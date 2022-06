El artista Jaume Plensa, nuevo académico de Bellas Artes

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha elegido al artista catalán Jaume Plensa como académico numerario por la sección de escultura. Su candidatura fue presentada por el escultor Juan Bordes y los catedráticos Simón Marchán y Víctor Nieto. Así lo ha anunciado la institución este lunes a través de un comunicado.

Jaume Plensa (Barcelona, 1955) es uno de los artistas españoles más internacionales y expone con regularidad en algunos de los más prestigiosos museos, centros de arte y galerías de Europa, América y Asia. Ha sido galardonado con destacados premios nacionales y extranjeros como: Medaille des Chevaliers des Arts et Lettres de Francia (1993), Premio de la Fondation Atelier Calder (1996), Premi Nacional de Cultura d'Arts Plàstiques de la Generalitat de Cataluña (1997).

El artista catalán realizó su primera exposición individual en 1980 y fue profesor en la École Nationale des Beaux-Arts en París. Asimismo, colabora asiduamente como profesor invitado en la School of the Art Institute de la Universidad de Chicago.

En su biografía también destacan sus reconocimientos como doctor honoris causa por la School of the Art Institute de la Universidad de Chicago (2005), Mash Award for Public Sculpture (2009), Premio Nacional de Artes Plásticas (2012), Premio Nacional de Arte Gráfico (2013), Premio Velázquez de Artes Plásticas (2013), Premio Ciudad de Barcelona (2015), doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona (2018).

La obra de Jaume Plensa no se explica sin la experimentación de nuevos materiales. A partir de 1986 comenzó a trabajar con cristal, resinas, agua, luz y sonido. Una faceta importante de su producción artística se desarrolló en el campo de la escultura en espacios públicos, con obras en ciudades de España, Francia, Japón, Inglaterra, Corea, Alemania, Canadá o Estados Unidos.

The Crown Fountain en el Millennium Park de Chicago ha sido uno de sus grandes proyectos, y uno de los más reconocidos. En 2005 realizó Breathing para la BBC de Londres; en 2007, Conversation à Nice en la Place Masséna de Niza; al año siguiente, Alma del Ebro para la Expo Zaragoza; en 2009, Dream en St Helens; World Voices (Dubai), Ogijima's Soul (Ogijima) y Awilda (Salzburgo) en 2010; Tolerance para la ciudad de Houston y Echo en The Madison Square Park (Nueva York); Mirror en la Universidad de Houston y Olhar nos meus Sonhos en Rio de Janeiro en 2012; al siguiente año, Wonderland en la ciudad de Calgary; en 2018, Julia en la Plaza Colón de Madrid.

Desde hace más de cuatro décadas, la obra de Jaume Plensa se impone por la diversidad de sus formas de expresión, bien sean esculturas de grandes dimensiones, encargos públicos, escenografías y vestuarios para ópera, o de la parte más íntima constituida por dibujos, estampas, libros de artista y múltiples sobre papel.

Esta pluralidad creativa, recoge el comunicado de la RABASAF, así como la ambivalencia de los significados que impregnan su obra, se inscriben en una estrategia de redefinición de la funcionalidad artística, articulada en torno al signo, la palabra y el cuerpo.

