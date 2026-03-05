Especial ARCO 2026

ARCO cumple 45 años mirando al futuro, pero no debemos perder de vista su presente. El programa general, su termómetro más fiable, disminuye de 178 a 175 galerías respecto al año pasado mientras que el IVA cultural centra las reivindicaciones del sector y las artistas femeninas casi cotizan en paridad de género.

José Esparza Chong Cuy repite como comisario de Perfiles / Arte Latinoamericano, una sección para la que ha elegido once proyectos de artista presentados por galerías de siete países.

ARCO cumple 45 años mirando al futuro: la feria como oráculo, por María Marco. Adelantamos lo más destacado del programa general de ARCO (175 galerías) en una edición en la que el IVA cultural centra las reivindicaciones del sector y las artistas femeninas casi cotizan en paridad de género.

La Lucha Moderna (lo que existe y lo que no existe), por Agustín Fernández Mallo. Con motivo del tema central de la feria, ARCO2045, invitamos al escritor a especular sobre el futuro del arte. Lo hace revisando los discursos ya agotados y la inevitable IA.

Memorias de futuros recuerdos, la sección de la feria que nos lleva al año 2045, por Natalia Poncela. ARCO2025: El futuro, por ahora celebra el casi medio siglo de la feria duplicándose en las esquinas de los pabellones 7 y 9. Un espejo donde reflejarnos en el que los comisarios utilizan el déjà-vu como estrategia.

Dora García con El Cultural en ARCO: "Vivimos en el futuro incluso cuando pensamos en el pasado". Es una de nuestras artistas más internacionales. Autora de 'Frases de oro' convertidas en citas de culto, entre el aforismo y el eslogan. A partir de una de ellas, que ilustra nuestra portada y nuestro stand en la feria, conversamos con ella.

Las galerías más jóvenes de ARCO: deseos de evasión, por Julia Ramírez-Blanco. La sección más joven de la feria reúne 18 galerías menores de ocho años. La memoria colectiva, las prácticas grupales y la relación con la naturaleza y con lo digital son sus paisajes en común.

Semana del arte: las ferias se multiplican por ocho en Madrid, por Saioa Camarzana. Un mapa ferial diverso ha cristalizado en la capital durante la primera semana del mes de marzo. He aquí una guía para no perderse en este ecosistema paralelo a ARCO.

Cómo pasear por ARCO 2026 y no morir en el intento: guía rápida para no perderse, por María Marco. No deja de ser el mismo perro con otro collar o la misma dinámica que nos evoca un familiar déjà vu. Nos encontramos con los 211 stands, algunos aún en pleno montaje.

Así se ve ARCO 2026: un recorrido en imágenes por algunas de las obras más sorprendentes de la feria. Tomamos el pulso a la 45.ª edición de la muestra de arte contemporáneo madrileña con un primer vistazo a algunas de sus piezas más reseñables.



