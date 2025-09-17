Un Museo Reina Sofía más español y más plural: así es la nueva programación que celebra sus 40 años

El día que se inauguró el edificio Sabatini, el 26 de mayo de 1986, la empresa Dragados continuaba trabajando a marchas forzadas terminando las obras. Solo un 27% de la superficie útil del museo era accesible. Fue una inauguración a medio gas.

Los periodistas tuvieron que esquivar obstáculos mientras Carmen Giménez, directora de exposiciones del Ministerio de Cultura, intentaba enseñar las tres muestras inaugurales en medio de ruidos incesantes de trabajadores que seguían poniendo cemento en los suelos y rematando la instalación eléctrica.

Aquella apertura a salto de mata, nada tiene que ver con las obras que se acometen hoy. Sin embargo, dan el pistoletazo de salida a un nuevo museo para la modernidad en España, al Reina que hoy conocemos.

El año que viene el museo celebrará el 40 aniversario de aquel gesto que convirtió el viejo hospital ilustrado en un organismo vivo para el arte contemporáneo, con las primeras salas temporales en las plantas 1 y 2.

Este aniversario se recordará durante todo el 2026, un dato que ha adelantado su director Manuel Segade en rueda de prensa. En ella ha presentado su nuevo programa expositivo, ya sin deudas del director anterior, Manolo Borja-Villel, tan solo la exposición dedicada al bonaerense Alberto Greco, el que se considera el primer artista de performance con una pieza de arte vivo de 1962, con perdón del Cabaret Voltaire de Hugo Ball y Tristan Tzara.

Félix González Torres: 'Untitled' 1992-1993. Foto: Museo Reina Sofía

Esta temporada podremos ver un nuevo relato de Félix González-Torres comisariado por Alesandro Cesarco y Nancy Spector, reconocida comisaria, crítica y especialista en arte contemporáneo que ha marcado la escena internacional durante más de tres décadas, especialmente desde el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, donde ejerció como directora artística.

Además, celebramos la llegada de la exposición Máscara y Compás de Maruja Mallo que podremos ver ampliada a partir del 8 de octubre y con más piezas que la que se presentó en el Centro Botín durante este verano.

A nivel pictórico, Juan Uslé presenta Ese barco en la montaña, comisariado por Ángel Calvo Ulloa, que se abrirá al público el 26 de noviembre. Una retrospectiva de sus últimos veinte años de trabajo que se desplegarán en diez salas configurando un relato no cronológico.

Otro de los platos fuertes será la muestra que se vertebrará sobre la última película de Oliver Laxe, que por cierto nos representará en los Óscars de 2026, además se presentarán otras piezas del cineasta. El museo inaugura con esta propuesta la nueva programación del Espacio 1, dedicada

a partir de ahora a las prácticas artísticas en cine y nuevos medios.

Andrea Canepa (Lima,1980) intervendrá las lonas que cubren el Palacio de Cristal del

Parque del Retiro durante las obras de restauración en curso. El trabajo de Canepa parte de su profundo interés por la manera en que los objetos, los espacios y las estructuras culturales construyen narrativas sobre la memoria y la identidad colectiva.

También cabe destacar el universo de Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926-2011) poblado de

seres inagotables: figuras sin género definido, personajes a medio camino entre lo

humano y lo animal, cuerpos textiles cargados de presencia, arquitecturas vegetales,

telas suspendidas, pájaros-cometa. A partir del 26 de abril de 2026.

Alberto Greco: 'Qué grande sos', 1961. Foto: Museo Reina Sofía

Por último La perla peregrina reunirá, en junio, un conjunto de obras significativas de Fernando Sánchez Castillo (Madrid,1970), ahondando en el gran tema que ha definido la práctica del artista: la cultura como medio de reflexión crítica e intervención en las narrativas del poder y la memoria social y cultural.

La presentación de la colección del museo se podrá ver en febrero, en un relato nuevo de los últimos 50 años contados desde España, a través de la obra de más de doscientos artistas. Una relectura que permanecerá al menos tres años y que presentará piezas nuevas, todavía por desvelar.

Oliver Laxe: ' HUهُوَ. Bailad como si nadie os viera', 2025. Foto: Museo Reina Sofía

Además, comienza un ciclo de intervenciones en la propia colección que consisten en yuxtaponer un equivalente al Guernica de otro tiempo o contexto geopolítico, contextualizado por un trabajo académico de historia del arte como marco interpretativo. El título del ciclo, La historia no se repite, pero rima, es una frase tradicionalmente atribuida al escritor Mark Twain, pero apócrifa, jamás escrita por el autor.

El primer ciclo de la serie, comisariado por la historiadora del arte y profesora de la Universidad de Londres Tamar Garb, hace dialogar la obra de Picasso (1937) con African Guernica (1967) de Dumile Feni.

También cabe destacar la nueva web del centro, más visual y adaptada a toda la información que acoge.