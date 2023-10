Comprar arte por menos de 3.000 euros: guía para convertirse en coleccionista en la feria Estampa

La feria de arte contemporáneo Estampa sigue siendo una de las citas imprescindibles en el otoño madrileño. Fiel a su compromiso con el galerismo y el coleccionismo español, Chema de Francisco dirige una cita que cumple ya 31 ediciones y apuesta por la creación joven. Como es habitual, vuelve a contar con las principales galerías de la escena española, como Juana de Aizpuru, Helga de Alvear, Moisés Pérez de Albéniz, José de la Mano, Mayoral o PalmaDotze, y refuerza el Programa General con espacios más jóvenes como Veta by Fer Francés, Arniches o 3 Punts, que visibilizan los cambios que el mercado del arte está experimentando en los últimos años.

Esta edición se celebra del 19 al 22 de octubre en Ifema y cuenta con Secundino Hernández como artista invitado, que presentará algunos de sus trabajos más recientes. Como muestra del compromiso de Estampa con el coleccionismo joven, recorremos la feria en busca de piezas con un precio máximo de 3.000 euros.

Josefina Guilisasti en Lucía Mendoza (800 euros)

La galería Lucía Mendoza apuesta por Josefina Guilisasti (Santiago de Chile, 1982), artista chilena en cuya obra plantea diálogos entre la historia, la antropología, la geografía y la artesanía. El proyecto Diálogos, compuesto por piezas realizadas en bronce, porcelana y pelo de caballo, invita a romper las barreras que durante mucho tiempo se han establecido entre el arte y la artesanía.

Josefina Guilisasti: 'Racimo de cuatro semillas, n.º 2'. 2023. En la galería Lucía Mendoza

Para realizar el conjunto compuesto de pelo de caballo, Giulisasti ha colaborado con artesanas originarias del sur de Chile que tradicionalmente han trabajado con este material. En consonancia con la línea expositiva de la galería, que defiende el arte como motor hacia la sostenibilidad y que recientemente ha presentado su nuevo proyecto titulado ISLA, la artista plantea un diálogo entre arte, patrimonio y cultura material.

Concha García en la Galería Daniel Cuevas (2.900 euros)

En la Galería Daniel Cuevas nos encontramos con Especies de espacios, una obra realizada para Estampa en la que Concha García (Santander, 1960) aborda uno de sus temas preferidos: el ser humano en sus espacios. La serie completa, del mismo título, habla sobre estar o no estar, sobre el paso de la vida y la memoria.

Concha García: serie 'Especies de espacios'. En la galería Daniel Cuevas.

Esculturas en pasta de cerámica, miniaturas pan de oro y una serie sobre papel de algodón componen un trabajo en el que la artista manipula algunas de las imágenes de los relatos que previamente ha filmado en vídeo y en los que cada instantánea recoge un momento, un instante de tiempo que registra la memoria. Al manipular esos fragmentos la memoria vuelve a ser alterada para mostrarnos una realidad incierta.

Fran Baena en Yusto / Giner (1.800 euros)

La galería Yusto / Giner apuesta por una exposición individual de Los Bravú y una colectiva en la que participa el joven artista Fran Baena con una obra titulada Como un viejo chupando un limón seco / así es el acto poético. / El caballo con su espada / divide la vida en dos: / a un lado el placer sin nada / y al otro, como una mujer vencida / la vida que despide mal olor.

Fran Baena: 'Como un viejo chupando un limón seco...'. En la galería Yusto / Giner.

Para su trabajo, Baena (Priego de Córdoba, 1999) acude a las imágenes que se consumen en internet para convertirlas, a través de la ironía y el análisis de memes, en un registro sobre la incertidumbre de nuestro tiempo. Junto a ello, el artista se alinea con una filosofía profundamente existencialista: la de estar tan vivo que se piensa en la muerte.

Gema Quiles en Herrero de Tejada (3.000 euros)

Otra de las paradas en esta guía es el stand de Herrero de Tejada, galería en la que nos encontramos con la pintura Zumo de limón, pera y mango, de Gema Quiles (Vila-real, 1994). En su obra la joven artista reflexiona sobre la reinterpretación de la realidad y la creación de espacios propios que sirven de refugio. Para ello, acude a la naturaleza, donde encuentra esos lugares de evasión que habitamos.

Gema Quiles: 'Zumo de limón, pera y mango', 2023. En la galería Herrero de Tejada

El proyecto de la galería para esta edición de la feria reflexiona en torno a la naturaleza de la imagen y la influencia que esta tiene en la comprensión del mundo que nos rodea.

Manuel M. Romero en Art Nueve (1.310 euros)

La obra de Manuel M. Romero (Granada, 1993) tiene resonancias de la pintura minimalista de los años 70 y al mismo tiempo se sitúa en el presente haciendo que su trabajo transmita una cierta sensación de atemporalidad. En un momento en el que el consumo de imágenes se ha vuelto vertiginoso, el artista apuesta por la simplicidad y el silencio visual, huyendo de la velocidad que caracteriza a nuestra sociedad actual para generar espacios de reflexión.

Manuel M. Romero: 'Sin título', 2023. En la galería Artnueve

A Manuel R. Romero le interesa lo que ocurre en el estudio y, por eso, en ocasiones vemos un boceto de una pieza pegado en otra obra realizada en paralelo, telas manchadas durante la elaboración de otras pinturas o piezas inacabadas.

