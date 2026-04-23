Eduardo Chillida Belzunce regresa a Madrid con la exposición ‘Colores y formas’

Una de las pinturas de Eduardo Chillida Belzunce en la exposición ‘Colores y formas’

Los colores son ocres, son azules, son rojizos. Las formas, geométricas y abstractas, pero también tridimensionales. Las obras de Eduardo Chillida Belzunce (San Sebastián, 1964) aglutinan en esta exposición a distintos creadores para reflexionar sobre los elementos esenciales del lenguaje artístico: la forma, el color y su relación con el espacio.

Colores y formas, que puede visitarse hasta el 18 de mayo en el espacio de la madrileña Calle de Belén 2, propone un recorrido por diversas aproximaciones a la abstracción, la materia y la estructura visual. Un diálogo intergeneracional entre artistas vinculados, directa o indirectamente, al universo Chillida.

En la inauguración, que reunió a coleccionistas, profesionales del arte y figuras del ámbito cultural, se puso de manifiesto la vigencia del pensamiento artístico ligado a la exploración del espacio, el equilibrio y la materia, conceptos profundamente asociados al legado de Eduardo Chillida (1924-2002).

Además, en el marco de la exposición se ha presentado el proyecto Chillida Belzunce Art & Design, una iniciativa que traslada el lenguaje artístico al ámbito del diseño y los objetos cotidianos, incorporando piezas como mobiliario, iluminación, textiles y accesorios, con el objetivo de acercar el arte a la vida diaria desde una perspectiva contemporánea.

La exposición se articula en torno al trabajo de Chillida Belzunce, figura central del proyecto, quien ha desarrollado a lo largo de los años una sólida y personal trayectoria en los ámbitos de la pintura, la escultura y la obra gráfica.

Eduardo Chillida Belzunce

Su trabajo, marcado por una profunda investigación sobre la forma, el color y la materia, construye un lenguaje propio que, si bien dialoga con la tradición artística de su entorno, se afirma con identidad contemporánea y autonomía conceptual.

Desde este núcleo, la muestra se abre a un diálogo con otras voces artísticas. Entre ellas, la presencia de obras de Eduardo Chillida, una de las figuras más relevantes de la escultura del siglo XX, cuya investigación sobre el espacio, el vacío y la relación entre materia y entorno sigue siendo un referente fundamental en la historia del arte contemporáneo.

En esta conversación intergeneracional se inscriben también Pedro Txillida, cuya obra transita entre la pintura y la escultura desde una mirada reflexiva y esencial; y María Chillida, cuyo trabajo explora el color, el collage y la simetría como principales vías de expresión dentro de una trayectoria artística de carácter multidisciplinar.

Entre las generaciones más jóvenes, Ignacio López explora el trabajo escultórico en metal, combinando piezas de gran formato con objetos más íntimos, mientras que Cristian Iglesias, formado entre Madrid y Nueva York, encuentra en la pintura un espacio de investigación inspirado en su entorno creativo en Menorca.

Vista de la exposición en Madrid

Las artistas invitadas amplían el discurso expositivo desde distintas disciplinas. Charo Casteres traslada su formación en arquitectura al ámbito de la joyería contemporánea, creando piezas concebidas como pequeñas arquitecturas portables.

Mari Cruz Velasco desarrolla una obra artesanal basada en la cerámica pintada a mano, donde la sensibilidad por el detalle y el color es protagonista. Mientras Laura Chillida explora la cerámica desde un enfoque contemporáneo, combinando diseño, fotografía y creación manual en piezas únicas.

Otro de los espacios de 'Colores y formas'

Colores y formas propone de este modo una reflexión colectiva sobre los fundamentos del arte desde perspectivas diversas, generando un diálogo entre generaciones, disciplinas y lenguajes. La exposición no solo revisita los conceptos esenciales del universo de Eduardo Chillida Belzunce, sino que los proyecta hacia nuevas formas de creación contemporánea.