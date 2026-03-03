Del 'street art' de Okuda al realismo de Antonio López: las ferias se multiplican por ocho en Madrid

Año tras año, Madrid afianza su posición en el mapa europeo como capital artística y cultural dinámica.

En torno a ARCOmadrid ha cristalizado un ecosistema ferial diverso que despliega propuestas para públicos y coleccionistas distintos; del arte más vanguardista a los maestros modernos, de hoteles convertidos en espacios expositivos a sedes diseñadas para la ocasión.

Durante unos días, la ciudad se transforma en un laboratorio donde conviven el descubrimiento y el mercado del arte. Repasamos algunas de las citas que articulan y dibujan el pulso del calendario de la Semana del Arte.

Leticia Feduchi: 'Sandia y periódicos II', 2018 (Galería Sigüenza. Art Madrid)

Art Madrid

Art Madrid celebra su 21.ª edición del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Bajo la dirección general de Alberto Cornejo y la dirección artística de Yudinela Ortega, la feria reúne a más de 200 artistas representados por 35 galerías, entre espacios jóvenes, de media trayectoria y consolidados.

La creación reciente, la experimentación y los nuevos códigos estéticos articulan una propuesta que atiende a cómo los artistas redefinen el tejido cultural europeo.

Para mantener el pulso de la actualidad, la organización garantiza que “en cada edición un 25 % de artistas no hayan participado antes, lo que asegura renovación y descubrimiento”, sostiene Yudinela Ortega. Este año, además, se subrayan líneas de reflexión en torno a tecnología, identidad, memoria y territorio.

Regresa el programa de entrevistas diseñado por el crítico y comisario Adonay Bermúdez, que profundiza en la práctica de artistas como Carmen Baena, Sergio Rocafort, Chamo San, Cedric Le Cor, Daniel Bum, Iyán Castaño, Julian Manzelli y DIMASLA.

Francisco Mayor Maestre: 'Una nueva bandera y una aerolínea regular', 2026 (Aurora Vigil Escalera. Art Madrid)

La feria impulsa también la tercera edición de Open Booth, plataforma para creadores aún fuera del circuito galerístico, con Daniel Barrio como artista invitado, pintor experimental que trabaja con superficies que construye con materiales encontrados y reciclados.

A ello se suma un ciclo de performance que presta especial atención a la presencia de mujeres y a perspectivas posthumanas, decoloniales y ecológicas.

En el ámbito del mercado, Art Madrid refuerza su programa de coleccionismo One Shot Collector, dirigido por Ana Suárez Gisbert, que ofrece asesoramiento personalizado “tanto a nuevos compradores como a coleccionistas consolidados”; y suma la segunda edición de su programa de mecenazgo mediante la entrega de premios a los artistas participantes.

Entre las novedades, destaca el Espacio Nebrija, donde siete alumnos de Bellas Artes de esta universidad tienen “la oportunidad de realizar su primera incursión en el circuito del arte profesional”.

Devan Shimoyama (Veta by Fer Frances. CAN Art Fair)

CAN Art Fair

Conocida hasta ahora como UVNT Art Fair, en su décima edición la feria dirigida por Sergio Sancho adopta el nombre de CAN Art Fair Madrid y se celebra del 5 al 8 de marzo en Matadero Madrid.

La cita alcanza su mayor dimensión con 50 galerías –de las que 20 acuden por primera vez– y refuerza su apuesta por el tejido nacional con escenas emergentes de Palma de Mallorca, Santander y Girona. Junto a ellas, se podrán visitar espacios internacionales de ciudades como Tokio, Milán, Nueva York y Santiago de Chile.

Este año regresa Foco LATAM, con seis galerías reunidas en torno al concepto de Nuevos Surrealismos y bajo el comisariado de Christian Viveros-Fauné.

Para celebrar su aniversario, la feria estrena CAN Design, programa dedicado al diseño contemporáneo coleccionable y comisariado por Marisa Santamaría, donde se podrá ver el trabajo de artistas como Sabine Marcelis, Belén Moneo, Alicia Framis y Andrés Jaque; y Counterflow, en colaboración con Saša Bogojev, comisario de CAN Art Fair Ibiza, centrado en mostrar a artistas que trazan caminos a contracorriente.

Con el compromiso de fomentar la participación de las galerías más jóvenes, este año duplica el programa Young Galleries, que acogerá a nueve espacios con menos de tres años de trayectoria, e incorpora Solo/Duo Projects para galerías que acuden por primera vez.

Helena Minginowicz: 'Como segunda piel', 2025 (Panarteria Gallery. JustMad)

JustMad

La feria dirigida por Óscar García García refuerza su vocación internacional con la participación de galerías de 11 países e incorpora a Laura Darriba a su dirección artística.

Consolidada como plataforma para el descubrimiento de nuevas generaciones de artistas, reúne a 40 galerías distribuidas en tres secciones: General, con 23 expositores; Solo Project, con propuestas individuales de los artistas Leo Moyano, Eva Menezz, Daniel Dege, Alai Ganuza, Luis Carballo y Blanco Anyó; y JUST Latam, que suma ocho espacios seleccionados por María Lightowler.

