensa cultural cuando una escultura de Juan Carlos I en una postura sexual hizo que despidieran a Valentí Roma, conservador jefe, y Paul B. Preciado, responsable de Programas Públicos, ambos comisarios de la polémica exposición del MACBA.

La bestia y el soberano, como así se llamaba, fue una exposición que Bartomeu Marí, director en el año 2015, canceló antes de inaugurar y que finalmente abrió al público, previo arrepentimiento, presión mediática y comunicados.

La obra era de Inés Doujak, y se había expuesto ya en 2014 en la Bienal de São Paulo bajo el título de Not Dressed for Conquering: una escena sexual del rey Juan Carlos, la líder feminista boliviana Domitila Barrios de Chúngara y un pastor alemán.

La propia artista explicó entonces, en la presentación de la bienal, que esta escultura, fruto de un proyecto de investigación sobre las complejas relaciones entre Europa y América Latina, era "una representación visceral de la explotación".

Después de nueve años como director de La Virreina, Valentí Roma Serrano (Ripollet, 1970) llega al MACBA tras el paso de Elvira Dyangani Ose quien dirigirá la Bienal de Abu Dabi.

Los motivos para su selección han sido la "solidez" de su proyecto, la coherencia de su trayectoria y su capacidad para dotar al museo de "ambición intelectual, dinamismo y relevancia".

Su perfil es de escritor, historiador del arte y doctor en Filosofía por la Universidad de Southampton (Winchester School of Art). Actualmente dirige La Virreina Centre de la Imatge desde 2016.

Las voces discordantes han acusado al proceso de falta de transparencia, ya que se desconocen los nombres finalistas, por lo que no todo el mundo aplaude este nuevo nombramiento.

Ha comisariado exposiciones dedicadas a Exit Photography Group, Osvaldo Lamborghini, Antoni Muntadas, Paula Rego, Barbara Hammer o August Sander, entre otros, para museos e instituciones nacionales e internacionales, desde la Biennale di Venezia hasta la Fundació Antoni Tàpies o el Círculo de Bellas Artes.

Asimismo, ha publicado las novelas El enfermero de Lenin (2017) y Retrato del futbolista adolescente (2019), así como los ensayos Rostros (2011) y Diecinueve apagones y un destello (2020).

El jurado estuvo formado por Oriol Martí Sambola, gerente del Instituto de Cultura de Barcelona; Josep Maria Carreté, secretario general de Cultura; Cristina López, directora de la Fundación MACBA; Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes; Anna Vallès, coleccionista y presidenta de la Fundación Sorigué, así como vicepresidenta del Patronato de la Fundación Joan Miró; Francesc Torres, artista visual conceptual, galardonado con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2024 y el Premio Nacional de Artes Visuales de la Generalitat de Cataluña en 2009; y Joan Anton Maragall, director de la galería Sala Parés y presidente de ArtBarcelona entre 2013 y 2017.