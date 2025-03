Los españoles Samuel Nacar y Luis Tato, entre los ganadores del World Press Photo 2025

World Press Photo, el concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo, ha anunciado este jueves los ganadores regionales de su edición 2025. Dos fotógrafos españoles, Samuel Nacar y Luis Tato, se encuentran entre los 42 premiados de las seis zonas geográficas en que se divide el concurso, repartidos en tres categorías —fotografías individuales, reportajes gráficos y proyectos a largo plazo—. El 17 de abril se dará a conocer desde Ámsterdam el galardón más importante: el World Press Photo del Año, elegido entre los ganadores regionales.

Samuel Nacar (Barcelona, 1992) ha sido reconocido en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Asia Occidental, Central y del Sur, con “Las sombras ya tienen nombre”, un proyecto sobre supervivientes de las cárceles de Siria que relatan las torturas que vivieron durante el régimen del expresidente Bashar al-Asad.

Son retratos duros, pero que no se recrean en el dolor. Muestran el universo interior de personas que fueron despojadas de la libertad, pero no las victimizan. Nacar fotografió, entre la esperanza y la melancolía, a quienes salían de las prisiones: sombras condenadas al olvido que regresaban a la luz.

Fotografía de Samuel Nacar para la revista '5W'. Premio World Press Photo en la categoría Reportajes en Asia.

Sus imágenes premiadas forman parte de una cobertura tras la caída del régimen de Bashar al Asad que Nacar hizo junto al periodista Agus Morales, y que se publicó en 5W. Nacar también ha colaborado en varias ocasiones con El Español. Una de ellas, en un reportaje sobre jóvenes voluntarios tras la dana de Valencia.

Luis Tato (Ciudad Real) recibe un World Press Photo 2025 en la categoría de Reportaje Gráfico de la región de África, con “Revuelta juvenil en Kenia”, sobre las protestas en Kenia desencadenadas por la subida de impuestos y motivadas por las dificultades económicas, la corrupción, la brutalidad policial y la desconfianza en la clase política.

Revueltas en Kenia, verano de 2024. Foto: Luis Tato. World Press Photo en la categoría Reporajes en África.

Los demás ganadores han sido reconocidos por trabajos tan impactantes como la fotografía del intento de asesinato sufrido por Donald Trump durante un mitin, captada por Jabin Botsford para The Washington Post; la imagen del surfista Gabriel Medina celebrando en el aire su triunfo en los Juegos Olímpicos de 2024, tomada por Jerome Brouillet para la agencia France-Presse; o la imagen de un niño palestino de nueve años con los brazos amputados tras ser herido por los bombardeos de Gaza, realizada por Samar Abu Elouf para The New York Times.

Intento de asesinato de Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, 13 de julio de 2024. Foto: Jabin Botsford para 'The Washington Post'. Premio World Press Photo en la categoría individual en América del Norte y Central.

En general, los trabajos ganadores de esta edición se centran en algunos de los problemas más urgentes a los que se enfrenta el mundo hoy en política, cuestiones de género, migración, conflictos y crisis climática. De las protestas en Kenia o El Salvador, a las devastadoras guerras en el Líbano y Palestina, las múltiples caras de la crisis climática en Perú, Brasil o Filipinas, o la persecución de la comunidad LGBTQI+ en Nigeria, entre muchos otros temas.

Mahmoud Ajjour, de 9 años, víctima de los bombardeos de Gaza con los brazos amputados. Foto: Samar Abu Elouf para 'The New York Times'. Premio World Press Photo en la categoría individual, Asia

El concurso World Press Photo 2025 ha contado con la participación de 3.778 fotógrafos de 141 países y 59.320 fotografías. Este año hay más proyectos y fotógrafos ganadores, ya que se pasa de los 33 de 2024 a los 42 de este año, procedentes de 20 países. 20 de los premiados son locales de la región donde captaron sus relatos.

La directora ejectuvia de World Press, Joumana El Zein Khoury, ha declarado: "El mundo no es el mismo que en 1955, cuando se fundó World Press Photo. Vivimos en una época en la que es más fácil que nunca mirar hacia otro lado, pasar de largo, desvincularse. Pero estas imágenes no nos permiten hacer eso. Captan nuestra atención, obligándonos a reconocer lo que está sucediendo, aunque sea incómodo, aunque nos haga cuestionar el mundo en el que vivimos y nuestro propio papel dentro de él".

Gabriel Medina emerge triunfante de una gran ola durante los Juegos Olímpicos, el 29 de julio de 2024 en Teahupo'o, Tahití. Foto: Jerome Brouillet, AFP. Premio World Press Photo en la categoría individual en Asia-Pacífico y Oceanía.

Como cada año, la exposición de las fotografías ganadoras en todas las categorías del World Press Photo podrá verse en Barcelona, de la mano de la Fundación Photographic Social Vision. En esta ocasión se podrá visitar del 7 de noviembre al 14 de diciembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). En 2024, la exposición batió el récord de público con más de 66.500 espectadores.