Definida como “feria de descubrimiento y espacio para el aprendizaje”, mantiene su apuesta por acompañar el crecimiento y la proyección de nuevos proyectos artísticos. En esta línea se inscribe Just Residence, que selecciona a cuatro artistas para desarrollar un proyecto en municipios segovianos de menos de 500 habitantes.

Con el propósito de crear nuevas relaciones con el entorno a través del uso de materiales locales, los artistas reflexionarán en torno al diálogo con el territorio, la identidad, la memoria o los desafíos climáticos.

La feria, que se celebra del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Neptuno, extenderá su programación a las plazas y calles del Barrio de las Letras.

Antonio López: 'Mesa cerca de Tomelloso', 1959 (J. Bagot. SAM)

SAM

En su novena edición, el Salón de Arte Moderno (SAM) se traslada al Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes, donde reunirá a 20 expositores procedentes de seis ciudades españolas del 3 al 8 de marzo.

En conjunto, presentarán en torno a 500 obras. Surgido de la necesidad de dar visibilidad en el contexto ferial a piezas relevantes de arte moderno, SAM se mantiene fiel a su identidad de feria cercana, divulgativa y didáctica.

La cita, dirigida por el galerista y anticuario Jorge Alcolea, contará entre sus expositores con el trabajo de artistas como Antonio López, Juan Genovés, José Guerrero, Hernández Pijuan, Rafa Macarrón, Matisse, Joan Miró, Picasso, Jaume Plensa, Darío de Regoyos, Manuel Rivera y Antoni Tàpies.

Con un rango de precios de entre los 5.000 y el millón de euros, la oferta se completa con obras de diseño y joyería y destaca, además, la exposición de tapices históricos, una escultura helenística de mármol y un sarcófago de la XXII Dinastía del antiguo Egipto.

Dani Hache: 'Cuatro quesos con pepperoni' (AICAV. Hybrid Art Fair)

Hybrid Art Fair

Del 5 al 8 de marzo, Hybrid Art Fair celebra su décima edición transformando las habitaciones del Hotel Petit Palace Santa Bárbara en pequeños espacios expositivos enfocados al talento emergente.

Con 39 expositores de 11 países, este año presenta Taiwan Tide - The Power of Intermittence, un programa especial comisariado por Liu Hsing-Yu que acerca la escena contemporánea taiwanesa y aborda temas como la agricultura, la política y la exploración de nuevos lenguajes.

Las zonas de tránsito del hotel se intervienen con Displaced, instalaciones efímeras comisariadas por Zaida Santos Fernández; y con Jacuzzi, dedicado a la performance, para el que Juan Gómez Alemán, de la Juan Gallery, selecciona ocho propuestas que reflejan las tendencias de esta disciplina.

Sus directoras, Ana Sanfrutos y Aida F. Chaves, refuerzan la mediación con un taller artístico para el público joven, el foro Talking Independent, un taller de maquillaje drag y Proyector, que convierte el hotel en un laboratorio de experiencias sensoriales.

Toni Amengual: 'Terra Ferma' (ArtsLibris)

ArtsLibris

Especializada en libros de artista, fotolibros y proyectos de autoedición, ArtsLibris reúne, del 4 al 8 de marzo, en uno de los pabellones de ARCOmadrid, a más de 90 editoriales, librerías y agentes culturales de más de 20 países.

Asentada como referente en el sur de Europa, facilita la iniciación al coleccionismo a las generaciones más jóvenes y apuesta por títulos que fomentan el pensamiento crítico y la experimentación.

Como espacio de activación cultural, en su Speaker’s Corner programa encuentros y seminarios.

Los días 7 y 8 de marzo presentará títulos como Antoni Bernard. De 1960 a 2010, con más de 200 fotografías que recorren su trayectoria; Irene Kopelman. Field to Form, un resumen de la trayectoria de la artista; Lore bat, una monografía de Nora Aurrekoetxea; o Industrial Resonances, donde se reinterpretan 28 fotografías clásicas mediante retoques formales e inteligencia artificial.

Alejandro Grandas: 'The Punk Leopard' (Artist Experience)

Artist Experience

Décima edición de Artist Experience del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Santa Bárbara con un modelo que sitúa en primer plano a artistas y galerías. Fiel a su voluntad de reducir intermediarios, reúne pintura, escultura, arte digital, fotografía y videoarte y propone un acercamiento directo a sus procesos creativos para facilitar la comprensión del arte actual.

Este año pone el foco en creadores que amplían los códigos establecidos. Entre ellos figuran Alejandro Grandas, cuya obra transita entre la abstracción, la figuración, el pop y el street art; y Luis Pérez, que explora el rigor geométrico y la percepción del espacio urbano.

Como novedad, incorpora un stand de Artist Digital Fair (ADF), plataforma de promoción y exhibición donde se podrán ver piezas internacionales en pantallas Full HD.

La obra de Antonio López en Flecha

Flecha

Flecha vuelve al Centro Comercial Arturo Soria Plaza para celebrar su 36.º edición hasta el 15 de marzo. Bajo el paraguas del realismo, la feria cuenta con el artista Antonio López como figura destacada.