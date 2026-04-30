Polémica en la Bienal de Venecia: dimite el jurado por la presencia de los pabellones de Rusia y de Israel

La Bienal de Venecia reabre el pabellón ruso y desata la polémica: Europa lo considera "inadmisible"

El jurado internacional que debía valorar las propuestas en la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia, a partir del próximo 9 de mayo, ha dimitido este jueves en bloque en plena polémica por la presencia de los pabellones de Rusia y de Israel.

La propia Bienal ha confirmado en un escueto comunicado la dimisión de la presidenta, la brasileña Solange Farkas, y del resto del jurado: la australiana Zoe Butt, la española Elvira Dyangani Ose, la estadounidense Marta Kuzma y la italiana Giovanna Zapperi.

La 61 Bienal de Arte de Venecia, uno de los foros más importantes del sector a nivel mundial, abrirá sus puertas el 9 de mayo hasta el 22 de noviembre pero en las últimas semanas se ha visto sacudida por la decisión de permitir la presencia de Rusia, vetada desde 2022.

El regreso del arte ruso a Venecia había inquietado tanto a la Unión Europea, que ha amenazado con retirar sus subvenciones, como al ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli.

El presidente de la Fundación de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, ha venido reivindicando que el arte no debe excluir a nadie y defendiendo la oportunidad de brindar un diálogo artístico a países como Rusia, Ucrania, Israel, Palestina o Irán.

El miércoles, un día antes de la dimisión del jurado, el ministro Giuli envió unos inspectores a la Bienal para analizar su gestión y la admisión sobre todo el pabellón ruso.

El pasado 23 de abril el propio jurado había anunciado la exclusión de los premios a Rusia e Israel ya que, alegaban, son países con líderes "acusados de crímenes de lesa humanidad".

Tras la dimisión, la Bienal ha anunciado que los premios serán decididos por los propios visitantes del evento y el anuncio del ganador será retrasado del 9 de mayo hasta el 22 de noviembre, como ya ocurriera en otra edición excepcional, la del 2021 en pandemia.

En este concurso no habrá países excluidos sino que volverá a estar abierta a "todas las participaciones nacionales".

Esto "siguiendo el principio de inclusión y de igualdad de trato de todos los participantes", sostiene la Bienal.