Rafael Moneo firma la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 40 años después

El arquitecto Rafael Moneo interviene durante la inauguración de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Foto: Jorge Armestar / Europa Press

El arquitecto Rafael Moneo, de 88 años, ha firmado la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, 40 años después de diseñar y dirigir la construcción del edificio inaugurado en 1986.

Moneo ha participado este miércoles, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la inauguración de lo que él prefiere denominar como "incorporación", ya que los nuevos espacios, repartidos en varias plantas, se levantan en el terreno que ocupaban unas viviendas colindantes al museo.

La actuación ha permitido dotar al museo de un nuevo salón de actos con capacidad para 238 personas, una nueva sala de exposiciones temporales con muelle de carga y descarga, áreas didácticas para talleres educativos, un nuevo almacén de piezas adaptado climáticamente para los materiales arqueológicos, un nuevo archivo, espacios para investigadores y áreas técnicas e importantes mejoras para las zonas del personal de atención al público.

El proyecto de reordenación incluye también la adaptación y mejora de los servicios de taquilla, tienda, seguridad y accesos del público.

Las obras, que se han desarrollado desde 2023, han supuesto una inversión de 10,7 millones de euros, a cargo del presupuesto del Ministerio de Cultura, que ha permitido duplicar la superficie hasta superar los 3.000 metros cuadrados.

Aunque las obras comenzaron hace tres años, Moneo recibió el encargo del proyecto mucho antes, en 2009, según ha advertido el arquitecto, tras la reputación que se había ganado el museo desde el punto de vista académico.

Desde esa fecha barajó una primera idea "abstracta" para este trabajo "difícil en términos profesionales", hasta dar con el diseño definitivo, ha señalado.

Inauguración la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, a 4 de febrero de 2026, en Mérida, Extremadura (España). La ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR). Foto: Jorge Armestar / Europa Press

La obra supone una "continuidad" en el interior, según el arquitecto, ya que el visitante no percibirá si está en la zona nueva o en la antigua, mientras que en el exterior cuenta con fachadas diferenciadas.

Moneo, que hace 30 años obtuvo el Premio Pritzker, con lo que fue el primer español en recibirlo, se ha retrotraído a 1986 en un "emotivo" recuerdo, según ha dicho, de los orígenes del museo.

El arquitecto ha subrayado que "Mérida es un yacimiento en sí mismo" y puede "vanagloriarse de ello". A su juicio, este museo no tiene nada que envidiar al British Museum o al Metropolitan Museum.

El ministro, por su parte, ha asegurado que el museo "funciona bien" y prueba de ello es que el año pasado alcanzó un récord de visitantes, a pesar de estar varios meses cerrado por las obras.

El MNAR recibió el año pasado 224.890 visitantes, lo que supone un 21,97 % más respecto al 2024. Tiene su origen en una pequeña colección que, debido a la importancia del yacimiento romano de Mérida, fue creciendo hasta convertirse en un museo nacional en 1975. En 1986 se inauguró el edificio de Moneo, ubicado junto al Teatro y el Anfiteatro.

Su colección ofrece una síntesis de la vida en Augusta Emérita, una de las principales ciudades de la Hispania Romana, con mosaicos, esculturas, epígrafes y documentos de la cultura material romana. También cuenta con piezas de la etapa visigoda y los comienzos de la Edad Media.

Al acto ha asistido la directora del museo, Trinidad Nogales; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; el portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster; y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre otros.