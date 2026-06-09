Marta Jiménez Serrano y Llucia Ramis en 'Conjuras mínimas': "El derecho a la vivienda digna depende hoy de la suerte"

La vivienda es para los españoles el problema más preocupante en la actualidad. Esa agobiante realidad está generando muchos libros. Las escritoras Marta Jiménez Serrano y Llucia Ramis la han abordado en primera persona en Oxígeno (Alfaguara) y Un metro cuadrado (Libros del Asteroide), respectivamente.

En plena Feria del Libro de Madrid, ambas autoras dialogan sobre esta angustia contemporánea en el videopódcast de El Cultural Conjuras mínimas, presentado por Alberto Ojeda, director de El Cultural. Salen a relucir cuestiones como el incremento imparable de los precios, el nocivo papel de la IA, el impacto sobre nuestras relaciones personales, los contrastes con otros países de nuestro entorno, la vulnerabilidad de los inquilinos, la situación específica de Madrid y Barcelona…

Marta Jiménez Serrano, Alberto Ojeda y Llucia Ramis. Foto: Sara Fernández

Llucia Ramis (Palma de Mallorca, 1977) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universitat Autònoma de Barcelona y es colaboradora de La Vanguardia, RAC1, la SER Catalunya y Catalunya Ràdio. Ha publicado cuentos en varias antologías y es autora de las novelas Cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años (2008), Egosurfing (2010, premio Josep Pla), Todo lo que una tarde murió con las bicicletas (2013) y Las posesiones (2018; premio de novela en catalán Llibres Anagrama).

Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) es licenciada en Filología Hispánica y máster en Estudios Literarios y Letras Modernas. Con su primer libro, el poemario La edad ligera (2021), obtuvo un accésit del Premio Adonáis 2020. Después publicó la novela Los nombres propios (2021), que resultó finalista del premio Premier Roman de Chambéry y fue seleccionada por El Cultural como uno de los mejores debuts del año. Su libro de relatos No todo el mundo (2023) obtuvo el Premio Nollegiu 2023. Actualmente, lleva Puro cuento, el programa literario de Carne Cruda. Vive en Madrid, donde imparte clases de escritura creativa.