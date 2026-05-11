Los Perjovschi, el matrimonio rumano más rebelde e irreverente, hace parada en Madrid

Entre las mejores incorporaciones al arte de comienzos de este siglo está la de Dan Perjovschi y Lia Perjovschi (ambos de Sibiu, Rumanía, 1961). No había hace quince, veinte años, ninguna bienal, revista, fanzine ni conferencia en la que no apareciesen, de un modo u otro, los satíricos dibujos y notaciones gráficas de Dan.

Drawing possibilities. El dibujo en la Rumanía actual Galería 1 Mira Madrid. Madrid. Comisarios: Lia & Dan Perjovschi Hasta el 14 de julio. De 1.500 a 15.000 €

Este diseminaba sus agudos pensamientos sobre el poder, la política y la sociedad por doquier. A su vez, Lia borraba las fronteras entre performance y dibujo. Los Perjovschi iban a las exposiciones y trabajaban in situ; estaban de cuerpo presente. Su conceptualismo de gestos cotidianos y poéticos renovaba una escena del arte cada vez más internacional.

El sistema académico oficial del arte en Rumanía comenzó a desplomarse en los años noventa del siglo XX. Todavía recuerdo mi visita a Cluj-Napoca en 1999: los bancos urbanos tricolores (azul, amarillo y rojo), el tractor ruso a la venta en el escaparate, y la inamovible jerarquía de los profesores de la escuela de bellas artes y su celo con revistas como Flash Art y Parkett, guardadas en el reservado de la biblioteca.

“Sometida a control, censura y manipulación, la escena artística rumana se movió durante mucho, mucho tiempo, en una sola dirección. Todo representaba la misma apariencia. La visión oficial era obligatoria…, la disidencia rara”, escriben en el folleto.

Esta exposición que presenta las posibilidades del dibujo muestra la obra de una quincena de artistas en un entorno hostil para el arte. La economía de medios que el dibujo ofrece es proporcional a la amplitud de sus perspectivas creativas.

Vista de la exposición. Foto: 1 Mira Madrid

La exposición comienza desde el grafiteado de la puerta de entrada. El artista está presente. Puro estilo Dan Perjovschi. Sus dardos se dirigen al artista como researcher [investigador], a las ferias de arte, la liberal noción de ciudadanía y, especialmente, a las atrocidades políticas de Trump.

Sobre la censura hoy escribe que en 2025 tuvo que firmar cartas de protesta para sus colegas americanos, a quienes se les cancelaron exposiciones o fueron censurados; él, un artista de Europa del Este de una postdictadura. Por su parte, Lia Perjovschi toma el dibujo como líneas de tiempo y mapas mentales. Entre la constelación y lo detectivesco, copia y pega, lee y dibuja, mezcla conceptos.

Detalle de dibujos murales. Foro: 1 Mira Madrid

En el texto firmado por los dos, los dibujos de quienes aquí presentan se organizan con las siguientes categorías: ritmo abstracto; abstracción estructurada; rosa cómico; apenas invisible; lúdicamente personal; pura sensibilidad; político; social cotidiano; analítico; magistral; figuración personal; proceso de sanación, etc. Una cartografía del dibujo en Rumanía que bien pudiera ser un mapa más amplio de las facultades y la riqueza del medio.

A diferencia del arte lustroso de las bienales, esta exposición encomia lo alternativo y el margen. Una apuesta bienvenida desde una galería comercial, porque esta pequeña muestra tranquilamente pudiera suceder en un centro de arte público. Un ejemplo más de la oferta que las galerías brindan al ecosistema artístico de las ciudades.