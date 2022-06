Alex Katz: "Pinté el doble retrato de Ada 10 años antes que Andy Warhol"

No es fácil llegar a los 94 con la energía de Alex Katz (Nueva York, 1927), precursor para muchos del Pop Art y pintor clave de la historia del arte del siglo XX.

Quizá su secreto radique en las rutinas que estructuran su día a día, confiesa a El Cultural: “Me levanto siempre a las siete y media y hago una hora de deporte. Después me leo dos periódicos mientras desayuno y, cuando he acabado, me voy al estudio. Tengo dos espacios, uno en Nueva York y el otro en Maine, donde pinto en verano”.

Allí ha preparado la exposición que inaugura el Museo Thyssen-Bornemisza, un recorrido por seis décadas de grandes lienzos con mujeres misteriosas, paisajes y flores.

Pregunta. ¿Ha cambiado mucho su pintura en todos estos años?

Respuesta. Ahora soy más libre, tengo más control sobre lo que hago. Las pinturas funcionan y eso me da confianza.

Alex Katz: 'The Black Jacket', 1972. Colección privada, Suiza

P. De todas las obras que presenta en Madrid, ¿cuáles destacaría por el momento en el que las hizo o lo que significaron en su trayectoria?

R. Me quedo con dos: The Red Smile (La sonrisa roja, 1963), que fue importante porque con ella dejé atrás las proporciones europeas; y con Ada, Ada (1959), que supuso un gran punto de inflexión, el primer retrato doble que pinté.

"Quería hacer una pintura post abstracta, no una vieja pintura realista"

P. La modelo de este cuadro es Ada, su esposa y musa durante más de 50 años. ¿Cómo elige a las mujeres que retrata?

R. En realidad son ellas las que me eligen a mí.

P. ¿Y las pinta siempre del natural o se ayuda a veces de fotografías?

R. Usé fotografías a principios de los años 50 cuando eran un verdadero don’t. Lo hice por cierta nostalgia, porque la fotografía tiene siempre algo de tiempo pasado. Y sigo acudiendo a ella ahora porque, en el caso de los bailarines, se consiguen imágenes a las que no llego dibujando.

P. Fue un verso suelto en sus comienzos, en los que no sé adscribió ni al grupo de los realistas ni al de los abstractos. ¿Cómo recuerda esos inicios?

R. Estaba aislado pero tenía una idea clara de lo que buscaba. Quería hacer una pintura post abstracta, no una vieja pintura realista.

"Tardé 25 años en entrar en los museos de Nueva York"

P. ¿Le resultó difícil llegar al mercado y a los centros de arte?

R. Tardé 25 años en entrar en los museos de Nueva York.

P. Se habla de su obra como precursora del Pop Art. ¿Cómo fue su relación con Andy Warhol?

R. Realicé mi doble retrato de Ada 10 años antes de que él empezara a hacerlos. Y mi cabeza a gran escala de Lita Hornick es el modelo de todos sus retratos.

Alex Katz: 'Sunset #6', 2008. Colección Altec, Madrid

P. ¿Es esta cuestión de escala fundamental en su obra?

R. Absolutamente. La idea de hacer una pintura figurativa a la escala de los expresionistas abstractos parecía difícil, pero me salí con la mía.

P. Pinta lo que le rodea, pero tiene muy presentes distintas referencias de la historia del arte, Rembrandt, Velázquez, Goya, las estampas japonesas, De Kooning, Rothko… ¿Son estas sus fuentes de inspiración?

R. Sí, todos esos artistas y Pollock.

"La idea de hacer una pintura figurativa a la escala de los expresionistas abstractos parecía difícil"

P. Ha dedicado también muchas obras a paisajes y flores, ¿cómo llegó a estos temas y qué ocurre antes de que los traslade al lienzo?

R. Hago siempre muchos dibujos y preparo un boceto al óleo pero, cuando me enfrento al lienzo, intento pintar desde el inconsciente para que se asimilen todas las cosas que he aprendido.

P. Habla constantemente de cómo la apariencia es más interesante que los sentimientos. ¿Qué trata entonces de contar con sus retratos?

R. Las emociones están ahí pero no son lo primordial. Lo más importante en mis pinturas es la superficie, que está sujeta al espíritu de la época, al zeitgeist. ¿Quién quiere hacer una nueva pintura con una superficie vieja?

Alex Katz: 'Summer Tale', 2006. Colección particular, cortesía López de la Serna CAC, Madrid

P. Ha expuesto en los museos más importantes (y forma parte de muchas de sus colecciones), realizado proyectos públicos de gran envergadura… ¿Le falta algo por hacer?

R. No, el año que viene cerraré el círculo con la retrospectiva del Museo Guggenheim de Nueva York.

P. ¿Cuál sería entonces su consejo para los artistas más jóvenes?

R. Si eres pintor, tienes que aprender el oficio. ¡Y eso son 6 horas al día, 6 días a la semana!

