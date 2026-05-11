La búsqueda de nuevo director para el CGAC se complica: polémica en el arte gallego

Ya en 2009, el año que ganó la plaza el portugués Miguel Von Hafe, el colectivo Culture Workers presentó una propuesta colectiva que aludía a las buenas practicas -más inclusivas y diversas- para dirigir el museo que, por supuesto fue rechazada. Este año, con casi veinticinco años de diferencia la performer Lua Gándara (quien cantaba con el hoy conocido Rodrigo Cuevas por los bares de Compostela) hace viral un vídeo en redes en el que se postula irónicamente como directora.

Decimos irónicamente porque solo pueden presentarse funcionarios de la categoría A1, lo que limita de modo radical las candidatura y la brillantez de sus trayectorias.

De aquellas aguas estos lodos. El sector cultural gallego lleva tiempo observando el desmantelamiento de su centro de arte más importante e histórico -abierto desde 1995-, el CGAC, al que se le ha ido reduciendo plazas esenciales para su desarrollo e incluso suprimido su patronato: el máximo órgano de gobierno, representación y administración de un museo.

En un comunicado público Vegliota -asociación cultural gallega integrada por artistas, diseñadoras, investigadoras, mediadoras, críticas, comisarias e historiadoras del arte- denuncia irregularidades que solo pueden desembocar en un centro sin capacidad de maniobra y carente de cualquier opción internacionalizadora.

"En 2009 se elimina la plaza de personal del CGAC para Comunicación y en 2016 fueron amortizadas dos plazas más, una de ellas la de conservadora jefa. También se han vivido otras situaciones insólitas: como la pérdida en 2014 del depósito de las 300 obras de la Colección de la Fundación ARCO” afirman.

Sorprende la diversidad de perfiles que han firmado el documento de apoyo. Grandes artistas como Muntadas, Juan Uslé, Jordi Teixidor, Pedro G. Romero o Rogelio López Cuenca, también importantes gestores como el director del museo Reina Sofía, Manuel Segade apoyan dicha iniciativa.

Como afirman desde Vegliota: “La dirección de un centro de arte contemporánea requiere un perfil profesional especializado, con experiencia acreditada en programación artística contemporánea, gestión cultural, mediación institucional y desarrollo de proyectos tanto nacionales como internacionales. La convocatoria actual de la Consellería, al limitar el acceso al personal funcionario, elimina la concurrencia de la mayoría de profesionales del sector con trayectoria”.

Actualmente la fecha de la convocatoria está cerrada por lo que se deduce que la Xunta de Galicia seguirá adelante.

El centro ha sido objeto de injerencias reiteradas desde la dirección de su último director, Santiago Olmo, quien ha tenido, por ejemplo, que programar a un solo artista en todas las salas del museo, algo a todas luces, irregular.

“La Xunta de Galicia no ha convocado, en los últimos veinte años, con regularidad plazas específicas de museología al cuerpo de funcionarios solicitado (A1). Por lo tanto, desde la administración no se ha permitido la consolidación de trayectorias profesionales estables en esta especialidad. De este modo, resulta incomprensible y discriminatorio el criterio de selección”.

La dirección del CGAC, como la de cualquier museo, debe articularse mediante un procedimiento abierto, público y basado en el Documento de "Buenas Prácticas en los Museos y Centros de Arte", firmado en 2007 por el Ministerio de Cultura e incluso apoyar su independencia como organismo autónomo, como el museo reina Sofía, que tiene sus propios estatutos.

El museo de esta manera pierde autonomía administrativa. Se merece un proceso de selección basado en el mérito y la capacidad, evaluado por un comité de expertos.