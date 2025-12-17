Las mejores exposiciones de 2025: las votaciones de nuestros críticos
Ordenadas de mayor a menor puntuación, aquí están las votaciones de los críticos de arte. La repetición se premia con 5 puntos extra.
Más información: Las diez exposiciones del año: Maruja Mallo se quita la máscara y marca el compás
Peio Aguirre
1. Ángel Bados, Contra el olvido: homenajes y ofrenda. Galería Carreras Múgica, Bilbao
2. Robert Rauschenberg: el uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid
3. Barbara Kruger, Another day, another night. Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao
4. Juan Pérez Agirregoikoa, Guerra, comercio y filantropía. Museo Centro Dos de Mayo, Móstoles
5. Chantal Akerman, Encarar la imagen. Artium Museoa, Vitoria
6. Vitto Acconci / Sergio Prego: You. Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao
7. Maruja Mallo, Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
8. Jorge Satorre, Ría. Museo Centro Dos de Mayo, Móstoles
9. Ixone Sádaba, Escala 1:1. Azkuna Zentroa, Bilbao
10. Christo & Jean-Claude, La arquitectura de lo no construido. Galería Prats Nogueras Blanchard, Barcelona
José Luis Clemente Marco
1. Warhol, Pollock y otros espacios americanos, Museo Thyssen, Madrid
2. Rauschenberg, el uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid
3. Juan Muñoz, historias de arte, Museo del Prado, Madrid
4. Proust y las artes. Museo Thyssen, Madrid
5. Desenfocado, la otra visión del arte. Caixaforum, Madrid
6. Maruja Mallo, Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
7. David Bestué, Flor Hispania. Ca2M, Madrid
8. Juan Pérez Agirregoikoa, Guerra comercio y filantropía. CA2M, Madrid
9. Lucía C. Pino, Tú que tienes ademanes de ensueño, CA2M, Madrid
10. Alex Marco, Museo de la Ciudad de Valencia, Valencia
Fernando Golvano
1. Chantal Akerman. Encarar la imagen. Artium, Vitoria
2. Robert Rauschenberg: El uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid
3. Maruja Mallo: Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
4.Tarsila do Amaral. Museo Guggenheim, Bilbao
5. Juan Uslé, Ese barco en la montaña. Museo Reina Sofía, Madrid
6. Ángela de la Cruz. Stuck. Casal Solleric, Palma de Mallorca
7. Ángel Bados. Contra el olvido, homenajes y ofrendas. Carreras Múgica, Bilbao
8. Juan Pérez Agirregoikoa. Guerra, comercio y filantropía. CA2M, Móstoles (Madrid)
9. Charles Clifford y el registro monumental de España. Museo Universidad de Navarra, Pamplona
10. Azucena Vieites. Alrededor del mundo. Museo Patio Herreriano, Valladolid
José Jiménez
1. Robert Rauschenberg: El uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid
2. Marisa González: Un modo de hacer generativo. Museo Reina Sofía, Madrid
3. Carlos León: Suite Dánae. Museo Patio Herreriano, Valladolid
4. Dora Maar: fotografía y dibujos. Museo Lázaro Galdiano, Madrid
5. Rafael Canogar: Realidades [Obras 1949-2024]. CentroCentro, Madrid
6. Maruja Mallo: Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
7. Juan Muñoz: Historias de arte. Museo Nacional del Prado, Madrid
8. Yoko Ono: Insound and Instructure. MUSAC, León
9. Warhol, Pollock y otros espacios americanos. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
10. Cristina Iglesias: Pasajes. La Pedrera, Barcelona
María Marco
1. Maruja Mallo. Máscara y compás. Museo Reina Sofía, Madrid / Fundación Botín, Santander
2. Yoko Ono, Insound and Instructure. MUSAC, León
3. Robert Rauschenberg. El uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid
4. Warhol, Pollock y otros espacios americanos. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
5. Carlos León: Suite Dánae. Museo Patio Herreriano, Valladolid
6. Elaine Sturtevant: el eco de la innovación. CAAC, Sevilla
7. Cristina Mejías. Lengua en coro, cuenta. Matadero, Madrid
8. Patricia Gadea, ¡Bum! Galería Maisterravalbuena, Madrid
