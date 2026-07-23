Esta semana en tu quiosco: el placer de perderse todo, en El Cultural

Ante estos tiempos frenéticos, un fenómeno nos invita a parar. El JOMO (Joy of Missing Out), antítesis del angustioso miedo a quedarse fuera (FOMO), propone un arte antiguo, sencillo y para el que ya teníamos palabras: pasar de todo, holgazanear, abstraerse. No sucumbir a las sirenas de los algoritmos, sino habitar nuestro presente, por ordinario que sea. Al fin y al cabo, no hay nada más valioso.

Analizamos esta nueva rebeldía con Juan Evaristo Valls Boix, Svend Brinkmann, Azahara Alonso y Pedro Bravo, y recordamos a artistas escapistas como Harper Lee, Salinger o Marisol. Además, el escritor Miguel Ángel Hernández reflexiona sobre esos paisajes veraniegos con turistas al fondo.

Y además:

LETRAS. El ensayista Jeremy Atherton Lin desvela en Gay Bar los secretos de la movida queer más luminosa y canalla, de Londres y San Francisco a Nueva York y Los Ángeles, desde los 90 a nuestros días. Libro del año para el New York Times, obtuvo el National Book Critics Circle Award en 2021.

ARTE. La gran retrospectiva de escultor y pintor argentino Julio Le Parc en la Tate Modern rinde tributo a su legado cinético y Op Art. La muestra plantea la percepción como un acto político que exige la participación directa del público mediante cajas de luz, superficies geométricas, la interactiva Game Room y su emblemática obra Blue Sphere.

TEATRO. Tras casi 16 años fuera de las tablas, Wagner Moura, conocido por sus papeles en Narcos y El agente secreto, regresa al teatro de la mano de la directora Christiane Jatahy, con una secuela de la obra de Henrik Ibsen ambientada en la actualidad. Titulada Um julgamento, se presenta en el Festival Grec de Barcelona.

MÚSICA. Charli XCX, la reina brat se pasa al rock y al cine. Tras el éxito descomunal de su disco verde flúor, la estrella del pop británica se autoparodia en el falso documental The Moment y próximamente estrenará su debut como actriz protagonista en Erupcja. Aunque creyó que “no sería capaz de escribir música nunca más”, ha logrado reinventarse con el disco Music, Fashion, Film, que publica este viernes.

CINE. El cineasta argentino Iván Fund estrena El mensaje, película con la que conquistó el Oso de Plata - Premio del Jurado de la Berlinale. Con tono poético y sin dejar de lado lo social, construye un mundo de misterio y empatía en el que una niña recorre la Argentina rural trasmitiendo mensajes de perros, gatos o tortugas a sus dueños.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre las maravillas y los misterios de los océanos.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 24 de julio en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.