Christian Fuchs en Espacio Valverde (2.500 euros)

El artista peruano Christian Fuchs (Lima, 1979) presenta en Estampa un proyecto que habla de la identidad y el replanteamiento de la memoria familiar y personal. En su caso, la biografía cobra gran relevancia: su madre fue diagnosticada de esquizofrenia e internada en un hospital hasta su muerte unos años después y su padre les abandonó para formar una nueva familia. En este contexto, Fuchs fue criado en casa de sus abuelos paternos, rodeado de historias y objetos del pasado.

Christian Fuchs: 'Sophie'. Galería Espacio Valverde.

En una especie de chamanismo familiar, el artista prepara minuciosamente la ropa y el escenario, se viste como lo hacían sus antepasados, se caracteriza como ellos y se fotografía para evocar a sus ancestros y acercarse a su historia familiar.

Fernando García Méndez en Isabel Hurley (2.500 euros)

La galerista asentada en Málaga presenta un stand con obra de tres artistas (Mercedes Pimiento, Chema Rodríguez y Fernando García Méndez) que, en palabras de la propia Isabel Hurley, “prestan especial atención a los procesos, forzando las capacidades materiales y expresivas de los elementos que componen las piezas tensionando sus propiedades al extremo”.

Fernando García Méndez: 'Hucha' (detalle). Galería Isabel Hurley.

Fernando García Méndez (Coín, 1988) considera cada una de sus piezas como un mapa conceptual y experimenta con el lenguaje, el color, el material, el proceso y la acción creativa. Para llevar a cabo sus trabajos utiliza técnicas que ha experimentado en las diferentes fases de su vida como materiales de construcción, métodos de ensamblaje, el graffiti o el collage.

Noemí Iglesias en Espacio Líquido (2.800 euros)

Para Estampa, Espacio Líquido presenta la obra Not All That Glitters, una pieza que forma parte del proyecto Technoceramics de Noemí Iglesias (Asturiass, 1987). Este proyecto está realizado con el cobalto reciclado de las baterías de los teléfonos móviles que desechamos y que la artista reutiliza como material para crear objetos de cerámica sostenibles.

Noemí Iglesias: 'Not all that glitters'. Galería Espacio Liquido.

Este trabajo, para el que ha tenido la ayuda del programa de becas “Culture moves Europe”, la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Bélgica, y la PXL-MAD University en Hasselt, permite a la artista, que el año que viene tendrá su primera exposición individual en la Sala Kora del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, repensar nuestra huella mineral.

María José Gallardo en La Gran (2.800 euros)

María José Gallardo (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1978), que actualmente expone en el CAAC de Sevilla, presenta pinturas en las que aúna elementos de la Historia del Arte, símbolos de la cultura popular y memes de las redes sociales para componer pinturas en la que satura los elementos con la intención de acabar con la distinción entre alta y baja cultura.

Obra de María José Gallardo. Galería La Gran.

Todo resulta válido en un trabajo para el que recurre a fuentes como la Biblia, Zurbarán, emoticonos o las obras de Valdés Leal con el objetivo de desenmascarar las estrategias de adoctrinamiento del espectador por parte de los diferentes resortes del poder.

Jazmin Donaldson en WeCollect (700 euros)

La galería WeCollect presenta en Estampa X-Z-Y. Diálogo transgeneracional, un proyecto que reúne a 10 artistas de diferentes generaciones como la X, la Millenial y la Z que tienen distintas formas de ver el mundo pero comparten una misma realidad: el hoy.

Jazmin Donaldson: 'Promising not so young'. Galería We Collect

En su trabajo Jazmin Donaldson (Buenos Aires, 1985), que parte de experiencias vividas tanto en primera persona como de terceros, explora el poder de la pintura para contar historias. A partir de ahí, la artista dota de un nuevo significado a mitos, fábulas y cuentos populares que le ayudan a reflexionar sobre la vida contemporánea.

Darío Urzay en Juan Silió (1.500 euros)

La galería Juan Silió presenta en la feria la obra de artistas como Irene Grau, que ganó el Premio Estampa 2022, Irene de Andrés o Darío Urzay (Bilbao, 1958), del que podemos encontrar una preciosa pieza titulada Desvelado II. En sus últimas obras, el artista evoca las huellas que va dejando la luz tras de sí para construir imágenes que distorsionan el espacio-tiempo.

Darío Urzay: 'Desvelado II'. Galería Juan Silió.

Para su composición, el artista invierte los colores y deja que sea la pintura misma la que encuentre su forma sobre el papel en paisajes que se enredan. Estos trabajos se expanden en diferentes direcciones como lo hacen las partículas de polvo bajo la luz.

Cristina Avello en ATM (2.900 euros)

La galería asturiana ATM recala en Estampa con Pliegues, una exposición de la artista Cristina Avello en la que la memoria de la artista se conecta con circunstancias que pueden llegar a determinar las acciones individuales. En su obra busca el equilibrio, la belleza y la armonía a través del uso de materiales orgánicos como la madera y el papel.

Cristina Avello: 'Pliegues II'. Galería ATM.

Estas piezas hablan de la vida, del tiempo y sus huellas así como de las personas que comparten nuestra vida pero también de aquellas que pasan de largo. Estos pliegues sobre papel que vemos en Estampa son el registro que Avello utiliza para elaborar después sus esculturas de mayor tamaño.

Inma Liñana en T20 (1.500 euros)

La galería murciana T20 presenta un stand compuesto por la obra más reciente de algunos de sus artistas. Inma Liñana, que trabaja una estética kitsch como discurso complementario al heteropatriarcado, presenta Fine Porcelaine, una serie de piezas realizadas en porcelana intervenidas con diversos motivos y colocadas en la pared. Su trabajo se caracteriza por estar repleto de iconos basados en una ironía ácida llena de dobles sentidos.

Inma Liñana: obra de la serie 'Fine Porcelaine'. Galería T20

