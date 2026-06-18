Esta semana en tu quiosco: Riccardo Muti, en El Cultural

La comparecencia de Riccardo Muti en la Alhambra puede calificarse como el ‘concierto del verano’ en España (apartado: música clásica). Figura de leyenda, a sus 84 años defiende la autenticidad sin efectismos.

Un principio que arraiga en Verdi, al que interpretará en el Festival de Granada junto a Falla. Antes de su visita, charla largamente con El Cultural de su ética musical, de su pasión por España.

Además, recorremos las más sonoras (y sabrosas) propuestas de la temporada estival, porque cuando todo lo demás termina (clases, jornadas laborales, apremios varios), los buenos conciertos, no.

Los festivales de verano traen a nuestros país maestros como Muti y Zubin Metha, cantantes como Ermonela Jaho y Juan Diego Flórez, óperas como La flauta mágica (con Afkham al frente) y obras insólitas que unen la IA con los haikus (Klara, de Pedro Halffter).

LETRAS

Nuestro libro de la semana es el ensayo de Antoine Compagnon sobre Colette, la insolente y popular escritora francesa que renovó la literatura creando mitos y rompiendo los moldes de su época.

ARTE

Con La Perla Peregrina, su próxima exposición, Fernando Sánchez Castillo reabre el Palacio de Velázquez después de casi dos años de obras. Un espacio que, como dice el artista, es como una concha bivalva que aloja una perla irregular, barroca, misteriosa, además de una retrospectiva con sus grandes éxitos. Y por si fuera poco, el artista estará en el centro. Trabajará allí los nueve meses que dura la muestra.

MÚSICA

Carlangas, exlíder de Novedades Carminha, continúa defendiendo su carrera en solitario. Tras un primer disco homónimo en 2023 y el EP Bailódromo en 2024, vuelve a su patria sentimental, el rock, con Universo Paralelo, un álbum de autosalvación para estos tiempos convulsos.

TEATRO

Ana Zamora presenta en el Teatro Español Farsa y licencia de la reina castiza. La obra de Valle-Inclán que, con resonancias actuales, retrata la decadencia y corrupción de la corte isabelina.

CINE

Dominik Moll vuelve a mostrar en Caso 137 su dominio de los mecanismos del thriller, tras éxitos como La noche del 12 o Solo las bestias. Ahora, con una magnífica Léa Drucker como agente de Asuntos Internos, construye una tensa ficción sobre la violencia policial.

CIENCIA

Sánchez Ron explica cómo Louis de Broglie rompió los moldes de su estricta educación aristocrática para revolucionar la física cuántica.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 19 de junio en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.