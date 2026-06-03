CaixaForum Madrid presenta la exposición 'Somos Naturaleza', un viaje sensorial al corazón del planeta

Fundación "la Caixa" y OASIS Immersive Studios han presentado, en colaboración con National Geographic Society, la exposición Somos Naturaleza, que pretende poner de relieve la importancia de preservar el planeta y mostrar la belleza de la flora y la fauna en una experiencia inmersiva.

La producción de esta experiencia nace de los acuerdos de la 15ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, en la que cerca de 200 países se comprometieron a revertir la pérdida de biodiversidad y proteger el 30 % de todos los ecosistemas para el año 2030. Para concienciar de su importancia, OASIS y National Geographic se aliaron con la ONU, la Fundación David Suzuki y ONGs como Workshop for Biodiversity y Age of Union.

Con el paso de los años el problema de la pérdida de la biodiversidad se ha agravado hasta convertirse en uno de primer orden. Factores como el cambio climático, los cambios en el uso de la tierra y las masas de agua, la explotación directa de algunas especies con todo tipo de objetivos, la contaminación y la presencia de especies exóticas invasoras han sido determinantes, según un estudio de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

Reconocida en los premios Numix 2025, la exhibición se apoya en proyecciones para celebrar el arte, la biodiversidad y el medio ambiente, al tiempo que sensibiliza y muestra cómo el ser humano es inseparable de la naturaleza.

A lo largo de los 70 minutos que dura la experiencia, los visitantes podrán vivir la colisión entre arte y vida natural. La primera parte del recorrido lleva el título de Un mundo en constante crecimiento, y muestra el canto visual de la fotógrafa Katerine Giguère en colaboración con el artista visual Johnny Ranger. Es un arranque contemplativo donde el protagonismo es para la belleza de la fauna y la flora, con especial énfasis en su capacidad regenerativa.

Una sala de la exposición. Foto: Fundación "la Caixa"

El siguiente bloque, Estamos interconectados, está marcado por el arte digital, gracias al trabajo del artista Alex Le Guillou y la compositora Azu Tiwaline. Consiste en una galería donde se produce una danza entre células, raíces y organismos que se entrelazan.

La última sección, Afrontemos el reto, acepta la situación del mundo y lanza un mensaje de esperanza en el futuro. El cineasta Emile Roy recopila casos de estudios globales donde el ingenio humano actuando junto a la naturaleza ha podido revertir ciclos destructivos.

Para Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid, el enfoque de la exposición es esperanzador y también invita a una toma de conciencia personal: "Cuidar la biodiversidad es una tarea compartida en la que la acción coordinada y la suma de compromisos individuales son clave para lograr avances reales".

Por su parte, Cynthia Doumbia, directora de Desarrollo de Negocio de National Geographic Society, cree que "Somos Naturaleza ofrece una forma innovadora e inspiradora de involucrar al público en los problemas ambientales más acuciantes de nuestro tiempo".

'Somos Naturaleza' apuesta por la inmersión digital. Foto: Fundación "la Caixa"

Denys Lavigne, presidente y cofundador de OASIS Immersive Studios y OASIS Immersion Group se ha mostrado encantado de poder inaugurar esta exposición: "Presentar esta experiencia en CaixaForum en España es un verdadero privilegio, y estamos ansiosos por ver cómo conecta el público con la historia de nuestro planeta compartido".

Además, como es habitual, CaixaForum ha programado diversas actividades relacionadas con la temática de la experiencia. Uno de ellos es el ciclo de cine familiar Pequeños cinéfilos, con películas como Salvajes (Claude Barras, 2024), Zorro y liebre salvan el bosque (Mascha Halberstad, 2024), Las maravillas del mar (Jean-Jacques Mantello y Jean-Michel Cousteau, 2017) y la serie de cortometrajes Pequeños relatos de la naturaleza (VV. AA. 2020-2024).

Visitantes en una sala de 'Somos Naturaleza'. Foto: Fundación "la Caixa"

También se ofrecerá la posibilidad de realizar visitas familiares con propuestas de inmersión en la experiencia que incluyen juegos que tratan aspectos como el equilibrio natural de los ecosistemas o cómo la interdependencia de las especies es vital para mantener un entorno sano y funcional en la naturaleza.

Somos Naturaleza ya puede visitarse en CaixaForum Madrid y estará abierta al público hasta el día 7 de marzo de 2027.