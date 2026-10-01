Esta semana en tu quiosco: 100 años de Rafael Azcona, en El Cultural

Celebramos el centenario de Rafael Azcona, un guionista de alcance internacional, con un sello personal tan fácil de detectar como difícil de definir, que dinamitó siempre el complacido y complaciente costumbrismo.

Su filmografía se compone de unos ciento diez títulos, que incluyen obras maestras como El cochecito, Plácido, El verdugo, Ay, Carmela y Belle Époque.

Recordamos también, gracias a Santiago Aguilar, experto en la obra de Azcona, y Bernardo Sánchez, autor de la reciente adaptación al teatro de La escopeta nacional, las 79 películas frustradas del cineasta, por la censura, la financiación y problemas con los productores.

Asimismo, dos antiguos colaboradores, Fernando Trueba y Manuel Gutiérrez Aragón, perfilan para El Cultural al hombre detrás de los guiones, recordando su humildad y su encanto pero también sus “enfados jupiterinos”, y tres admiradores y herederos, Juan Echanove, Alba Carballal y Pablo Remón, abordan la influencia de un autor con mayúsculas.

Y además:

LETRAS. Todos mis pecados y la mitad de mi dolor, de Elena Medel, protagoniza nuestro libro de la semana. Una novela excelente y lúcida que desmantela la mentira de la meritocracia, la ideología del esfuerzo y del sacrificio.

ARTE. La Fundación Mapfre viaja al mundo de las mujeres prerrafaelitas con su nueva exposición, que reúne obras clave para reivindicar su papel central como musas, modelos y artistas olvidadas.

ÓPERA. El Palau de les Arts inaugura su temporada con un montaje de Carmen, la célebre ópera de Bizet. Ted Huffman, nuevo director del Festival de Aix-en-Provence, reimagina la psicología de unos personajes arrasados por las pasiones. El ascendente Michele Spotti dirigirá desde el foso a la soprano rusa Vasilisa Berzhanskaya, un auténtico fenómeno.

CINE. Tom Cruise vuelve más de 20 años después a las quinielas de los Oscar con Digger, una oscura sátira sobre el mundo en el que vivimos dirigida por Alejandro González Iñárritu, que llega este viernes a las salas. Repasamos la compleja relación del protagonista de Misión imposible con los premios de la Academia.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron aborda la relación entre el avance de la ciencia y la tecnología, utilizando como eje central el debate actual sobre la regulación de la inteligencia artificial.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 2 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.