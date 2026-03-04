Cómo pasear por ARCO 2026 y no morir en el intento: guía rápida para no perderse

Vuelve ARCO casi como un imperativo -como un lugar al que hay que venir-; por obligación más que como celebración. Cada vez más se habla de los altos costes que suponen montar un stand y la romería de ferias de obligado cumplimiento (nace ahora una nueva: Art Palma Contemporani) que hipotecan a muchos de nuestros galeristas para intentar recuperar en la siguiente lo que se ha invertido en la anterior.

El IVA cultural, que sigue sin rebajarse a la altura de nuestros vecinos europeos, se mantiene en un limbo mientras se pasan la pelota el Ministerio de Cultura y el de Hacienda. Ver galerías españolas en las ferias va camino de convertirse en un prodigio y ellos, en una especie en vías de extinción.

De media, montar un stand supone unos 50.000 euros y, aunque las cifras no se hacen públicas, es difícil facturar ese montante para una galería media española. Por eso celebramos su esfuerzo para seguir acompañando las carreras de nuestros artistas.

Quizá no sepan que IFEMA y ARCO han lanzado un concurso para que artistas representados por galerías de ARCOmadrid 2026 diseñen el trofeo oficial del Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026. Antes de que eso ocurra debemos prevenirles que el acceso a la feria, si van en coche, les supondrá un buen paseo, pues los aparcamientos más cercanos están inoperativos. Las obras de infraestructura y arquitectura por el futuro circuito de F1 hacen menos accesible y ágil la visita. 16 fotos Así se ve ARCO 2026: un recorrido en imágenes por algunas de las obras más sorprendentes de la feria El Cultural Al margen de eso,-que en Madrid las obras ya no sorprenden a nadie-, vamos al turrón. Aún huele a stand recién pintado y todavía merodean algunos montadores terminando las últimas pinceladas, los artistas colocan sus piezas para que muestren sus mejores rostros y así, sean adoptadas por algún pudiente coleccionista. ARCO 2026 no deja de ser el mismo perro con otro collar, o la misma dinámica inercial que nos sugiere, cada año, un estrepitoso déjà vu nos recorre, como si ya hubiéramos estado aquí antes. Con stands frankestein donde se exhiben los grandes éxitos de la galería, en lugar de proyectos comisariados o statements monográficos de artistas. José Manaus: 'Hildegart en su lecho de muerte', 1933. Galería José de la Mano. Foto: M.m. Las cifras vuelven a incidir en la participación internacional con 139 (un 66% del total) galerías extranjeras frente a 72 nacionales (un 34%). 175 galerías en el programa general, con dos nuevas: Memoria y Río & Meñaka, junto a Blue Velvet y Fermay, que se incorporan al programa tras su paso por Opening.

espectacular stand de Elvira González y Neugerriemschneider y con el espacio dedicado al artista Si entran por la puerta norte, que es la que le recomendamos, ya que es la más cercana a los pabellones 7 y 9, se encontrarán con ely con el espacio dedicado al artista Olafur Eliasson.

Lo primero que verán es una de las piezas geométricas y fragmentadas de Jesús R. Soto en intenso amarillo y dentro del stand, Eliasson compone con cristales de colores delicadas geometrías orgánicas.

Nooshin Askari: 'The signatures 3', 2025 (Galería Cibrián). Foto: M.M.

Les recomiendo que empiecen por el pasillo D, el primero de la derecha, y se encontrarán con las galerías Rosa Santos con las estupendas pinturas de Andrea Canepa, las esculturas de colores pastel de Elena Aitzcoa y los recortes y vídeo de María Ruido. También el solo project de Marina G. Guerreiro, sin pena ni gloria. Más adelante Cibrián, con una sorprendente pieza de un artista iraní transgénero Nooshin Askari donde el dibujo hecho a lápiz está enmarcado a su imagen y semejanza, de modo antropomorfo. Chiquita Room, F2, con las pinturas sobre terciopelo casi barrocas de Jorge Diezma y Alarcón Criado, con una serie estupendas esquineras de Pedro G. Romero, entre otras, también les pillan por ahí.

Fernando Sánchez Castillo: 'Duende de la felicidad', 2026. Foto: Fernando Sánchez Castillo (Galería Albarrán Bourdais)

Si siguen por este pasillo todo recto llegarán a la primera isla del programa ARCO245: El futuro, por ahora. Comisariado por José Luis Blondet y Magali Arriola, presenta trabajos de 19 galerías. Algunos interesantes, otros recurren a tópicos futuristas como los neones o la iluminación tenue. Los espacio dedicados al futuro están acompañados de sinuosas telas traslúcidas blancas, que le aportan calidez e intimidad al espacio. Les confieso que van muy lentos en el montaje...

Subimos por el pasillo contiguo, el pasillo C, donde ya se vislumbran algunas importantes galerías extranjeras como la inglesa Carlos / Ishikawa, Poggi, Nicolai Wallner. Aquí llegamos a la francoespañola Albarrán Bourdais que presenta piezas de Cristina Lucas y el nuevo trabajo de Fernando Sánchez Castillo, quien, por cierto, inaugurará una gran individual titulada La perla peregrina, comisariado por Ferran Barenblit, el 24 de junio en el Palacio de Velázquez.

