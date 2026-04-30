Muere a los 88 años Georg Baselitz, el artista que pintaba sus cuadros al revés

El artista Georg Baselitz ha fallecido a los 88 años. Fue uno de los pintores más relevantes del arte europeo contemporáneo. Además de por su pintura al revés, uno de los rasgos más conocidos de su obra, destacó por sus controvertidas declaraciones sobre las mujeres en el arte.

Nacido originalmente como Hans-Georg Kern en 1938 en Deutschbaselitz, Sajonia, se consolidó como una de las figuras más imponentes y controvertidas del arte contemporáneo, cuya obra fue una herramienta crucial para reconciliar el arte alemán con su identidad nacional tras la Segunda Guerra Mundial.

Su vida estuvo marcada por una constante rebelión frente a los dogmas, iniciada cuando fue expulsado de la academia en Berlín Oriental por su "inmadurez sociopolítica" al rechazar el realismo socialista, lo que le obligó a trasladarse a Berlín Occidental para completar su formación bajo la tutela de Hann Trier y a adoptar en 1961 su nombre artístico como tributo a su lugar de origen.

A lo largo de su carrera, Baselitz desarrolló una obra definida por la subversión y el tratamiento crudo del cuerpo, comenzando con sus frustraciones de posguerra plasmadas en los Manifiestos Pandemónicos junto a Eugen Schönebeck y continuando con sus famosas figuras monumentales de "héroes" vulnerables y fracasados que evocaban las cicatrices de la historia reciente de su país.

El rasgo más distintivo de su producción llegó en 1969 con la inversión de la imagen pictórica en obras como El bosque cabeza abajo, una técnica con la que buscaba vaciar la forma de su contenido convencional para obligar al espectador a centrarse en la pintura misma a través de pinceladas vigorosas y una figuración distorsionada.

Baselitz expandió su lenguaje artístico hacia la escultura monumental en madera a finales de los 70, utilizando herramientas como hachas y motosierras para crear piezas toscas que desafiaban las normas, como su polémico modelo para la Bienal de Venecia de 1980.

En sus décadas finales, el artista se dedicó a reinterpretar su propia trayectoria a través de las series Remix y a explorar temas sombríos como la vejez y la muerte en retratos de gran levedad, utilizando incluso su propio andador para intervenir los lienzos y dejar la huella material de su biografía en la pintura.

Reconocido con el Praemium Imperiale y como un influyente catedrático, Baselitz deja un legado de resistencia absoluta contra lo oficial, habiendo sido el "más alemán" de los pintores universales.