9. Barbara Kruger, Another day, another night. Museo Guggenheim, Bilbao
10. Dora García, Walter Benjamin ha muerto. Galería Elba Benítez, Madrid
José María Parreño
1. Terrafilia. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
2. Maruja Mallo: Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
3. Otros surrealismos. Fundación Mapfre, Madrid
4. Lo tienes que ver. Fundación Juan March, Madrid
5. Georg Baselitz, Pinturas 2014-2025. Algo en todo. Museo de Bellas Artes, Bilbao
6. Rafael Canogar, [I]Realidades [Obras 1949-2024]. CentroCentro, Madrid
7. Arte Nuevo 1914-1936. Galería Guillermo de Osma, Madrid
8. Chema Peralta, Paisajes de interior. Galería Utopía Parkway, Madrid
9. Patricia Gadea, ¡Bum! Galería Maisterravalbuena, Madrid
10. Manuel Rufo, ¡Anda ya! Palacio de Quintanar, Segovia
Natalia Poncela
1. Maruja Mallo. Máscara y compás. Museo Reina Sofía, Madrid / Fundación Botín, Santander
2. Tarsila do Amaral. Pintando el Brasil moderno. Museo Guggenheim, Bilbao
3. Robert Rauschenberg. El uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid
4. Warhol, Pollock y otros espacios americanos. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
5. Edward Weston. La materia de las formas. Fundación MAPFRE, Barcelona / Madrid
6. Rodríguez-Méndez. Humores y espesores. CA2M, Móstoles (Madrid)
7. Marisa González. Un modo de hacer generativo. Museo Reina Sofía, Madrid / Azkuna Zentroa Alhóndiga, Bilbao
8. Cristina Mejías. Lengua en coro, cuenta. Matadero, Madrid
9. Priscilla Monge. Cuestiones de vida o muerte. CGAC, Santiago de Compostela
10. Sonia Navarro. Fronteras y territorios. Sala Alcalá 31, Madrid
Julia Ramírez-Blanco
1. 1924. Otros surrealismos. Fundación Mapfre, Madrid
2. David Bestué, Flor Hispania. CA2M, Móstoles (Madrid)
3. La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. El ámbito humano, Museo Arqueológico Nacional, Madrid
4. Maruja Mallo. Máscara y compás. Museo Reina Sofía, Madrid / Fundación Botín, Santander
5. Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España. Museo Nacional del Prado, Madrid
6. Fabular paisajes: el museo habitado. Pabelló Victòria Eugènia y Palau Moja, Barcelona
7. Dónde estarán las nieves de antaño. Fundación Cerezales Antonino y Cina, León
8. Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones Thyssen-Bornemisza, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
9. Noor Abed. A Night We Held Between, Museu Tàpies, Barcelona
10. Kara Walker. Burning Village, IVAM, Valencia
Jaume Vidal Oliveras
1. Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica. MACBA, Barcelona
2. Alfonso Galván. MARCO, Vigo
3. Maruja Mallo. Máscara y compás. Museo Reina Sofía, Madrid / Fundación Botín, Santander
4. Trinh T. Minh-ha, Visto y no visto. La Virreina Centre de la Imatge, Barcelona
5. Azucena Vieites, Alrededor del mundo. Museo Patio Herreriano, Valladolid
6. Antoni Tàpies. La imaginación del mundo. Fundació Antoni Tàpies, Barcelona
7. Alfredo Alcain. Una retrospectiva. Sala Alcalá 31, Madrid
8. Francisco Asorey. Museo Gaiás. Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela
9. Zurbarán (sobre)natural. MNAC, Barcelona
10. Anton Raphael Mengs. Museo Nacional del Prado, Madrid
Rocío de la Villa
1. Maruja Mallo. Máscara y compás. Museo Reina Sofía, Madrid / Fundación Botín, Santander
2. Helen Frankenthaler: Pintura sin reglas. Museo Guggenheim, Bilbao
3. Marisa González. Un modo de hacer generativo. Azkuna Zentroa, Bilbao / Museo Reina Sofía, Madrid
4. Joana Vasconcelos. Casa de Liria, Madrid
5. Graciela Iturbide. Cuando habla la luz. Fundación Casa de México, Madrid
6. Barbara Krueger. Another day, another night. Museo Guggenheim, Bilbao
7. Huguette Caland. Una vida en pocas líneas. Museo Reina Sofía, Madrid
8. Elaine Sturtevant: el eco de la innovación. CAAC, Sevilla
9. Cristina Mejías. Lengua en coro, cuenta. Matadero, Madrid
10. Azucena Vieites, Premio Nacional de Arte Gráfico. Calcografía Nacional, Madrid