Enfrente está Sabrina Amrani con un solo proyect de la pintura preciosista, poética y natural de Gabriela Bettini y, como siempre, el legado de tapices textiles de Josep Grau Garriga. A su vez, es contigua 1 Mira Madrid / 2 Mira Archiv con su despliegue fotográfico y de piezas en papel, destaca la autorrepresentación desbordante de Esther Ferrer. Muy cerca, Prats Nogueras Blanchard presenta el solo project de Lucía C. Pino, que aún podemos disfrutar de su individual del CA2M y las maravillosas fotos de Helena Almeida.

Continuando nuestra trayectoria en zigzag, volvemos, saludamos de nuevo a Olafur Eliasson y viramos hacia el pasillo B. Aquí un profuso despliegue de galerías españolas nos recibe. Travesía Cuatro con la recién fichada Ángela de la Cruz, Erhardt Flórez que se alía como cada año en esta ocasión con Meyer Riegger con un proyecto que funciona con gran sintonía entre June Crespo y Miriam Cahn. Maisterravalbuena con un solo provecta de Nadia Barkiate, recién fichada por la galería con unos dibujos siniestros pero bellos.

Jesús R. Soto en el stand Elvira González y Neugerriemschneider. Foto: M.M.

La francesa Lelong con el incombustible Jaume Plensa, y seguimos con Polígrafa Obra Gráfica. Espacio Mínimo con un proyecto del ucraniano Sergey Bratkow quien relata ayudado de su simpático gato, el bombardeo ruso sobre su propia casa. Esther Schipper con uno de Ugo Rondinone llegamos a The Goma y haciendo esquina la siempre política y polémica ADN, piezas de Marina Vargas, Alan Carrasco, Eugenio Merino, Avelino Sala y Ana María Acha Kuchner.

Haciendo esquina Max Estrella -esta es su edición ¡27! viniendo a la feria- con piezas de Daniel Canogar, Glenda León, y su ya famoso arpa de plumas, Eugenio Ampudia, desde aquí llegamos a una de las secciones más apetecibles de la feria. Las galerías españolas más jóvenes con menos de ocho años de vida en Opening. Comisariadas por Rafa Barber y Anissa Touatti encontramos El Chico, Villa Magdalena, Enhorabuena Espacio o Spiritvessel con Víctor Jaenada destacan en la representación nacional.

Ahora si cogen el pasillo C todo recto hasta el final y antes de llegar a Art Libris se encuentran con el stand de El Cultural donde por qué no, pueden suscribirse. Por el camino La Caja Negra, con unas acuarelas preciosas de Nico Munuera y una exquisita pieza de nubes de Ignasi Aballí, la argentina Rolf Art siempre de calidad con una mirada al pasado y Freijo Gallery aportando las mejores piezas de nuestra incombustible Concha Jerez.

Esta última presenta ocho figuras esenciales para comprender la evolución del lenguaje artístico contemporáneo. Obras históricas y planteamientos actuales dialogan en un mismo espacio, configurando un discurso que enlaza tiempos, miradas y sensibilidades diversas. Nuestra selección reúne piezas de Germán Cueto, Mar Solís, Águeda de la Pisa, Juan Cuenca, Concha Jerez,Pilar Lara, Rocío Garriga y Ramón Mateos.

Ouka Leela en RocioSantaCruz (solo project)

Seguimos hacia la izquierda llegando al pasillo A. Aquí la gallega Nordés con Miguel Marina y sus pinturas ágiles y gestuales, Rosendo Cid, Blanca Gracia con sus acuarelas divinas, The Ryder con Ana Laura Aláez o la siempre sorprendente Proyectos Ultravioleta. Hacemos el tránsito hacia el pabellón 7. En el pasillo conector Mariela Scafati con Travesía Cuatro e Isla Flotante hace de vértice para Cibrian, Livia Benavides, Mayoral y Jorge López junto a Moisés Pérez de Albéniz con su proyecto de Gema Polanco.

Girando y subiendo por el pasillo B Leandro Navarro, que trae unos curiosos lienzos de Barjola en su etapa más picassiana. Marc Domenech, Casa Triángulo y Guillermo de Osma un pasillo entero de lienzos de Dis Berlin que nos trasladan al Almodóvar más colorista. Subiendo por la bilbaína Carreras Múgica encontramos a Aguirregoikoa y Casado Santapau hasta Elba Benítez, con los dibujos de Dora García que enfrenta la puerta de acceso del pabellón 7.

Francis Picabia en Richard Saltoun. Foto: M.M.

Para terminar llegamos al pasillo A, donde terminamos con una de las piezas que están revolucionando la feria, dos retratos de la niña Hildegar de José Manaut Viglietti en su lecho de muerte y los textiles de Aurelia Muñoz y Esther Chacón, el de José de la mano, un estupendo stand que apuesta por las mujeres artistas y el trabajo queer.

Y ya para terminar, ya que un paseo por ARCO puede resultar abrumador con tantos nombres e imágenes, una última parada: RocioSantaCruz que presenta un delicioso solo proyecto de Ouka Leele con piezas en blanco y negro acuareladas a mano y piezas fotográficas de Lua Ribeira, Marina Núñez o Lluis Hortalá.

Disfruten y si pueden, compren. Inviertan en galerismo español.