Buen año en el Arqueológico, Sorolla, Altamira... Las visitas a museos estatales crecieron un 18% en 2023

Si ayer la mayoría de los museos más importantes de España compartieron sus cifras de visitantes de 2023, con notables subidas con respecto al año anterior en casi todos los casos, hoy ha sido el Ministerio de Cultura el que ha compartido los datos de los 16 museos estatales dependientes de su Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

El balance global de todos ellos también es positivo, ya que en los últimos doce meses registraron un total de 2.778.815 visitas, cifra que representa un aumento del 18,15% con respecto a 2022, cuando se registraron un total de 2.351.887 visitas. En términos absolutos, han sido visitados por 426.928 personas más que en el año precedente.

Por museos, el más visitado ha sido el Museo Arqueológico Nacional, con un total de 506.873 visitas, que supera los datos prepandemia de 2019 (cuando sumó 499.300 visitas). Lo sigue el Museo Sorolla, que en el año del centenario del fallecimiento del pintor valenciano ha registrado 344.799 visitas, un 40% más que en 2022. Se trata de una cifra histórica pues, por primera vez, se sitúa por encima de las 300.000 visitas. El tercer museo más visitado ha sido el Museo de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria), con 284.645 visitas, lo que supone un incremento del 13,21% respecto al año anterior.

Una persona observa los cuadros de Sorolla en la exposición 'Sorolla, viajar para pintar. Otra visión de España' en el Museo Sorolla. Foto: Michelle Ortega/Europa Press

Sin embargo, el mayor aumento porcentual lo ha protagonizado el Museo Sefardí, ubicado en Toledo, con un crecimiento del 89,51%, hasta alcanzar los 251.740 visitantes. Por encima de la barrera de los 200.000 se ha situado también este último año el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ (Valencia), con 217.451 visitas y un incremento del 25,88% respecto a 2022.

También son notables los casos de crecimiento de visitantes en otros tres museos con sede en Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas, con 111.308 visitas, un 57,72% más, superando por vez primera las 100.000 visitas; del Museo de América, con 86.934 visitas, un 36,58% más; del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, con 80.080 visitas, un 20,86% más.

Por su parte, el Museo Cerralbo hace lo propio con sus 164.536 visitantes, la cifra más alta alcanzada por esta casa-museo hasta el momento. También es notable el aumento en el Museo Nacional de Escultura, ubicado en Valladolid, con un total de 113.129 visitas, un 19,70% por encima del año anterior.

Otros museos estatales que mejoran sus estadísticas con incrementos superiores al 10% son el Museo del Greco (Toledo), que en 2023 ha alcanzado los 175.296 visitantes; el Museo Casa Natal de Cervantes (Valladolid), con 23.259 visitas; y los ya mencionados Museo Arqueológico Nacional y Museo Nacional de Altamira.

"Estas cifras implican un decidido avance hacia la recuperación de la afluencia de público que se registraba con anterioridad a la pandemia de COVID", señala el Ministerio de Cultura en un comunicado. En este sentido, seis museos de la red estatal han superado ya las cifras registradas en los años 2018 o 2019: el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Sorolla, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’, el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Cerralbo.

No obstante, no todas las cifras son positivas. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha experimentado una notable caída: sus 151.590 visitantes de 2023 suponen una caída del 28,3% con respecto al año anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que el museo está en un proceso de ampliación y mejoras que lo mantuvieron cerrado al público durante más de un mes a principios de 2023.

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Murcia), ARQVA, sufrió una caída del 8,6% en el número de visitantes (con un total de 75.080). Este dato se explica por el cierre temporal de sus instalaciones en junio para arreglar los desperfectos ocasionados por las lluvias que dejaron más de 100 litros por metro cuadrado en la ciudad el pasado mes de mayo.

Por su parte, el Museo Nacional de Antropología experimentó un descenso del 8,82% en el número de visitantes, con un total de 77.849. Por último, con sus 114.246 visitantes en 2023, el Museo del Romanticismo sufrió una caída del 6,44%.

