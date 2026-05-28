Esta semana en tu quiosco: especial Feria del Libro de Madrid, en El Cultural

Ilustración de Tomás Serrano para la portada del 29 de mayo de El Cultural.

Ya lo decía Oscar Wilde: “La seriedad es el pecado original del mundo”. Quizá por eso, y porque atraviesa la historia de la literatura, desde las grandes comedias de Plauto a las vanguardias, del Siglo de Oro a nuestros días, el humor es el gran protagonista de la Feria del Libro de Madrid que este viernes 29 de mayo abre sus puertas.

Además de publicar un relato exclusivo de Greta García, y ofrecer nuestra selección de novedades, El Cultural invita hoy a ocho escritores, desde Carmen Posadas y Desirée de Fez hasta Bernat Castany y Rafael Reig, a contestar esta encuesta bienhumorada: 1.¿Qué importancia tiene el humor en la literatura? 2.¿Y en su propia obra? 3.¿Cuál es el libro más divertido que ha leído a lo largo de su vida? ¿Qué lo hace tan tronchante?

Y además:

LETRAS. 50 títulos para triunfar en el Retiro. La Feria del Libro nos permite encontrar a los grandes autores firmando, pero sobre todo la oportunidad de sumergirnos en una amplia variedad de obras: valiosas novedades y recuperaciones de libros como los que seleccionamos, rebosantes de poesía, arte, música, cine y, claro, mucha literatura.

ARTE. Sin duda, Félix González-Torres protagoniza la exposición estrella de la temporada del Reina Sofía. Dulce venganza, que se inaugura el próximo martes, nos trae más de cuarenta piezas del artista cubano que inventó el minimalismo lírico. Obras rotundas que desbordan amor y muerte, enfermedad e infinitud. Hablamos con los comisarios de la muestra.

TEATRO. Conversamos con Cristina Rota, la actriz y productora que disecciona en Una historia de teatro y resistencia (Grijalbo) la memoria de una Argentina desgarrada por la violencia, rememora la trágica desaparición de su marido, Diego Fernando Botto, y su posterior exilio en España, donde, desde cero, fundó una prestigiosa escuela de interpretación y construyó una exitosa carrera, convirtiéndose en todo un referente escénico.

ÓPERA. La directora de escena Marta Pazos exhibe en el Liceu la ópera perfecta de Mozart, Las bodas de Fígaro, aplicando el color como una clave de la historia y creando una atmósfera onírica. Giovanni Antonini gobernará el foso.

CINE. Hablamos con Julie Delpy, la célebre actriz francesa que vuelve a ponerse detrás de la cámara en Conoce a los bárbaros. La película parte de la premisa de un pueblo que decide acoger a refugiados ucranianos a cambio de subvenciones, pero lo que reciben finalmente son migrantes sirios.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron explora el origen etimológico y literario del concepto "robot", analizando cómo la ciencia ficción de principios del siglo XX ya planteaba dilemas éticos que hoy siguen vigentes.