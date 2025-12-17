Las mejores exposiciones de 2025: las votaciones de nuestros críticos

1. Warhol, Pollock y otros espacios americanos, Museo Thyssen, Madrid

2. Rauschenberg, el uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid

3. Juan Muñoz, historias de arte, Museo del Prado, Madrid

4. Proust y las artes. Museo Thyssen, Madrid

5. Desenfocado, la otra visión del arte. Caixaforum, Madrid

6. Maruja Mallo, Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

7. David Bestué, Flor Hispania. Ca2M, Madrid

8. Juan Pérez Agirregoikoa, Guerra comercio y filantropía. CA2M, Madrid

9. Lucía C. Pino, Tú que tienes ademanes de ensueño, CA2M, Madrid

10. Alex Marco, Museo de la Ciudad de Valencia, Valencia

Fernando Golvano

1. Chantal Akerman. Encarar la imagen. Artium, Vitoria

2. Robert Rauschenberg: El uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid

3. Maruja Mallo: Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

4.Tarsila do Amaral. Museo Guggenheim, Bilbao

5. Juan Uslé, Ese barco en la montaña. Museo Reina Sofía, Madrid

6. Ángela de la Cruz. Stuck. Casal Solleric, Palma de Mallorca

7. Ángel Bados. Contra el olvido, homenajes y ofrendas. Carreras Múgica, Bilbao

8. Juan Pérez Agirregoikoa. Guerra, comercio y filantropía. CA2M, Móstoles (Madrid)

9. Charles Clifford y el registro monumental de España. Museo Universidad de Navarra, Pamplona

10. Azucena Vieites. Alrededor del mundo. Museo Patio Herreriano, Valladolid

José Jiménez

1. Robert Rauschenberg: El uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid

2. Marisa González: Un modo de hacer generativo. Museo Reina Sofía, Madrid

3. Carlos León: Suite Dánae. Museo Patio Herreriano, Valladolid

4. Dora Maar: fotografía y dibujos. Museo Lázaro Galdiano, Madrid

5. Rafael Canogar: Realidades [Obras 1949-2024]. CentroCentro, Madrid

6. Maruja Mallo: Máscara y compás. Centro Botín, Santander / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

7. Juan Muñoz: Historias de arte. Museo Nacional del Prado, Madrid

8. Yoko Ono: Insound and Instructure. MUSAC, León

9. Warhol, Pollock y otros espacios americanos. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

10. Cristina Iglesias: Pasajes. La Pedrera, Barcelona

María Marco

1. Maruja Mallo. Máscara y compás. Museo Reina Sofía, Madrid / Fundación Botín, Santander

2. Yoko Ono, Insound and Instructure. MUSAC, León

3. Robert Rauschenberg. El uso de las imágenes. Fundación Juan March, Madrid

4. Warhol, Pollock y otros espacios americanos. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

5. Carlos León: Suite Dánae. Museo Patio Herreriano, Valladolid

6. Elaine Sturtevant: el eco de la innovación. CAAC, Sevilla

7. Cristina Mejías. Lengua en coro, cuenta. Matadero, Madrid

8. Patricia Gadea, ¡Bum! Galería Maisterravalbuena, Madrid

9. Barbara Kruger, Another day, another night. Museo Guggenheim, Bilbao

10. Dora García, Walter Benjamin ha muerto. Galería Elba Benítez, Madrid