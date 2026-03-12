Este Picasso valorado en un millón de euros puede ser tuyo por solo 100 gracias a un sorteo benéfico

La filantropía y el arte contemporáneo vuelven a unirse en una iniciativa que democratiza el acceso a las grandes obras maestras. Por tercera vez, el sorteo solidario "1 Picasso por 100 euros" ofrece la oportunidad de adquirir una pintura original del genio malagueño por el precio de una participación.

En esta edición, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la Fondation Recherche Alzheimer, principal entidad financiadora de la investigación de esta enfermedad en Francia, para impulsar diversos avances científicos a escala internacional.

El gran premio es Tête de femme (1941), un exquisito gouache sobre papel de 38,9 x 25,4 centímetros firmado por Pablo Picasso. La pieza, valorada en un millón de euros, proviene de los fondos de la colección de Opera Gallery, fundada por Gilles Dyan, socio activo de la iniciativa.

Los interesados en colgar esta joya en su pared pueden adquirir una de las 120.000 participaciones disponibles a 100 euros cada una a través de la página web oficial del proyecto.

El plazo para participar en este micromecenazgo cultural permanecerá abierto hasta el próximo 14 de abril de 2026. Ese mismo día, a las 18:00 horas, la emblemática casa de subastas Christie's en París acogerá el sorteo ante la atenta supervisión de un agente judicial.

El evento se retransmitirá en riguroso directo de manera online para el público mundial. Solo habrá un ganador del codiciado cuadro, pero la organización subraya que el resto de los participantes habrán contribuido a una causa médica de máxima urgencia.

La elección de la fundación gala como beneficiaria responde a la magnitud de una grave crisis sanitaria global. Actualmente, 35 millones de personas padecen alzhéimer en el mundo.

En España, el impacto de la enfermedad es especialmente devastador: se estima que más de 800.000 personas conviven con la patología, registrándose unos 40.000 nuevos diagnósticos anuales. Además, las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que los casos a nivel mundial podrían llegar a duplicarse para el año 2050.

La recaudación del sorteo permitirá lanzar una gran convocatoria científica que fomentará las sinergias entre los principales centros de investigación de Francia, Europa, Estados Unidos y Canadá.

"Esperamos recaudar fondos sustanciales para avanzar en la investigación y llevar esperanza a las familias afectadas", ha destacado el doctor Olivier de Ladoucette, presidente de la institución médica. Estos recursos resultarán vitales para identificar biomarcadores tempranos y desarrollar nuevos tratamientos frente a la degeneración neuronal.

Esta audaz fórmula de recaudación de fondos, impulsada originariamente por Péri Cochin, cuenta con el firme respaldo de la sucesión del artista. Claude Picasso valoró muy positivamente este formato benéfico que pone el poder del arte al servicio de los demás. "El entusiasmo del público me conmovió profundamente: es una forma de continuar con el compromiso que Picasso mantuvo toda su vida con los más vulnerables", llegó a afirmar sobre el proyecto.

El historial de la iniciativa avala su capacidad de movilización, sumando más de 10 millones de euros en el pasado para diversas causas solidarias. La primera edición, celebrada en 2013, logró 5 millones para salvaguardar la ciudad libanesa de Tiro (patrimonio de la UNESCO), premiando a un joven estadounidense de 25 años.

En 2019, la segunda convocatoria vendió más de 51.000 boletos en un centenar de países para financiar de manera directa programas de agua potable de la ONG CARE en África. Ahora, el arte del maestro español vuelve a demostrar que su valor cultural trasciende los museos para intentar transformar la vida de miles de personas.