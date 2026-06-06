Eloísa Sanz, una gran pintora que estuvo olvidada y que deslumbra hoy en el Palacio de Quintanar

Las artistas y la pintura tienen algo en común: se les ha dado muchas veces por desaparecidas y sin embargo, no es que vuelvan sino que siempre han estado ahí.

Eloísa Sanz. Des/pliegues en pintura Palacio Quintanar. Segovia. Comisaria: Rocío de la Villa. Hasta el 5 de julio

Así la pintura, que tras toda clase de manipulaciones -del cubismo a la abstracción- y desprecios por ser tan material –eso decían el arte conceptual y el de acción-, en vez de acabar con ella, resulta que desde la década de 1980 no hay manera de orillarla.

Lo mismo pasa con las artistas: estuvieron y expusieron, pero luego la Historia las relega a una nota a pie de página. Fíjense si no en la que suele ser la nómina de la Nueva Figuración de esos mismos años ochenta, donde hay que mirar por encima del pelotón para encontrar nombres femeninos.

Y los hubo, claro que los hubo. Tan destacados como Patricia Gadea o Virginia Lasheras, por citar solo a dos, ya fallecidas. Eloísa Sanz (Soria, 1952) afortunadamente, sigue entre nosotros, activa y llena de energía, como su propia pintura.

En esta hermosa antológica del Palacio Quintanar podemos comprobar que es una cumplida heredera de la pintura de esos años, cuyos rasgos comparte de forma sobresaliente: el colorido electrizante, la mezcla de figuración y abstracción, la fusión de primer plano y fondo… En 1982 ingresó en una galería importante y poco recordada, como fue la de Evelyn Botella, a la que fue fiel hasta su cierre, donde expuso por última vez en 2011.

Eloísa Sanz: 'Ciudad y jardín', 2003. Foto: Palacio de Quintanar

Ese momento marcó también su desaparición de la actualidad expositiva, hasta la muestra de 2024 en Galería Freijo. Lo señalo porque cuando una artista está ausente de la vida pública más de una década se llega a dudar de si alguna vez estuvo presente. Estos “Des/pliegues en pintura”, como se titula acertadamente la exposición, son una rotunda fe de vida.

Es aleccionador comprobar cómo una artista, a lo largo de cuatro décadas, puede ser fiel a sí misma y sin embargo no cesar de cambiar. Porque su interés por el color no ha decaído, pero ha pasado de ser estridente a peculiar. Lo mismo su intención de sacar a la pintura de sus casillas, o al menos de su marco.

Y es que casi desde el principio Eloísa Sanz dejó de lado los formatos tradicionales, para pintar sobre las caras desplegadas de un cubo o sobre acordeones de planos. También construyó un mobiliario delirante, en que las sillas se sueñan otra cosa, animadas por el color. En los noventa, ya instalada en un pueblo de Segovia, la naturaleza desplazó a la figura, dando lugar a tramas ortogonales de soportes.

En el siglo XXI, más atrevida cuantos más años cumplía, introdujo fotografías. Fotografías de edificios emboscados en pintura, que evocan ciudades derrotadas por la vegetación. En estos últimos años la artista ha explorado un ámbito nuevo, que resume todos los pasos anteriores: en formatos reducidos combina elementos vegetales naturales con metacrilato, papel vegetal y pintura, fabricando paisajes de mesa.

Eloísa Sanz: 'Jardines de mi memoria', 2007. Foto: Palacio de Quintanar

Son bellos, delicados e insólitos. Es de nuevo un mestizaje de escultura y pintura, como ha hecho siempre, pero distinto. Se prolonga en sus recientes árboles, en los que incrusta incluso residuos industriales: desde ahí pueden verse los bosques del Antropoceno.